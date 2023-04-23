Марсель - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 23.04.2023

В сегодняшнем поединке "Марсель" приедет в гости к "Лиону", где задача будет одна: набрать три очка и опередить "Ланс", который после вчерашней победы над "Монако" вырвался на второе месте в чемпионате. Если для команды Тудора действительно важно серебро и Лига чемпионов, то цель сегодня может быть лишь одна - три очка.

Лига 1, 32 тур

23.04.2023, 21:45, стадион "Парк Олимпик" (Лион)

Судья: Дж. Бриссар

Трансляция: MEGOGO

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Лион

"Олимпийцы" ближе к концу сезона имеют серьезный шанс на попадание в еврокубки. Большую часть чемпионата команда шла в середине таблицы и часто теряла баллы. Однако сейчас "львы" набрали форму и уже скоро могут попасть в топ-5. Сейчас подопечные Лорана Блана идут на седьмой строчке и имеют разрыв с "Лиллем" с пятого места в пять баллов.

К слову, "Лион" достаточно давно не уступал. Серия побед "олимпийцев" насчитывает уже восемь противостояний. А если брать все турниры, то подопечные Блана уступили только один раз за десять матчей — 0:1 с "Нантом" в Кубке Франции. В то же время в чемпионате коллектив недавно смог обыграть других соперников из верхушки таблицы, сыграв 1:0 с "ПСЖ "и 3:1 с "Ренном".

Ориентировочный состав: Лопеш – Кэнбеди, Ловрен, Люкеба, Энрике – Лепенан, Толиссо, Какре – Жеффиньо, Ляказетт, Шерки.

Марсель

Команда Руслана Малиновского долгое время претендовала на первые места в Лиге 1, но под конец сезоне дела пошли немного хуже. На данный момент "Марсель" крайне нестабилен. Как уже упоминалось выше, сейчас команда борется за второе место с "Лансом" - противники поочередно обгоняют друг друга уже несколько туров подряд. В последнем раунде "красно-золотые" проиграли "ПСЖ", из-за чего выше расположились марсельцы. Однако уже после вчерашнего матча с "Монако" (3:0) они снова впереди.

Важно понимать, что в такой ситуации виноваты сами "бело-голубые". В последнее время клуб почему-то чередовал победы и ничьи. Трижды подопечные Игора Тудора теряли баллы в противостояниях с командами из середины таблицы и ниже — 2:2 со "Страсбуром", 1:1 с "Монпелье" и 0:0 с "Лорьяном". Если бы не эти глупые потери, турнирное положение клуба было бы совершенно иным.

Ориентировочный состав: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Каборе, Ронжье, Верету, Клаусс, Санчес, Ундер, Витинья.

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Можно очень много говорить о мотивации "Марселя", но она, по идее, была и во время ничьих с "Лорьяном" и "Монпелье". Если сегодня речь будет идти о таком же футболе, то результата можно не ожидать. В то же время, посмотрев на форму "Лиона" в последних встречах, можно понять очень серьезные намерения команды Лорана Блана. Прогноз: победа "Лиона", обе забьют.