Лига 1, 16-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 22:00

Трансляция – Megogо

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Монако

"Монако" – с отрывом вторая лучшая команда Франции, ровно как и ПСЖ – с отрывом первая. Игровой базис Ади Хюттера – самый интенсивный прессинг в Лиге 1 (PPDA 6.5), который к тому же весьма надежный, обеспечивая команде лучшую защиту (допущенный xG – 12.8). Их защита и опорная, переполненная атлетичными игроками, – ночной кошмар для большинства оппонентов по лиге.

В атаке все не так гладко, хотя креатива тройки АПЗ и хорошо поставленного быстрого выхода из обороны в атаку хватает, чтобы и здесь иметь солидные показатели. Где они вторые в лиге по xG (30), хоть серьезно отстают от Парижа (46.9). Не хватает только реализации, ведь 2 из 3 форвардов Хюттера – в топе худших в европейских лигах в этом компоненте.

Главная кадровая потеря Хюттера – травма капитана и лидера полузащиты Дениса Закарии. Также травмировался Фоларин Балогун, единственный из центрфорвардов с более-менее адекватной реализацией в сезоне. Так что придется смотреть либо на промахи в исполнении Эмболо, либо Иленикена. Вернулся после дисквалификации Вандерсон, в то время как подменявший его Тезе как раз сам перебрал карточек.

ПСЖ

На прошлой неделе "Пари Сен-Жермен" добыл долгожданную победу в ЛЧ, первую за 5 туров. Разгром "РБ Зальцбурга" (0:3) сохранил шансы команды на выход в плей-офф, без которого Энрике рискует остаться без работы. А затем на выходных парижане дежурно разобравшись с "Лионом" (3:1), который до того не проигрывал 9 матчей во всех турнирах.

Эта победа в очередной раз подчеркнула разрыв в качестве между ПСЖ и всеми остальными в Лиге 1. Ведь приличная команда, пребывающая на ходу, без шансов влетела Парижа, который еще и прилично ротировал, оставив на лавке лидера защиты Маркиньоса, лучшего голеадора Брэдли Барколя и вернувшегося после серьезного повреждения Гонсалу Рамуша.

Португалец вышел на час с Зальцбургом и забил, продлив результативную серию и во время 7-минутного камео против "ткачей". Люка Эрнандес готов вернуться в старт, хотя Энрике может предпочесть Мендеша – худшая опция для продвижения из глубины, зато дополнительная надежность против контратак, учитывая скорость Нуну.

Ориентировочные составы

Монако: Маецки – Вандерсон, Керер, Синго, Мависса– Магасса, Камара – Аклиуш, Головин, Бен Сегир – Эмболо

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Фабиан, Витинья, Заир-Эмери – Дембеле, Рамуш, Барколя

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – ПСЖ от UA-Футбол

"Монако" не проигрывало дома парижанам 4 последних раза, трижды при этом выиграв. Продлить серию побед выйдет вряд ли. Но вот ограничить ПСЖ они могут, сочетая высокий прессинг с терпеливой обороной на своей половине. Добавляем к сухому рисунку игры еще и две худшие команды Лиги 1 в плане реализации, и получаем низкую результативность, которая ожидается на "Стад Луи II". Ставка: тотал меньше 3 с коэффициентом 2.0.