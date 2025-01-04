Суперкубок Франции

Катар. Доха, Стадион 974

ПСЖ – Монако 18:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Суперкубку Франції ПСЖ – Монако Смотреть трансляцию

ПСЖ

ПСЖ ушел на зимний перерыв с первой победой в ЛЧ за 5 туров (обыграли "РБ Зальцбург" 0:3) и уверенным финишем в Лиге 1 – без проблем разобрались с "Лионом" (3:1) и перестреляли "Монако" (2:4). Последняя игра была довольно равная, но ПСЖ за счет характера и глубины резерва взял свое.

10-очковый отрыв (хоть и с матчем в запасе у "Марселя") дает столичному клубу прекрасные шансы на очередной титул чемпиона Франции. Но в ЛЧ, по которой Энрике будут судить, проблемы просто катастрофичные. Команда за пределами топ-24, а в финальных турах играть с непредсказуемым "Штутгартом" и не менее сложно прогнозированным "Манчестер Сити".

Доннарумма вернулся к тренировкам после того, как ему наложили 10 швов после столкновения с Синго. Рамуш забил в 3 матчах кряду после возвращения из лазарета. Наконец долечился Люка Эрнандес, плюс от небольшого повреждения оклемался Нуну Мендеш. Так что у Эрнике фактически весь коллектив в строю.

Монако

"Монако" – с отрывом вторая лучшая команда Франции, ровно как и ПСЖ – первая. "Марсель" может быть выше в таблице, но качество футбола и все основные игровые метрики говорят в пользу подопечных Ади Хюттера. Во встрече с парижанами перед Новым годом "монегаски" выключили свой обыкновенно самый интенсивный прессинг в Лиге 1 (PPDA 6.5), а также сохранили статус второй лучшей обороны, несмотря на 4 пропущенных (допущенный xG – 15.25).

А главное, были ничем не хуже бессменного чемпиона. За счет хорошо поставленного быстрого выхода из обороны "Монако" создал даже больше, но реализация их как всегда подвела. Привычно мазал Эмболо, один из худших форвардов топ-лиг по конвертации моментов, но эпичнее всех в концовке промахнулся Минамино.

Главная кадровая потеря Хюттера – травма капитана и лидера полузащиты Дениса Закарии. Также травмированы основной кипер Маецки, форвард Фоларин Балогун, правый защитник Мависса, плюс дисквалифицирован Уилфред Синго.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Фабиан, Витинья, Заир-Эмери – Дембеле, Рамуш, Барколя

Монако: Кен – Тезе, Керер, Салису, Вандерсон– Магасса, Камара – Аклиуш, Головин, Бен Сегир – Эмболо

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Монако от UA-Футбол

ПСЖ перед новым годом показал, что может уверенно справляться с "Монако". Даже в вечер, когда парни Ади Хюттера показывают добротный футбол. Не в пользу "монегасков" говорит и длинный список недоступных игроков. Но свой гол аутсайдер должен найти. Ставка: победа ПСЖ + обе забьют с коэффициентом 3.0.