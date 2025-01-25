Монако - Ренн. Анонс и прогноз матча 19-го тура Лиги 1 на 25.01.2025

Лига 1. 19-й тур

25 января. 18:00. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Жереми Стина (Франция)

Трансляция: MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 4

Обе команды любят играть в открытый атакующий футбол, сейчас они находятся не в лучшей форме, а это значит, что в их очном противостоянии можно ожидать чего угодно. "Монако" после победы в Лиге чемпионов вернется к своим задачам в эти выходные в чемпионате Франции. А "Ренн" после четырех поражений к ряду во всех турнирах будет пытаться найти свой ритм, чтобы вернуть утраченные позиции и не скатиться в зону вылета Лиги 1.

Новости "Монако"

В последнем матче "монегаски" одержали комфортную победу с минимальным преимуществом над "Астон Виллой" (1:0) в Лиге чемпионов. Да, в еврокубках для команды Ади Хюттера все складывается довольно-таки неплохо, его подопечные сейчас находятся на 10-м месте в общей турнирной таблице с 13 очками, гарантировав себе место в плей-офф, и они еще могут побороться за выход напрямую в 1/8 финала. В чемпионате они идут четвертыми.

Однако до этой игры у "Монако" была серия из четырех матчей без побед, которая началась с обидного поражения в матче за Суперкубок Франции от "Пари Сен-Жермен" (1:0). Затем "красно-белые" упустили очки в чемпионате, сыграв вничью с "Нантом" (2:2), вылетели в 1/16 финала Кубка Франции от "Реймса" (1:1), проиграв в серии послематчевых пенальти, где они были совершенно неточными (3:1), ну и в конце концов — поражение на последних минутах от "Монпелье" (2:1) в Лиге 1.

Можно ли считать, что "Монако" наберет ход после того, как в течении сезона они выглядели очень нестабильно? Ответ на этот вопрос мы сможем увидеть в эту субботу, оценив то, что "монегаскам" удастся создать против команды Хорхе Сампаоли, которая будет настраиваться на реванш за поражение в первом круге чемпионата.

Новости "Ренна"

Что касается "Ренна", то у них дела идут гораздо хуже, чем у их следующих соперников. За последние пять игр они одержали лишь одну победу, проиграв после этого в четырех матчах подряд. "Красно-черные" без существенных проблем преодолели кризисный "Бордо" со счетом 4:1 в 1/32 финала Кубка, однако пройти второлиговый "Труа" (1:0) в следующем раунде им уже не удалось.

Между этими поединками подопечные Хорхе Сампаоли потерпели поражения в матчах Лиги 1 с "Ниццей" (3:2) и "Марселем" (1:2), что не вызвало удивления, учитывая турнирное положение команд в чемпионате Франции. Также "Ренн" умудрился каким-то образом проиграть "Бресту" (1:2) дома, имея преимущество по ходу игры. Сейчас они сравнялись по количеству очков с "Лорьяном" (у обеих команд по 17 баллов), но находятся на одну строчку выше за счет лучшей разницы голов.

Интересно будет понаблюдать за тем, как "Ренн" отреагирует на такую неутешительную серию в матче с "Монако". К зоне вылета очень близко, поэтому мотивация на этот поединок у них должна быть соответствующей, несмотря на понятный настрой "монегасков".

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 18 14 4 0 48-16 46 2 Марсель 18 11 4 3 40-21 37 3 "Лилль" 18 8 8 2 28-17 32 4 "Монако" 18 9 4 5 29-20 31 5 "Ницца" 18 8 6 4 36-25 30 6 "Лион" 18 8 5 5 29-22 29 7 Ланс 18 7 6 5 22-18 27 8 "Тулуза" 18 7 4 7 19-19 25 9 "Брест" 18 8 1 9 28-31 25 10 "Страсбур" 18 6 6 6 31-30 24 11 "Осер" 18 6 4 8 24-28 22 12 "Анже" 18 6 4 8 21-27 22 13 "Реймс" 18 5 6 7 24-26 21 14 "Ренн" 18 5 2 11 24-27 17 15 "Нант" 18 3 8 7 21-28 17 16 "Сент-Этьен" 18 5 2 11 17-38 17 17 Гавр 18 4 1 13 14-37 13 18 "Монпелье" 18 3 3 12 18-43 12

Личные встречи

05.10.24 Л1 "Ренн" — "Монако" 1:2

07.04.24 Л1 "Монако" — "Ренн" 1:0

09.12.23 Л1 "Ренн" — "Монако" 1:2

27.05.23 Л1 "Ренн" — "Монако" 2:0

13.08.22 Л1 "Монако" — "Ренн" 1:1

Цифры и факты

"Ренн" проиграл в каждом из последних трех матчей в Лиге 1;

В каждом из предыдущих трех матчей между этими командами побеждал "Монако";

Во всех последних трех матчах "монегасков" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Монако" этой зимой уже успел усилить свою атаку, подписав 21-летнего нападающего Мику Биерета за 13 миллионов евро из австрийского "Штурм Грац". Игрок не может попасть в заявку "монегасков" в Лиге чемпионов на этапе лиги из-за правил УЕФА (датский футболист был заигран за другую команду), поэтому Ади Гюттер, скорее всего, выпустит его в старте на следующий матч в чемпионате. Под вопросом на эту игру остается Кристиан Мависса. От повреждений все еще восстанавливаются нападающие Фоларин Балогун и Джордж Иленихена.

"Ренну" в этом матче не поможет Лоренц Ассиньон из-за перебора желтых и Алиду Сейду из-за травмы колена. В составе "красно-черных" также есть пополнение во время зимнего трансферного окна, к команде присоединились Секо Фофана и Брис Самба, которые уже успели дебютировать за новый клуб. Вскоре к ним должен присоединиться Киого Фурухаси из шотландского "Селтика", а в обратном направлении отправится Жота, который останется вне заявки.

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Энрике, Синго, Керер, Вандерсон — Закария, Камара — Бен Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет

"Ренн", 3-4-3: Самба — Ву, Эстигор, Фае — Трюффер, Матусива, Джеймс, Хатебур — Гуири, Калимуэндо, Бла

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Монако" и "Ренном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. "Монако" является номинальным фаворитом в этом матче, но букмекеры не отдают им значительное преимущество, хоть у гостей просто ужасная форма в последних матчах. Учитывая предыдущие результаты обеих команд в чемпионате и их историю очных встреч, мы ожидаем увидеть в этой игре как минимум три забитых гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.