ПСЖ – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.11.2023

Лига 1 возобновится с одной из самых интригующих вывесок первого круга. "Пари Сен-Жермен" впервые возглавил таблицу чемпионата как раз перед международным перерывом, но "Монако" отнюдь не намерен отпускать подопечных Луиса Энрике в отрыв.

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Монако 22:00

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "ПСЖ" – "Монако" Смотреть трансляцию

ПСЖ

В конце осени "Пари Сен-Жермен" наконец набрал приличный ход в чемпионате. 5 побед кряду на внутренней арене позволили подопечным Луиса Энрике впервые забраться на вершину таблицы Лиги 1 – случилось это на фоне некоторого спада "Ниццы" и "Монако". Правда на фоне этих успехов Париж тепел неудачи в Европе – были громкие фиаско в Ньюкасле (4:1) и Милане (2:1).

После некоторого спада в октябре снова раззабивался Мбаппе. На прошлых выходных Килиан забил свой 300-й гол в карьере, положив хет-трик Гибралтару (14:0). До этого был хет-трик против "Реймса" (0:3) и дубль "Бресту". Вязкий стиль Энрике не оптимален для главной звезды Парижа, но Мбаппе постепенно адаптируется.

Открытие французского сезона Заир-Эмери результативно провёл первую игру за сборную в возрасте 17 лет, но тяжелая травма обернула дебют мечты в кошмар. В этом году вундеркинда мы точно не увидим. Также в лазарете пребывают вратари Навас и Рико, защитники Нуну Мендеш, Кимпембе, разрушитель Данилу и универсал Асенсио. Поздно вернулись из сборных Маркиньос, Угарте и Ли Кан Ин.

Монако

"Монако" выдал на редкость удачный старт и ещё месяц назад уверенно удерживал лидерство. Но слабая выездная форма сильно ударила по результатам. Из 6 матчей вдали "Стад Луи II" "монегаски" выиграли лишь два раза. В прошлом туре подопечные Хюттера чудом устояли в Гавре (0:0) благодаря взятому пенальти в компенсированное время, а до того без шансов уступили "Лиллю" (2:0) на "Пьер Моруа".

Тем не менее, "Монако" идёт третим в Лиге 1 и всего на 3 пункта отстаёт от ПСЖ. Секрет успеха как всегда в атаке команды, больше которой в чемпионате забили лишь парижане (26 голов против 25). Бен Йеддер и компания убийственны в реализации, что позволило "монегаскам" забить на 8 голов больше относительно ожидаемых. Плюс солидно смотрится оборона, третья лучшая в лиге по всем ключевым метрикам.

Ключевая потеря перед ПСЖ – дисквалификация опорника Юссуфа Фофана. В лазарете тоже есть важные игроки – основной левый латераль Кайо Энрике порвал кресты, молодые форварды Бен Сегир и Майрон Боаду тоже вылетели, хоть и с менее серьёзными травмами. Не в лучших кондициях после сборных Минамино, Марипан и Балогун.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Мукиеле, Шкриньяр, Эрнандес – Фабиан, Витинья, Солер – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

Монако: Кен – Синго, Магасса, Матсима – Вандерсон, Камара, Закария, Якобс – Аклиуш, Головин – Бен Йеддер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Монако от UA-Футбол

"Пари Сен-Жермен" ушёл на международный перерыв, впервые в году выиграв 5 матчей кряду в Лиге 1. "Монегаски" опасны умением реализовать любой полумомент (хотя Бен Йеддер давненько не забивал) и достаточно надёжны в обороне. Но ПСЖ есть чем крыть эти козыри.

Ждём особенный игры от Мбаппе: Килиан в последнее время снова много забивает, бьёт рекорды результативности и всегда рад огорчить бывший клуб (9 голов в 10 матчах против "Монако", 4 дубля против "Монако" в 4 последних сезонах). Ставка: Мбаппе забьёт как минимум дважды с коэффициентом 2.80.