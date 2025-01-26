Ницца - Марсель. Анонс и прогноз матча 19-го тура Лиги 1 на 26.01.2025

Лига 1. 19-й тур

26 января. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Борьба за место в четверке лучших команд Франции только начинается. "Марсель" и "Ницца" на данный момент являются одними из нескольких кандидатов на попадание в топ-4 Лиги 1 по итогам этого сезона, что дает возможность в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Учитывая потерю очков от "Пари Сен-Жермен" в этом туре в матче с "Реймсом" (1:1), "бело-голубые" имеют дополнительную мотивацию, ведь они могут сократить отставание до лидера чемпионата.

Новости "Ниццы"

Команда Франка Эза проиграла два матча из последних пяти игр во всех турнирах, окончательно потеряв шансы на выход в стадию плей-офф Лиги Европы, но продолжая борьбу в соревнованиях национального уровня, чемпионате и Кубке. Что стоит отметить, последние четыре матча "Ницца" провела на выезде, а теперь наконец-то возвращается на родную арену.

Поражение от шведского "Эльфсборга" (1:0) не стало серьезной неожиданностью, учитывая результаты "орлов" в предыдущих матчах в еврокубках и тот факт, что на поле команда вышла полурезервным составом. До этого также была игра с "Лиллем" (2:1) в Лиге 1, в которой "Ницца" не смогла удержать победный счет после первого тайма.

Кстати, в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Бастией" они прошли своего соперника, обыграв его с минимальным счетом — 1:0. Ранее "Ницца" в чемпионате обыграла "Реймс" (2:4) и "Ренн" (3:2), где "орлята" показали свои неплохие атакующие возможности, хотя и продолжили пропускать слишком много мячей. Последний раз подопечные Франка Эза сыграли "на ноль" в рамках Лиги 1 еще в начале ноября прошлого года, это была игра с "Брестом" (0:1).

Новости "Марселя"

Вряд ли команда Роберто Де Дзерби думает о чемпионстве в этом сезоне, хотя никто не сможет им запретить мечтать об этом. В последних семи матчах чемпионата "провансальцы" не потерпели ни одного поражения, лишь дважды сыграв вничью. Между "ПСЖ" и "Марселем" расстояние в 10 очков, и у вторых есть игра в запасе против "Ниццы" на выезде. В первом круге матч между этими командами завершился победой "Марселя" на своем стадионе со счетом 2:0.

После уверенных побед над "Гавром" (5:1) и "Ренном" (1:2) последовала ничья со "Страсбуром" (1:1) в предыдущем туре. Разгромив на выезде "Сент-Этьен" со счетом 4:0 в 1/32 финала Кубка Франции, марсельцы в драматическом матче потерпели поражение от "Лилля" в следующем раунде соревнований, уступив лишь в серии послематчевых пенальти, хотя до этого им удалось сравнять счет на последних секундах основного времени. Так что теперь главный фокус "Марселя" заключается в том, чтобы поднимать планку выступлений в чемпионате все выше и выше во второй половине сезона.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 19 14 5 0 49-17 47 2 Марсель 18 11 4 3 40-21 37 3 "Монако" 19 10 4 5 32-22 34 4 "Лилль" 19 8 8 3 29-19 32 5 "Ницца" 18 8 6 4 36-25 30 6 "Лион" 18 8 5 5 29-22 29 7 Ланс 18 7 6 5 22-18 27 8 "Страсбур" 19 7 6 6 33-31 27 9 "Тулуза" 18 7 4 7 19-19 25 10 "Брест" 18 8 1 9 28-31 25 11 "Осер" 19 6 5 8 25-29 23 12 "Реймс" 19 5 7 7 25-27 22 13 "Анже" 18 6 4 8 21-27 22 14 "Сент-Этьен" 19 5 3 11 18-39 18 15 "Ренн" 19 5 2 12 26-30 17 16 "Нант" 18 3 8 7 21-28 17 17 Гавр 18 4 1 13 14-37 13 18 "Монпелье" 18 3 3 12 18-43 12

Личные встречи

14.09.24 Л1 "Марсель" — "Ницца" 2:0

24.04.24 Л1 "Марсель" — "Ницца" 2:2

21.10.23 Л1 "Ницца" — "Марсель" 1:0

05.02.23 Л1 "Марсель" — "Ницца" 1:3

28.08.22 Л1 "Ницца" — "Марсель" 0:3

Цифры и факты

В 9 из последних 10 матчей "Ниццы" в Лиге 1 было забито не менее трех голов;

Беспроигрышная серия "Марселя" продолжается на протяжении семи матчей в чемпионате Франции;

В каждой из четырех последних игр "Ницца" пропускала по два гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В следующем матче "Ницца" не сможет рассчитывать на Жереми Бога, Моиза Бомбито, Виктора Оракпо, а также Терема Моффи и Моргана Сансона, которые продолжают свое восстановление от тяжелых травм. Также эту игру пропустит Софьян Диоп, один из лидеров полузащиты "орлят" в текущей кампании, из-за перебора желтых карточек.

В лазарете "Марселя" остается Рубен Бланко, Валентин Карбони, Амин Харит, Жоффре Кондогбия и Валентен Ронжье, который получил повреждение во время матча с "Лиллем" в Кубке Франции. Его в старте может заменить Исмаэль Коне или Билаль Надир, который выходил в стартовом составе в матче со "Страсбуром" в прошлом туре в чемпионате.

"Ницца", 4-2-3-1: Булка — Абди, Данте, Ндаишимийе, Клосс — Росарио, Будауи — Диоп, Буанани, Гессан — Лаборд

"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Корнелиус, Фелипе, Балерди, — Мерлен, Хёйбьерг, Коне, Энрике — Рабьо, Гринвуд — Мопе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ниццой" и "Марселем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,69. В этом противостоянии отсутствует очевидный фаворит, это мнение также разделяют и букмекеры. Поскольку обеим командам есть за что бороться в чемпионате, мы ожидаем, что эта игра будет довольно-таки результативной. Кажется, что в этом матче мы сможем увидеть как минимум три забитых мяча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.