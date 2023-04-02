Пари Сен Жермен - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 02.04.2023

В сегодняшнем поединке "Пари Сен Жермен" будет иметь возможность набрать очередные три очка на своем пути к очень предсказуемому чемпионству Франции в текущем сезоне. Однако согласиться ли с таким сценарием "Лион", который сейчас пережывает не самый яркий период существования - скоро увидим.

Лига 1, 29 раунд

ПСЖ - Лион

02.04.2023, 21:45, стадион Парк оф Пренс (Париж)

Судья: Ф. Летексье

Трансляция: MEGOGO

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ПСЖ

На данный момент команда Галтье лидирует в чемпионате с шестиочковым отрывом от "Ланса" и "Марселя". Конечно, пока нет уверенности в том, что клуб выиграет очередной титул чемпиона Франции, но шансы на это чрезвычайно высоки, если все текущие тенденции сохранятся. Как известно, после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (0:1 и 2:0) и досрочного вылета из Кубка Франции хозяевам осталось выступать только в Лиге 1. В последнем на данный момент матче "Ренн" сумел сенсационно взять верх над парижанами со счетом 0:2 на Парк де Пренс. Статистика также подтверждает, что подопечные Галтье пропускали как минимум дважды в каждом из трех последних матчей Лиги 1 на своем стадионе.

На этот и следующие матчи Парижу придется выходить на поле без Неймара и центрального защитника Кимпембе, чьи травмы не позволят сыграть вплоть до конца сезона. Другие игроки, страдающие от небольших физических проблем, также недоступны: это касается Мукиеле, Солера и Серхио Рамоса. В то же время капитан Маркиньос, отсутствовавший до международного перерыва, вернулся в обойму.

Ориентировочный состав: Доннарума, Пембеле, Маркиньос, Мендеш, Вератти, Фабиан, Данило, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Лион

Форма "Лиона" в текущем сезоне не впечатляет. Пока команда смогла закрепиться лишь на 10-м месте в турнирной таблице. Как известно, в еврокубки попадут только пять лучших команд, поэтому разрыв в 9 очков между "олимпийцами" и первой пятеркой оставляет мало надежд для подопечных Лорана Блана. К слову, они сыграли вничью последние три матча с "Лорьяном" (0:0), "Лиллем" (3:3) и "Нантом" (1:1). "Лион" все еще участвует в Кубке Франции, и на следующей неделе отправится в Нант, чтобы сыграть полуфинал. Сейчас все выглядит так, что только подобным путем "Лион" может получить возможную путевку в еврокубки.

У гостей на сегодняшний матч выбыл только один игрок - правый защитник Густо, который проходит лечение после болезни. Вратарь Лопес вернется в ворота, пропустив последние 3 встречи, а опорный полузащитник Какере, которому пришлось сократить период тренировок с командой, также готов выйти на поле. Отсутствие Густо означает, что останавливать Месси и Мбаппе будет 18-летний Саэль Кумбеди.

Ориентировочный состав: Лопес, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Лепенан, Какере, Толиссо, Баркола, Ляказетт, Сарр.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Лига 1 осталась единственным турниром, в котором берет участие парижский клуб. Игроки понимают, что не могут упустить чемпионство после вылета с ЛЧ и Кубка. Связка Мбаппе-Месси сегодня хорошо поработает на флангах, ослабленных травмами латералей. "Лион" в свою очередь может попробовать потрепать парижанам нервы, на это вряд ли получится результативно. Прогноз: победа ПСЖ, ТБ 2,5.