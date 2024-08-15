Лига 1, 1-й тур

Гавр, Стад Осеан

ПСЖ – Гавр 21:45

Трансляция – Megogo

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Гавр

Летом "Гавр" покинул тренер Лука Элснер, получив возможность работать с большим бюджетом и лучшими игроками в "Реймсе". Чтобы заменить его, "Гавр" принял рискованное решение передать ключи от команды Дидье Дигару. Дигару всего 38 лет, и это его первый постоянный руководящий пост, и пока неясно, будет ли он достаточно хорош, чтобы процветать на этом уровне.

Задача, стоящая перед Дигаром, усложняется тем, что "Гавр" не смог сделать ни одного заметного приобретения за лето. Состав "Гавра", который выйдет на поле, будет слабее "ПСЖ" по всем позициям, даже если гости выйдут на поле в неполном составе. К тому же, предсезонка закончилась для "Гавра" наихудшим образом: в минувшие выходные они проиграли дома одной из худших команд Бундеслиги прошлого сезона "Бохуму" со счетом 6:0.

ПСЖ

Некоторые игроки команды Луиса Энрике только сейчас вернулись к полноценным тренировкам после затянувшегося отпуска, связанного с участием в международных турнирах по обе стороны Атлантики в течение лета. В результате возникают обоснованные опасения по поводу физической формы некоторых ключевых исполнителей ПСЖ.

Однако даже если "ПСЖ" окажется не на высоте - или, скажем, выставит смешанный состав, состоящий из игроков основного и резервного составов, - они все равно должны побеждать одну из самых слабых команд в Лиге 1.

Да, летом клуб покинула главная звезда Парижа Мбаппе. И без него в атаке на первых порах будет трудно. Из плюсов – команда добавила в глубине и таланте в центре полузащиты и обороны – мегаталантливый Жоау Невеш из "Бенфики" пришел за адекватные 60+10, а солидный стоппер Пачо был взят из "Айнтрахта" за 40 млн евро.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 38 раз. Париж выиграл более половины из них – 21 матч. Еще 13 матчей завершились вничью. У "Гавра" всего 4 победы.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Гавр – ПСЖ от UA-Футбол

ПСЖ практически не имел возможности полноценно подготовиться к новому сезону. Плюс придется налаживать новые связи в атаке, где теперь нет Мбаппе. ПСЖ обычно вяло начинает сезон, но "Гавр" настолько слаб, что обязан проиграть с разницей в пару мячей. Ставка: азиатский тотал -1.0 на ПСЖ с коэффициентом 1.7.