Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 01.02.25

Лига 1. 20-й тур

1 февраля. 18:00. Брест. "Стад Франсис Ле Бле"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В прошлом сезоне "Брест" был тёмной лошадкой, конкурируя наравне с "Монако" против "Пари Сен-Жермен" за трофей Лиги 1, но главное — за место в Лиге чемпионов. Обе команды вышли в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира, и что интересно, они опять сыграют между собой уже в стыковых матчах турнира через менее чем две недели. Таким образом, этот поединок станет для них прекрасной возможностью присмотреться друг к другу.

Новости "Бреста"

Подопечные Эрика Руа, несмотря на посредственные выступления в Лиге 1 в этом сезоне, проводят неплохую кампанию ввиду того, что они впервые в своей истории сыграли в Лиге чемпионов, еще и вышли в плей-офф. "Брест" сейчас находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 28 очками, выиграв 4 из последних 5 матчей в лиге.

Если брать во внимание последние пять поединков "пиратов" во всех турнирах, то они одержали три победы и потерпели два поражения, которые выпали на последние два тура в Лиге чемпионов: от мадридского "Реала" (0:3) и донецкого "Шахтера" (2:0). А вот в остальных трех матчах "Брест" выиграл трижды. После тяжелой победы над "Нантом" в 1/16 финала Кубка Франции они одолели на выезде "Ренн" (1:2) в Лиге 1. А в прошлом туре обыграли "Гавр", который является аутсайдером чемпионата, с минимальным счетом — 0:1. Как видим, в матчах на внутренней арене дела у "Бреста" идут намного лучше в последнее время.

Возможно, тот факт, что команда Эрика Руа выиграла каждый из последних трех матчей в Лиге 1 повлияет на их уверенность и поможет набрать очки в поединке против "Пари Сен-Жермен", который для них исторически является сверхсложным соперником.

Новости "ПСЖ"

Похоже, что для парижан в чемпионате просто не существует серьезной конкуренции в этом сезоне. Команда Луиса Энрике не проиграла ни одного матча в предыдущих 19-ти турах Лиги 1, что лишь демонстрирует качественную работу испанского наставника с французским грандом. В последних пяти матчах чемпионата "Пари Сен-Жермен" потерял очки один раз, сыграв в последнем туре с "Реймсом" (1:1), который невероятным образом смог удержать ничейный счет во втором тайме.

В каждом из последних пяти матчей во всех турнирах парижане играли в уже присущий для себя доминирующий и слишком яркий атакующий футбол. В Кубке Франции "ПСЖ" полурезервным составом обыграл любительский "Эспали", выйдя в 1/8 финала, а в следующем для себя выездном матче на классе обыграл "Ланс" (1:2) в Лиге 1.

Несмотря на то, что в этом сезоне "Пари Сен-Жермен" стартовал в Лиге чемпионов не очень уверенно, в последних трех турах они смогли одержать три победы подряд, в том числе над "Манчестер Сити" (4:2) и "Штутгартом" (1:4), что помогло им попасть в плей-офф. В этой игре "красно-синие" как раз-таки смогут подготовиться к стыковым матчам.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 19 14 5 0 49-17 47 2 Марсель 19 11 4 4 40-23 37 3 "Монако" 19 10 4 5 32-22 34 4 "Ницца" 19 9 6 4 38-25 33 5 "Лилль" 19 8 8 3 29-19 32 6 "Лион" 19 8 6 5 30-23 30 7 Ланс 19 8 6 5 23-18 30 8 "Брест" 19 9 1 9 29-31 28 9 "Страсбур" 19 7 6 6 33-31 27 10 "Тулуза" 19 7 4 8 20-21 25 11 "Осер" 19 6 5 8 25-29 23 12 "Реймс" 19 5 7 7 25-27 22 13 "Анже" 19 6 4 9 21-28 22 14 "Нант" 19 3 9 7 22-29 18 15 "Сент-Этьен" 19 5 3 11 18-39 18 16 "Ренн" 19 5 2 12 26-30 17 17 "Монпелье" 19 4 3 12 20-44 15 18 Гавр 19 4 1 14 14-38 13

Личные встречи

14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1

07.02.24 КФ "ПСЖ" — "Брест" 3:1

28.01.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 2:2

29.10.23 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:3

11.03.23 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 1:2

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл 16 из 17 последних матчей против "Бреста" во всех турнирах;

В 12 из 15 последних матчей во всех турнирах между этими командами было забито не менее трех голов;

Беспроигрышная серия "ПСЖ" в Лиге 1 продолжается на протяжении 21 матча.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В команде Эрика Руа нет новых серьезных проблем с травмированными игроками, поэтому "Брест" будет иметь преимущество над "ПСЖ" в виде полностью укомплектованного состава. От серьезных повреждений продолжает восстанавливаться Джордан Амави, Массадио Айдара, Брэдли Локо и Жонас Мартен.

После матча в Лиге чемпионов со "Штутгартом" у "ПСЖ" лазарет команды пополнился Жуаном Невешом и Уорреном Заир-Эмери. Также парижанам в этой игре не поможет Ибрагим Мбайе, восстанавливающийся от травмы лодыжки.

"Брест", 4-3-1-2: Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти, Фернандеш, Камара — Думбия — Бальде, Ажорк

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Ли Кан Ин, Руис, Витинья — Кварацхелия, Дуэ, Барколя

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брестом" и "ПСЖ" от UA-Футбол

П2+ТБ 2.5 — 1:2. Очевидным фаворитом перед началом этого матча считается "Пари Сен-Жермен", который может продлить свою беспроигрышную серию до 20 матчей в Лиге 1 в этом сезоне. "Брест" может устроить бой на своем поле, но вряд ли им удастся набрать очки. По нашему мнению, от парижан стоит ожидать победного счета — 1:2.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.