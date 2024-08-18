Лига 1. 1-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лион 3:0

Голы: Бурижо 19, Гуири 21, Мейстер 90+1

На 70-й минуте Микаутадзе не реализовал пенальти (вратарь)

"Лион" полностью провалился на "Роазон Парк", уехав домой с разгромным поражением. Итоговый счет на табло был немного комплиментарен для хозяев, что впрочем, ничем не оправдывает слабый перфоманс "ткачей". Которые после проспанного дебюта так и не смог вернуться в игру.

Рано делать выводы об амбициозной трансферной кампании новых владельцев, но даже на индивидуальном уровне проблесков со стороны новичков мы этим вечером не увидели. Можно делать скидку на отсутствовавших Ляказетта и Шерки, лидеров атаки команды, но после 110-миллионных расходов в это лето ожидания были совсем иными.

Особенно забавно это смотрелось на фоне "Ренна", устроившего распродажу в минувшие месяцы. Трансферы братьев Дуэ, двойная продажа в "Байер" Терье и Белосьяна, потеря креатива в центре поля после ухода Ле Фэ в "Рому". И "усиление" в виде закупок в английских низах и ребят с скандинавскими паспортами. Но почему-то в первом туре впечатляли именно новички "красно-чёрных".

Пока 32-миллионный Мусса Ниакате добивал свою команду "ассистом" на Гуири, вторым пропущенным сразу после мяча Бурижо со штрафного, новички "Ренна" отнюдь не портили картины. Подопечные Жюльена Стефана продолжали играть в привычный футбол, несмотря на наполовину обновленный состав. Понравилась игра Эстигора в обороне и Камара в полузащите. А у "Лиона" 30-миллионный дриблер Нуама с нулем обводок и Микаутадзе с промазанным пенальти.

Впереди привычно везде и сразу был Гуири, при этом совмещая мультифункциональность с эффективностью (1+1), что у него не всегда получается. А 7-миллионный новичок из чемпионата Норвегии Мейстер ещё и отметил дебютное камео голом. Время рассудит, но контраст сегодня был показательным.

Ренн: Манданда, Сейду (Трюффер, 87), Ву, Эстигор, Ассиньон (Хатебур, 73), Матусива, Гренбек (Мейстер, 87), Камара, Бурижо (Сантамария, 81), Блас, Гуири

Лион: Перри, Абнер (Мэйтленд-Найлз, 85), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Мангаля (Фофана, 68), Матич (Толиссо, 86), Какре (Диавара, 85), Бенрахма, Микаутадзе, Нуама (Балде, 76)