Испытание для Фонсеки. ПСЖ – Лилль. Прогноз матча Лиги 1 на 19.02.2023

"Пари Сен-Жермен" стремится поскорее забыть о разочаровывающем матче с "Баварией" в Лиге Чемпионов, который довёл их серию поражений до трёх во всех турнирах. Но "Лилль" Паулу Фонсеки приедет в столице в хорошей форме, так что Месси и компании будет нелегко вернуться на победную тропу.

Лига 1, 24-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лилль 14:00

Трансляция – Megogo

ПСЖ

Поражение от "Баварии" посреди недели стало для "Пари Сен-Жермен" третьим кряду во всех турнирах. Можно сколько угодно говорить о выгорание ключевых игроков столичной команды на Чемпионате мира и заполненном лазарете, но Париж сейчас в ужасной форме, а Кристоф Галтье не нашёл никакого противоядия за время игрового спада. 5 поражений в новом году – это катастрофа. Это столько же, сколько команда проиграла за весь прошлый сезон.

"Пари Сен-Жермен" образца начала сезона и нынешний – это две разные команды. И матч против "Лилля" будет в этом смысле очень показательным. В первом круге Париж выиграл эту дуэль у команды Фонсеки со счётом 1:7. Счёт, безусловно впечатляет, но на самом деле игра была гораздо более равная. Даже та бета-версия "догов" серьёзно давила Париж прессингом. "Ланс", "Марсель" и "Бавария" в последние недели доказали, насколько "ПСЖ" может быть уязвим под прессингом, если Мбаппе нет на поле.

Килиан хоть и вышел на последние полчаса с "Баварией", существенно изменив рисунок матча, но на "Лилль" своё супероружие Галтье вряд ли выставит. Рисковать Мбаппе перед ответкой с Мюнхеном никто не будет. Маркиньос доигрывал последний матч со стиснутыми зубами по признанию тренера. Норди Мукиеле не играл месяц, Саншеш выбыл с травмой задней поверхности бедра. Кимпембе явно ещё не в тонусе.

Лилль

"Лилль" же наоборот сейчас на хорошем ходу, выиграв два последних матча в Лиге 1. Это позволило "догам" впервые с августа подняться на пятую строчку в таблице. В 2023-й год команда Паулу Фонсеки вошла гораздо более матёрой и сбалансированной. 4 сухих матча в 7 турах – о таком осенью не могло бы быть и речи.

Лёгкий центр поля Андре – Андре Гомеш – Эйнджел Гомес стал очень резистентным к прессингу и уже не допускает простых потерь мяча. А прилично поставленный прессинг прикрывает их физические недостатки. Некоторые сомнения вызывает только неуверенный на мяче центрбек Йоро.

Вингер Эдон Жегрова в прекрасной форме, сделав разницу в матче с конкурентом за Европу "Ренном" своими 1+2. Джонатан Дэвид после спада в ноябре снова результативен – 6 голов в 7 матчах после рестарта. Для полного счастья Фонсеке не хватает только любимца Исмаили, которого на левом краю обороны вынужденно подменяет номинальный игрок группы атаки Тимоти Веа.

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Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Пембеле, Маркиньос, Кимпембе, Бернат – Витинья, Данилу, Руис – Месси – Экитике, Неймар

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро, Фонте, Джало – Андре, Андре Гомеш – Кабелла, Эйнджел Гомес, Бамба – Дэвид

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Лилль от UA-Футбол

"ПСЖ" жизненно необходима победа после трёх неудач кряду. "Лиллю" же три очка могут позволить вступить в борьбу за Лигу Чемпионов. Важная игра для обеих сторон. При этом обе команды будут стремиться к контролю, и нас ждёт жаркая битва в центре поля. Отбирать мяч что Верратти с Витиньей, что Гомеш с Андре умеют не особо, и часто компенсируют это излишней агрессией. Плюс не забываем о хрупком прессинге обоих сторон, который приходится прикрывать частыми тактическими фолами. Ставка: тотал жёлтых карточек больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.71.