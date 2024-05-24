Лион - ПСЖ. Анонс и прогноз финала Кубка Франции на 25.05.2024

Впервые за три сезона "Пари Сен-Жермен" оказался в финале Кубке Франции. В решающем поединке за титул столичный коллектив сыграет с "Лионом" - командой, которая первую половину сезона в Лиге 1 провела рядом с зоной вылета, но в итоге заработала место в еврокубках.

Также этот матч станет последним для звёздного нападающего Килиана Мбаппе в футболке "ПСЖ". Удастся ли лучшему бомбардиру в истории клуба уйти на мажорной ноте?

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"Лион" - "ПСЖ" 22:00

Кубок Франции. Финал.

25 мая. 22:00. Вильнев д'Аск. "Стад Пьер-Моруа"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo 2





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"Лион": последние новости

Сезон у "Лиона" выдался сверхконтрастным. К концу прошлого года казалось, что команда вряд ли вообще сумеет удержаться в высшем дивизионе - настолько плохи были дела.

После провала на тренерском мостике Фабио Гроссо "Лион" возглавил гораздо менее именитый Пьер Саж. Сказать, что новый наставник проделал с момента своего назначения фантастическую работу - это ничего не сказать. "Львы" набрали больше всех очков в чемпионате за последние 20 туров, и умудрились финишировать в турнирной таблице на шестом месте, завоевав место в Лиге Европы.

К финалу Кубка Франции "Лион" тоже подошёл в отличной форме, одержав четыре подряд победы. Причём, до этого "львы" потерпели неприятное поражение как раз от своего будущего соперника - 1:4.

Не может не радовать Пьера Сажа и кадровая ситуация - в преддверии важнейшей встречи лазарет команды совсем пуст.

Ориентировочный состав: Лопеш - Клинтон Мата, О’Брайен, Чалета-Цар, Тальяфико - Какере, Матич, Нуама - Шерки, Ляказетт, Бенрахма

"ПСЖ": последние новости

"ПСЖ" тем временем третий год подряд отпраздновал чемпионство Франции, не испытывав особых проблем на своём пути. Есть вероятность, что какую-то конкуренцию команде мог составить разве что "Лион", начни "Олимпик" сезон в такой же форме, которую он набрал с декабря прошлого года. Впрочем, если бы да кабы...

Май парижане начали сверхнеудачно - вслед за вылетом от дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов последовало домашнее поражение от "Тулузы". Правда, на турнирном положении это уже никак не сказывалось, и в оставшихся двух матчах Луис Энрике выпустил полурезервный состав, который смог достичь нужного результата.

Помимо Лиги 1 "ПСЖ" в начале года также завоевал Суперкубок Франции, так что завтра столичный коллектив может завоевать третий титул на национальной арене за 4,5 месяца.

Точно не помогут в финале с "Лионом" парижанам травмированные Люка Эрнандес, Серхио Рико и Пренель Кимпембе.

Ориентировочный состав: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Руис, Витинья, Заир-Эмери - Дембеле, Мбаппе, Рамуш.

"Лион" - "ПСЖ". Последние матчи

Лион:

19.05 Лион - Страсбург 2:1 (Лига 1)

12.05 Клермон Фут - Лион 0:1 (Лига 1)

06.05 Лилль - Лион 3:4 (Лига 1)

28.04 Лион - Монако 3:2 (Лига 1)

21.04 ПСЖ - Лион 4:1 (Лига 1)

ПСЖ:

19.05 Мец - ПСЖ 0:2 (Лига 1)

15.05 Ницца - ПСЖ 1:2 (Лига 1)

12.05 ПСЖ - Тулуза 1:3 (Лига 1)

07.05 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 (ЛЧ)

01.05 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 (ЛЧ)

Личные встречи

За всю историю команды провели между собой 108 матчей - 32 раза победу праздновал "Лион", 47 - "ПСЖ". Стоит отметить, обе встречи в ушедшем сезоне Лиги 1 парижане выиграли со счётом 4:1.

"Лион" - "ПСЖ". Ставки и коэффициенты

"Лион" - "ПСЖ". Прогноз от UA-Футбол

За всю весну "Лион" не забил лишь в одном из 12-и сыгранных поединков. "ПСЖ", в то же время, имеет лучшее нападение во Франции и отметился в воротах "львов" уже восемь голов в текущем сезоне. Так что довольно логичным смотрится прогноз - "обе забьют" (коэф. - 1,67).