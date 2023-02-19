Тулуза - Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 19.02.2023

В сегодняшнем поединке "Марсель" Руслана Малиновского приедет в гости к "Тулузе". На данный момент гости находятся на второй позиции в таблице и преследуют "ПСЖ". "Тулуза" - 11-я. К слову, чтобы догнать парижан, "Марселю" нужно набрать всего пять очков. Сможет ли матч сегодня стать частью этого пути - сейчас рассмотрим.

Лига 1, 24 тур

Тулуза - Марсель

19.02.2023, 21:45, Муниципальный стадион, Тулуза

Судья: С. Фраппаст

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Тулуза

Как известно, в конце декабря "Тулуза" потерпела крупное поражение от "Марселя" (1:6), которое стало самым серьезным для "фиолетовых" в Лиге 1 с 2015 года. Однако результаты уже в 2023 году у команды одни из лучших в чемпионате. Только "ПСЖ" за последние месяцы удалось обыграть "Тулузу" на "Парк де Пренс", но и этот матч не был простым для клуба Галтье, так как "Тулуза" смогла первой открыть счет.

В остальных шести матчах текущего года был лишь один проигрыш - дома с "Брестом" (1:1). Победы же в основном были уверенными: "Аяччо" (2:0), "Осер" (5:0), "Труа" (4:1), "Ренн" (3:1), и лишь "Страсбур" на выезде победили с минимальной разницей - 2:1. Такая великолепная серия помогла "фиолетовым" выровнять баланс побед и поражений в этом сезоне, который был неудачным в первой его части.

Ориентировочный состав: Дюпе, Деслер, Руа, Николайсен, Каманзи, Бумен, Спирингс, Шаиби, Абухлаль, Даллинга, Рафаэль.

Марсель

В позапрошлом туре, в дерби с "Ниццей", "Марсель" впервые проиграл с момента возобновления чемпионата после Нового года. Дебютный гол Малиновского тогда не смог в полном объеме порадовать болельщиков "Олимпика", но в следующих матчах результативные действия украинца уже приносили "Марселю" больше пользы. Напомним, речь о победе над "ПСЖ" в 1/8 кубка Франции. Тогда фирменный мощный выстрел Руслана выбил парижан из турнира.

Что касается выездных матчей, то дела здесь у подопечных Тудора еще лучше, чем дома. В таблице можно увидеть пять подряд побед и единственное поражение за все соревнование - от "ПСЖ" в октябре (0:1). При этом последние три победы были с одинаковым счетом - 2:0. Будет ли сегодня повтор - увидим позже, но сама тенденция выглядит достаточно интересно.

Ориентировочный состав: Лопес, Балерди, Байи, Колашинац, Ронжье, Ундер, Жерсон, Клосс, Малиновский, Гендузи, Санчес.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Тулуза" неплохо показывает себя в последних поединках, но это не меняет статус фаворита, который все равно имеет "Марсель". Команда Тудора будет готова на все сто процентов, имея желание догнать "ПСЖ" и занять первое место в таблице. При этом определенные проблеми хозяева все же могут создать. Прогноз: победа "Марселя", обе забьют.