Последняя неделя целиком смазала прекрасный 2023-й год для "Марселя". Команда Игоря Тудора сначала потерпела болезненное поражение в Ле Классик, а затем сенсационно уступила "Аннеси" путёвки в полуфинал Кубка. Но больше поражений допускать нельзя – иначе ещё и "Ренн" вклинится в борьбу за топ-3.

Лига 1, 26-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Марсель 21:45

Трансляция – Megogo

Ренн

Несмотря на драматичный вылет от "Шахтёра" в Лиге Европы, "Ренн" в последнее время хорошо справлялся в Лиге 1, сохранив за собой желанную пятую строчку в таблице. Достигла этого команда Брюно Женезьо благодаря двум последовательным победам – над "Клермоном" (2:0) и "Нантом" (0:1).

Не столь частые для веселого "Ренна" нули в графе пропущенных два тура кряду – во многом заслуга Стива Манданда. 37-летний ветеран совершил 6 сейвов в бретонском дерби на прошлых выходных, обеспечив редкую победу гостей на арене "Божуар".

На встречу с клубом всей жизни Манданда может выйти с капитанской повязкой. Это произойдёт, если Амари Траоре не успеет восстановиться к матчу. Хотя форма арендованного у "Тоттенхэма" Спенса не вызывает больших сомнений по поводу позиции правого защитника. Терье, Ассиньон и Шека продолжают оставаться в лазарете, в то время как Флавьен Те имеет все шансы вернуться на поле.

Марсель

"Марсель" в 2023-м году демонстрировал едва ли не самую впечатляющую форму на французских футбольных просторах, но последняя неделя выдалась очень трудной для подопечных Игоря Тудора. Тяжелое поражение от "Пари Сен-Жермен" (0:3) в чемпионате сняло вопросы о возможности претендовать на титул Лиги 1. Мбаппе на пару с Месси ярко продемонстрировал, что игроки экстра-класса могут делать с дерзким прессингом "провансальцев".

Но если за провал в Ле Классик никто всерьёз не будет обвинять Тудора, хоть дело и было на "Велодроме", то за сенсационное поражение от "Аннеси" в Кубке Франции хорватскому тренеру досталось немало критики. Сам наставник назвал этот вылет "безумием, которое он не в состоянии объяснить". В таких обстоятельствах сложно предсказать, в каком моральном состоянии "Марсель" будет на момент следующей встречи.

"Ланс" и "Монако" дышат команде Руслана Малиновского в спину, а в случае поражения на "Роазон Парк" в борьбу за зону Лиги Чемпионов может вклиниться ещё и "Ренн". Чтобы предотвратить это, в бой должны вернуться основные центрбеки "Марселя" Самюэль Жиго и Шансель Мбемба. Первый пропускал Ле Классик из-за травмы, второй – из-за дисквалификации.

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Личные встречи

С момента создания Лиги 1 соперники встречались 49 раз. За "Ренном" осталось 14 поединков, "Марсель" выигрывал 20 раз. Ещё 15 встреч завершались вничью. Последние годы команды играют друг с другом очень осторожно – больше двух голов в последних 5 встречах не фиксировалось.

Ориентировочные составы

Ренн: Манданда – Спенс, Омари, Теат, Трюффер – Майер, Сантамария, Бурижо – Доку, Калимуэндо, Токо Экамби

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Ундер, Малиновский – Алексис Санчес

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ренн – Марсель от UA-Футбол

Важный поединок в плане борьбы за еврокубки для обеих сторон. "Марселю" важно не проиграть, и тем самым не допустить "Ренн" в борьбу за ЛЧ. Ждём осторожной игры по меркам обоих команд. Ставка: обе забьют (нет)/тотал матча 2.5 (меньше) с коэффициентом 2.60.