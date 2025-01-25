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Монако - Ренн. Анонс и прогноз матча 19-го тура Лиги 1 на 25.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Ренном" в рамках чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 19-й тур
25 января. 18:00. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Трансляция: MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 4
Обе команды любят играть в открытый атакующий футбол, сейчас они находятся не в лучшей форме, а это значит, что в их очном противостоянии можно ожидать чего угодно. "Монако" после победы в Лиге чемпионов вернется к своим задачам в эти выходные в чемпионате Франции. А "Ренн" после четырех поражений к ряду во всех турнирах будет пытаться найти свой ритм, чтобы вернуть утраченные позиции и не скатиться в зону вылета Лиги 1.
Новости "Монако"
В последнем матче "монегаски" одержали комфортную победу с минимальным преимуществом над "Астон Виллой" (1:0) в Лиге чемпионов. Да, в еврокубках для команды Ади Хюттера все складывается довольно-таки неплохо, его подопечные сейчас находятся на 10-м месте в общей турнирной таблице с 13 очками, гарантировав себе место в плей-офф, и они еще могут побороться за выход напрямую в 1/8 финала. В чемпионате они идут четвертыми.
Однако до этой игры у "Монако" была серия из четырех матчей без побед, которая началась с обидного поражения в матче за Суперкубок Франции от "Пари Сен-Жермен" (1:0). Затем "красно-белые" упустили очки в чемпионате, сыграв вничью с "Нантом" (2:2), вылетели в 1/16 финала Кубка Франции от "Реймса" (1:1), проиграв в серии послематчевых пенальти, где они были совершенно неточными (3:1), ну и в конце концов — поражение на последних минутах от "Монпелье" (2:1) в Лиге 1.
Можно ли считать, что "Монако" наберет ход после того, как в течении сезона они выглядели очень нестабильно? Ответ на этот вопрос мы сможем увидеть в эту субботу, оценив то, что "монегаскам" удастся создать против команды Хорхе Сампаоли, которая будет настраиваться на реванш за поражение в первом круге чемпионата.
Новости "Ренна"
Что касается "Ренна", то у них дела идут гораздо хуже, чем у их следующих соперников. За последние пять игр они одержали лишь одну победу, проиграв после этого в четырех матчах подряд. "Красно-черные" без существенных проблем преодолели кризисный "Бордо" со счетом 4:1 в 1/32 финала Кубка, однако пройти второлиговый "Труа" (1:0) в следующем раунде им уже не удалось.
Между этими поединками подопечные Хорхе Сампаоли потерпели поражения в матчах Лиги 1 с "Ниццей" (3:2) и "Марселем" (1:2), что не вызвало удивления, учитывая турнирное положение команд в чемпионате Франции. Также "Ренн" умудрился каким-то образом проиграть "Бресту" (1:2) дома, имея преимущество по ходу игры. Сейчас они сравнялись по количеству очков с "Лорьяном" (у обеих команд по 17 баллов), но находятся на одну строчку выше за счет лучшей разницы голов.
Интересно будет понаблюдать за тем, как "Ренн" отреагирует на такую неутешительную серию в матче с "Монако". К зоне вылета очень близко, поэтому мотивация на этот поединок у них должна быть соответствующей, несмотря на понятный настрой "монегасков".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|3
|"Лилль"
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|4
|"Монако"
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|5
|"Ницца"
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|6
|"Лион"
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|8
|"Тулуза"
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|9
|"Брест"
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|10
|"Страсбур"
|18
|6
|6
|6
|31-30
|24
|11
|"Осер"
|18
|6
|4
|8
|24-28
|22
|12
|"Анже"
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|13
|"Реймс"
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|14
|"Ренн"
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|15
|"Нант"
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|16
|"Сент-Этьен"
|18
|5
|2
|11
|17-38
|17
|17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|18
|"Монпелье"
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Личные встречи
05.10.24 Л1 "Ренн" — "Монако" 1:2
07.04.24 Л1 "Монако" — "Ренн" 1:0
09.12.23 Л1 "Ренн" — "Монако" 1:2
27.05.23 Л1 "Ренн" — "Монако" 2:0
13.08.22 Л1 "Монако" — "Ренн" 1:1
Цифры и факты
- "Ренн" проиграл в каждом из последних трех матчей в Лиге 1;
- В каждом из предыдущих трех матчей между этими командами побеждал "Монако";
- Во всех последних трех матчах "монегасков" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Монако" этой зимой уже успел усилить свою атаку, подписав 21-летнего нападающего Мику Биерета за 13 миллионов евро из австрийского "Штурм Грац". Игрок не может попасть в заявку "монегасков" в Лиге чемпионов на этапе лиги из-за правил УЕФА (датский футболист был заигран за другую команду), поэтому Ади Гюттер, скорее всего, выпустит его в старте на следующий матч в чемпионате. Под вопросом на эту игру остается Кристиан Мависса. От повреждений все еще восстанавливаются нападающие Фоларин Балогун и Джордж Иленихена.
"Ренну" в этом матче не поможет Лоренц Ассиньон из-за перебора желтых и Алиду Сейду из-за травмы колена. В составе "красно-черных" также есть пополнение во время зимнего трансферного окна, к команде присоединились Секо Фофана и Брис Самба, которые уже успели дебютировать за новый клуб. Вскоре к ним должен присоединиться Киого Фурухаси из шотландского "Селтика", а в обратном направлении отправится Жота, который останется вне заявки.
"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Энрике, Синго, Керер, Вандерсон — Закария, Камара — Бен Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет
"Ренн", 3-4-3: Самба — Ву, Эстигор, Фае — Трюффер, Матусива, Джеймс, Хатебур — Гуири, Калимуэндо, Бла
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Ренном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. "Монако" является номинальным фаворитом в этом матче, но букмекеры не отдают им значительное преимущество, хоть у гостей просто ужасная форма в последних матчах. Учитывая предыдущие результаты обеих команд в чемпионате и их историю очных встреч, мы ожидаем увидеть в этой игре как минимум три забитых гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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