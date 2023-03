Лион - Нант. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 17.03.2023

В текущем сезоне "Лион" не впечатляет. Команда мощно засела в средине турнирной таблицы без особых перспектив на успех. Однако в последних поединках появился "свет в конце тоннеля", и очки к "олимпийцам" стали приходить все чаще. В то же время "Нант" выполняет задачу по отдалению от зоны вылета, что у "желтых" пока получается. Какой же расклад сил нас ждет в сегодняшнем матче - сейчас рассмотрим.

Лига 1, 28 тур

17.03.2023, 22:00, стадион "Олимпик", Лион

Судья: Б. Миллот

Трансляция: MEGOGO

"Лион" в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки, но сейчас у команды не получается перейти экватор таблицы. На текущий момент "Олимпик" пребывает на 10 месте. Правда, в последних матчах лионцы немного прибавили. Суммарно они не проигрывают практически месяц, но в реальности это всего лишь три поединка.

Свой предыдущий матч команда провела достаточно динамично. "Лион" на выезде расписал боевую ничью с "Лиллем" (3:3). Ранее клуб также сыграл вничью с "Лорьяном" (0:0). Не стоит быть Вангой, чтобы понимать, что сегодня задача "Лиона" - три очка. Тем более, в хорошей форме находится сейчас основной форвард команды Александр Ляказетт, который отличился уже 16 голами в текущем чемпионате.

Ориентировочный состав: Риу – Диоманде, Ловрен, Люкеба, Тальяфико – Лепенан, Какре, Толиссо – Барколя, Ляказетт, Шерки.

2 days before #OLFCN ⏳



Our Gones continue their preparation for the match against FC Nantes, which will be preceded by the semi-finals of the Women's French Cup of our Fenottes at @GroupamaStadium against Fleury at 5:30 p.m. ???????????? pic.twitter.com/v8M1t23ag7