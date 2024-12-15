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Энрике готовит новые оправдания. ПСЖ – Лион. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 15.12.2024
Сумеет ли Лион продлить беспроигрышную серию?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 15-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Лион 21:45
Трансляция – Megogо
ПСЖ
Посреди недели "Пари Сен-Жермен" добыл долгожданную победу в ЛЧ, первую за 5 туров, разбив "РБ Зальцбург" (0:3). Это спасло шансы на выход в плей-офф ЛЧ, без которой Энрике никак не уберечь свое место у руля клуба. Хотя задача будет сложной: пункт до топ-24, а играть с "Ман Сити" и ехать в гости к непредсказуемому "Штутгарту".
На фоне серии слабых перфомансов в топ-матчах Луис Энрике на пресс-конференциях повторяет одну и ту же мантру. Что у них рекордные показатели за его каденцию в Лиге 1 и что все будет хорошо. А тем временем у каталонца назрели конфликты и в раздевалке (Усманом Дембеле), и с руководством (Луишем Кампушем).
Из хороших новостей – вернулся после травмы и забивает Гонсалу Рамуш. Единственная девятка, удовлетворяющая тренера. Плюс Люка Эрнандес готов выйти в старте в лиге впервые за месяцы. А Кимпембе впервые за полтора года тренируется с первой командой.
Лион
После провального старта сезона "Лион" набрал форму и пошел в обратную крайность. В случае набора очков в Париже "ткачи" продлят две серии до 10 матчей – без поражений в Лиге 1 и без фиаско во всех турнирах. Настолько хороша команда Пьера Сажа в последние недели и даже месяцы.
С начала ноября "Лион" существенно улучшил свое турнирное положение как в Лиге 1 (5-я позиция, 2 очка до зоны ЛЧ при матче в запасе), так и в Лиге Европы (4-я позиция и уже гарантированный проход как минимум в 1/16). После столь успешной серии пришло время настоящей проверки в лице ПСЖ, которая покажет реальный уровень прогресса команды.
После победы в четверг вечером над франкфуртским "Айнтрахтом" в ЛЕ у Пьера Сажа нет потерь в лазарете. Как впрочем нет и свежих ключевых исполнителей, ведь тренер использовал стандартную стартовую 11-тку. Из вариантов для ротации – Саид Бенрахма и Жорж Микаутадзе, отыгравшие по 20 минут посреди недели.
Ориентировочные составы
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Эрнандес – Фабиан, Витинья, Невеш – Дембеле, Рамуш, Барколя
Лион: Перри – Мейтланд-Найлз, Ниакате, Чалета-Цар, Тальяфико – Толиссо, Матич – Фофана, Шерки, Нуама – Ляказетт
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСЖ – Лион от UA-Футбол
ПСЖ – безоговорочный фаворит. Но на фоне всех проблем внутри столичного клуба не факт, что им удастся перенести очевидный перевес на бумаге в реальный. У "Лиона" есть опытная опорная зона, способная застопорить позиционные атаки хозяев, и динамичная атака, способная к приличной контригре. Ставка: "Лион" не проиграет с коэффициентом 2.93.
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