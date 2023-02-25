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Повторит ли команда Малиновского сенсацию? Марсель – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 26.02.2023
В этом месяце "провансальцы" уже побеждали "ПСЖ"
Фото: Olympique de Marseille, twitter
"Пари-Сен Жермен" надеется взять реванш у "Марселя" за поражение в Кубке Франции, лишившего столичный клуб надежд на требл. Возвращение Килиана Мбаппе в строй может сыграть в этом ключевую роль, хотя шансы команд всё равно приблизительно равны.
ПСЖ
Второй сезон кряду "ПСЖ" и "Марсель" встречаются на позднем этапе сезона, застолбив за собой первых два места в таблице. И хотя столичная команда имеет 5-очковый отрыв и считается очевидным фаворитом на титул, их форма в новом году ужасает. 5 поражений во всех турнирах в 2023-м году, три из которых были в феврале. Сначала "Марсель" смял парижан в Кубке Франции, затем расстрелял Бен Йеддер в Лиге 1, а напоследок порезвилась "Бавария" на европейской арене.
Важное уточнение, что во всех этих матчах Килиан Мбаппе не появлялся в старте. Его отсутствие было определяющим в прошлом битве на "Велодроме". "Провансальцы" задавили столичную команду высоким прессингом, и тем нечем было ответить – Месси с Неймаром оказались не опасны в контратаках без поддержки быстроногого Мбаппе. И теперь Тудор либо должен немного успокоить давление без мяча, либо смириться, что Килиан будет периодически оказываться на оперативном просторе.
Помимо Мбаппе, к тренировкам на неделе вернулись Хакими и Мукиеле, хотя их кондиции вызывают вопросы. В ходе блестящего камбека против "Лилля" (4:3) на прошлых выходных Париж также лишился двух ключевых игроков левого фланга – Мендеш потянул заднюю поверхность бедра, а Неймар серьёзно травмировал голеностоп.
Марсель
"Марсель" после Чемпионата мира вернулся вдохновенным. Победили в 6 стартовых матчей после зимней паузы, а всего выиграли 10 из 12 встреч во всех турнирах. Единственное поражение пришлось на игру с "Ниццей" (1:3), хот и там подопечные Тудора выглядели весьма прилично, а Малиновский забил свой дебютный гол во Франции.
На самом деле игру с "орлятами" скипнули, чтобы поберечь силы на Ле Класик с "ПСЖ" через 3 дня. И это в итоге себя окупило, ведь "провансальцы" выглядели просто блестяще.
Повторить ту сенсацию в Лиге 1 будет несколько труднее. Во-первых, есть существенные кадровые проблемы в обороне – два основных центральных защитника Жиго и Мбемба пропустят дерби Франции. Жиго из-за травмы, Мбемба – из-за дисквалификации.
Эти двое важные как для игры без мяча, так и своими рывками по флангу при построении атак. Вероятно, придётся обратиться к кандидатурам агрессивного Байи (не лучший мэтч против Мбаппе) и Ронжье, который опустится из центра поля ниже. Его позицию рядом с Верету в свою очередь займёт Гендузи.
Статистика и факты
- "ПСЖ" проиграл 5 матчей во всех турнирах в 2023-м году
- "Марсель" выиграл 10 из 12 матчей после рестарта сезона
- С момента перехода Малиновский сыграл в 8 из 9 матчей "Марселя" во всех турнирах, 5 раз появившись с первых минут
- Алексис Санчес отметился 4 голами и одним ассистом в 5 последних матчах
- "ПСЖ" пропускал в 11 из 13 матчей после рестарта сезона
Личные встречи
Победа в Кубке Франции, добытая благодаря мощной пушке Малиновского, была по-настоящему заслуженной. Но нельзя не признать, что тот исход был сенсацией. "Марсель" лишь во второй раз с 2012-го года обыграл "Пари Сен-Жермен". А у парижан подавляющий перевес – 20 побед в 25 последних личных встречах во всех турнирах.
Ориентировочные составы
Марсель: Лопес – Байи, Ронжье, Колашинац – Клосс, Гендузи, Верету, Тавареш – Ундер, Малиновский – Алексис Санчес
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Пембеле, Солер, Верратти, Витинья, Бернат – Месси – Экитике, Мбаппе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Марсель – ПСЖ от UA-Футбол
Возвращение Мбаппе позволит "ПСЖ" избежать избиение двухнедельной давности. "Марсель" вынужден будет опустить линию обороны, и больше не сможет так нагло диктовать свои условия. Это обещает более равную игру, плюс Париж не обязан настаивать на победе – их устроит и сохранение 5-очкового отрыва. Ставка: обе забьют (1.51) или двойной шанс на "ПСЖ" Х2 (1.51).
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