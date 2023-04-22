Ланс - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 22.04.2023

Сегодня состоится матч Лиги 1, в котором команда монегасков приедет в гости к "Лансу". Он в данный момент занимает третье место в таблице чемпионата. В случае победы именно команда Клемана поднимется на бронзовое место, поэтому мотивация у гостей сегодня очень серьезная. Чем нас может удивить данный поединок еще - сейчас рассмотрим.

Лига 1, раунд 32

Ланс - Монако

22.04.2023, 22:00, стадион "Стад Феликс Болар" (Ланс)

Судья: Ф. Летексье

Трансляция: MEGOGO

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Ланс

Сейчас команда сражается за второе место Лиги 1, хотя еще не так давно могла замахнуться и на чемпионство. К сожалению, положение дел в последних матчах значительно ухудшилось, поэтому шансы на значельный успех стали намного меньше. Да и 9 очков от "ПСЖ" вряд ли удастся отыграть, учитывая форму команды Галтье в финальном отрывке внутреннего соревнования.

Как известно, "Ланс" отстает от второго места всего на один балл. В минувшем туре команда потерпела поражение - на выезде ничего не получилось сделать против "ПСЖ" - 3:1. Однако до этого команда выиграла четыре поединка. Можно быть уверенным, что "Ланс" наверняка настроен вернуться в полосу побед, но получится ли это сегодня - другой вопрос. В этой встрече хозяева явно будут больше атаковать. Терять очки нежелательно, ведь "Монако" отстает от "Ланса" всего на два балла.

Ориентировочный состав: Самба, Медина, Градит, Дансо, Самед, Фофана, Франковски, Томассон, Фульджини, Мачадо, Опенда.

Монако

Монегаски, как и "Ланс", на данный момент сражаются за второе место в Лиге 1. Правда, отставание от него составляет три очка, и есть все шансы обогнать одного из конкурентов. Стоит отметить, что в последнее время радует результативностью атака "Монако". В 31 матче монегаски отличились уже 66 точными выстрелами, и это еще не конец. Один только Виссам Бен-Йеддер отличился 17-ю точными ударами по воротам соперника.

Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую победу. "Монако" в родных стенах уверенно переиграл "Лорьян" (3:1) и закрепился на 4-м месте таблицы. Более того, стоит отметить, что команда не проигрывает уже больше месяца. Конечно, монегаски едут в гости, как минимум, за ничьей. В то же время, имея в составе сильных атакующих исполнителей, можно рассчитывать и на большее.

Ориентировочный состав: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Окампос, Фофана, Камара, Головин, Бен Йеддер, Бен Сегир.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Текущая форма "Ланса" показывает, что команда готова справляться с трудностями, несмотря на некоторые неудачи. И именно сегодня это умение будет очень кстати. Конечно, "Монако" будет всеми силами идти вперед, ведь на кону третье, и даже второе место Лиги 1. Однако в случае грамотной игры "Ланс" сможет сдержать натиск. Прогноз: победа "Ланса", обе забьют.