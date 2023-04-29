Нант - Тулуза. Анонс и прогноз на матч финала Кубка Франции 29.04.2023

Сегодня "Нант" сыграет с "Тулузой" за трофей Кубка Франции 2023-го года. Конечно, вывеска не такая яркая, как в предыдущие несколько сезонов, но это ведь еще интереснее, чем смотреть очередной матч с участием "ПСЖ". В то же время стоит отметить, что в прошлом сезоне "Нант" уже выигрывал этот трофей - тогда команда переиграла "Ниццу" со счетом 1:0.

Финал Кубка Франции

29.04.2023, 22:00, стадион "Стад де Франс", Париж

Судья: Б. Миллот

Трансляция: MEGOGO

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Нант

Команда "желто-зеленых" начала свой путь в Кубке Франции с 1/32 финала. Сначала "канарейки" прошли "Вируа" (2:0), затем в серии пенальти одолели скромный "Тан", а после этого справились с «Анже» (2:1). В четвертьфинале второго по престижности клубного турнира страны подопечные Комбуаре переиграли "Ланс" (2:1), а в полуфинале одолели "Лион" (1:0). Мы может видеть, что практически все победы команды минимальные, но тем не менее она пробилась в финал Кубка.

Если говорить о Лиге 1, то здесь клуб Антуана Комбуаре борются за выживание. В настоящий момент команда из Нанта занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. Она лишь по дополнительным показателям обходит "Брест", который находится в зоне вылета. В последней игре "Нант" сыграл вничью с "Труа" (2:2), а до этого уступил "Осеру" (1:2) и расписал мировую с "Монако" (2:2).

Ориентировочный состав: Лафон – Сантонз, Кастеллетто, Паллуа, Жоао Виктор – Жиротто – Блас, Сиссоко, Мутуссами, Ганаго – Мохамед.

Тулуза

Путь "Тулузы" к финалу турнира был попроще. В 1/32 финала "фиолетовые" деклассировали "Ланьон" (7:1), затем победили "Аяччо" (2:0), после чего взяли верх над "Реймсом" (2:0). В четвертьфинале команда из одноименного города разгромила "Родез" (6:1), а в полуфинале на выезде минимально переиграла "Анси" (2:1), после чего смогла пробиться в финал. Кубок Франции "Тулузе" еще ни разу не покорялся.

Во французской Лиге 1 подопечные Дамьена Комолли также выступают удачнее и занимают двенадцатое место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. В последних играх "Тулуза" переиграла "Лорьян" (1:0), проиграла "Лиону" (1:2) и выиграла у "Монпелье" (2:1). До этого также были поражения от "Бреста" (1:3) и "Лилля" (0:2). В целом динамика очень положительная, если сравнивать с несколькими прошлыми сезонами, когда клуб вообще играл в Лиге 2.

Ориентировочный состав: Дюпе – Каманси, Руо, Кошта, Суасо – Спирингс, ван ден Бомен – Абухляль, Женро, Шаиби – Даллинга.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Футбол

В этом поединке считают небольшим фаворитом "Тулузу", на победу которой предлагают поставить за 2.46. В то же время на трофей в руках "Нанта" дают 2.94, а ничья оценена в 3.55. Уровень команд такой, что сложно предугадать победителя. Много факторов говорят как в сторону одной команды, так и другой. Поэтому логичнее всего будет поставить на менее трех голов в матче. Такой исход был в каждом из финалов Кубка Франции с 2016-го года, за исключением 2019-го. Прогноз: ТМ 2,5.