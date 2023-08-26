Чемпион против вице-чемпиона. ПСЖ – Ланс. Прогноз матча Лиги 1 на 26.08.2023

Лига 1. 3-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ланс 22:00

Трансляция – Megogo

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" не лучшим образом начал кампанию, стартовав с двух ничьих (0:0 против "Лорьяна" и 1:1 против "Тулузы"). Несмотря на блеклую игру и результаты, трагедию из этого делать не стоит. Париж слишком существенно изменился за лето, чтобы сходу разрывать, плюс стиль Луиса Энрике всегда требует времени. После ухода Месси и Неймара ПСЖ может стать гораздо более сбалансированной командой, но в последней трети на первых порах ожидаемо возникли проблемы.

Мбаппе лишь недавно вернули к тренировкам с первой командой и продемонстрировал свои способности с "Тулузой", придумав единственный гол ПСЖ. Усману Дембеле в той игре хватило 40 минут, чтобы снова поразить Лигу 1 своим дриблингом (6 обводок). Гонсалу Рамуш тоже не так давно присоединился к коллективу и пока не сумел проявить себя, но потенциально португалец выглядит и как комфортным партнёром для Мбаппе, так и подходящей шестерёнкой для командной системы.

Размен Серхио Рамоса на Шкриньяра позволит команде выше расположить линию обороны. По тем же причинам клуб подписал Люку Эрнандеса – универсального защитника под высокий прессинг. Теперь дело за Луисом Энрике и его штабом. Пока что Париж выглядит откровенно сырым – бесчисленные передачи и медлительный контроль убаюкивает не только соперника, но и самих подопечных экс-тренера сборной Испании.

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Ланс

"Ланс" потерпел куда меньше изменений за лето, но дебют сезона у них выдался даже более смазанный, чем у хозяев "Парк де Пренс". Абсурдное поражение в Бресте (3:2) после преимущества в два мяча по ходу встречи не могло не удивить. Даже не сколько результатом, сколько двумя дешёвыми пенальти, которые допустила лучшая оборона прошлой кампании Лиги 1.

Ещё один пенальти на ровном месте "кроваво-золотые" придумали на свою голову в игре с "Ренном" (1:1) на минувших выходных. Но кроме этого эпизода "Ланс" уже гораздо больше был похож на себя, выдав солидный перфоманс против одного из лучших коллективов чемпионата Франции.

Главной проблемой команды стал уход многолетнего лидера полузащиты и капитана Секо Фофана. Продажа в "Аль-Наср" была выгодной и позволила не только заработать, но и инвестировать в многообещающего Анди Диуфа из "Базеля". Диуф – очень универсальный парень, но тянуть все функции Фофана на своих 20-летних плечах он пока не может.

Размен лучшего голеадора Лои Опенда на Эли Ваи тоже в перспективе выглядит хорошо. 30-миллионный новичок забил 19 голов в прошлой кампании Лиги 1, и может дать команде даже больше, чем бельгийский предшественник. Но всё же Ваи ещё предстоит адаптироваться к агрессивной манере "Ланса" без мяча и необходимости участвовать в построении атак. Так что потенциальный дебют против ПСЖ вряд ли выйдет блестящим.

Личные встречи

В чемпионате соперники встречались 74 раза. За ПСЖ осталось 32 поединкоа, “Ланс” выигрывал 21 раз. Ещё 21 встреча завершилась вничью. Последние 3 года гости в противостоянии не побеждают – Париж выиграл 2 из 3 матчей дома, как и "кроваво-золотые".

Статистика и факты

В прошлом сезоне "Ланс" набрал рекордное количество очков в клубной истории (84), отстав от ПСЖ лишь на пункт

Летом "Ланс" совершил две рекордные продажи (Опенда был продан за 38,5 млн евро, Фофана – за 25 млн)

В новом сезоне Лиги 1 ни одна из команд ещё не побеждала

В прошлой кампании "Ланс" большую часть своих очков набрал дома (62%), на выезде добыв на 9 побед меньше

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Заир-Эмери, Витинья, Угарте – Дембеле, Рамуш, Мбаппе

Ланс: Самба – Гради, Дансо, Медина – Франковски, Самед, Диуф, Мачадо – Фюльжени, Томассон – Сотока

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Ланс от UA-Футбол

"Пари Сен-Жермен" при Энрике стал надежнее в обороне, но также существенно потерял в остроте впереди. "Ланс" же от агрессивного стиля не стал отказываться, но потеряв лидера полузащиты и лучшего голеадора, вряд ли пойдёт играть против чемпиона на встречных курсах. Тем более на выезде. Так что открытой игры и большого количества моментов ждать не стоит – линия атаки у каждой из команд заметно потеряла в последние месяцы. Ставка: тотал ниже 3.0 с коэффициентом в районе 1.9.