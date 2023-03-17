Лион - Нант. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 17.03.2023

В текущем сезоне "Лион" не впечатляет. Команда мощно засела в средине турнирной таблицы без особых перспектив на успех. Однако в последних поединках появился "свет в конце тоннеля", и очки к "олимпийцам" стали приходить все чаще. В то же время "Нант" выполняет задачу по отдалению от зоны вылета, что у "желтых" пока получается. Какой же расклад сил нас ждет в сегодняшнем матче - сейчас рассмотрим.

Лига 1, 28 тур

17.03.2023, 22:00, стадион "Олимпик", Лион

Судья: Б. Миллот

Трансляция: MEGOGO

Лион

"Лион" в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки, но сейчас у команды не получается перейти экватор таблицы. На текущий момент "Олимпик" пребывает на 10 месте. Правда, в последних матчах лионцы немного прибавили. Суммарно они не проигрывают практически месяц, но в реальности это всего лишь три поединка.

Свой предыдущий матч команда провела достаточно динамично. "Лион" на выезде расписал боевую ничью с "Лиллем" (3:3). Ранее клуб также сыграл вничью с "Лорьяном" (0:0). Не стоит быть Вангой, чтобы понимать, что сегодня задача "Лиона" - три очка. Тем более, в хорошей форме находится сейчас основной форвард команды Александр Ляказетт, который отличился уже 16 голами в текущем чемпионате.

Ориентировочный состав: Риу – Диоманде, Ловрен, Люкеба, Тальяфико – Лепенан, Какре, Толиссо – Барколя, Ляказетт, Шерки.

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Our Gones continue their preparation for the match against FC Nantes, which will be preceded by the semi-finals of the Women's French Cup of our Fenottes at @GroupamaStadium against Fleury at 5:30 p.m. ???????????? pic.twitter.com/v8M1t23ag7 — Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_English) March 15, 2023

Нант

"Канарейки" сейчас проводят еще менее успешный сезон, чем "Лион". На данный момент команда находится на 14 месте в таблице Лиги 1. При этом важно отметить, что "Нант" крайне редко побеждает - в 27 сыгранных поединках "канарейки" выиграли только в 6 встречах. В прошлом туре чемпионата команда сыграла вничью с "Ниццей" (2:2).

Матчи с лионцами для команды часто проходят проблематично. Последняя победа случилась еще три с половиной года назад. В этом контексте важно отметить, что в январском поединке с "Лионом" "желтые" так и не смогли забить - после финального свистка на табло остались нули.

Ориентировочный состав: Лафон - Хаджам, Кастелетто, Паллуа, Кертонзе - Джиротто, Молле, Сиссоко - Мутуссами, Бла, Ганаго.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Команда хозяев поля сделает все для победы в сегодняшнем матче. Однако будет ли она простой - это уже другой вопрос. Смотря на форму "Нанта" в последних встречах, можно понять, что навязать конкуренцию эта команда может. Но все же при должной подготовке эти проблемы вряд ли станут для "Лиона" критическими. Прогноз: победа "Лиона", обе забьют.