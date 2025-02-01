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Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 01.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брестом" и "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 20-й тур
1 февраля. 18:00. Брест. "Стад Франсис Ле Бле"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В прошлом сезоне "Брест" был тёмной лошадкой, конкурируя наравне с "Монако" против "Пари Сен-Жермен" за трофей Лиги 1, но главное — за место в Лиге чемпионов. Обе команды вышли в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира, и что интересно, они опять сыграют между собой уже в стыковых матчах турнира через менее чем две недели. Таким образом, этот поединок станет для них прекрасной возможностью присмотреться друг к другу.
Новости "Бреста"
Подопечные Эрика Руа, несмотря на посредственные выступления в Лиге 1 в этом сезоне, проводят неплохую кампанию ввиду того, что они впервые в своей истории сыграли в Лиге чемпионов, еще и вышли в плей-офф. "Брест" сейчас находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 28 очками, выиграв 4 из последних 5 матчей в лиге.
Если брать во внимание последние пять поединков "пиратов" во всех турнирах, то они одержали три победы и потерпели два поражения, которые выпали на последние два тура в Лиге чемпионов: от мадридского "Реала" (0:3) и донецкого "Шахтера" (2:0). А вот в остальных трех матчах "Брест" выиграл трижды. После тяжелой победы над "Нантом" в 1/16 финала Кубка Франции они одолели на выезде "Ренн" (1:2) в Лиге 1. А в прошлом туре обыграли "Гавр", который является аутсайдером чемпионата, с минимальным счетом — 0:1. Как видим, в матчах на внутренней арене дела у "Бреста" идут намного лучше в последнее время.
Возможно, тот факт, что команда Эрика Руа выиграла каждый из последних трех матчей в Лиге 1 повлияет на их уверенность и поможет набрать очки в поединке против "Пари Сен-Жермен", который для них исторически является сверхсложным соперником.
Новости "ПСЖ"
Похоже, что для парижан в чемпионате просто не существует серьезной конкуренции в этом сезоне. Команда Луиса Энрике не проиграла ни одного матча в предыдущих 19-ти турах Лиги 1, что лишь демонстрирует качественную работу испанского наставника с французским грандом. В последних пяти матчах чемпионата "Пари Сен-Жермен" потерял очки один раз, сыграв в последнем туре с "Реймсом" (1:1), который невероятным образом смог удержать ничейный счет во втором тайме.
В каждом из последних пяти матчей во всех турнирах парижане играли в уже присущий для себя доминирующий и слишком яркий атакующий футбол. В Кубке Франции "ПСЖ" полурезервным составом обыграл любительский "Эспали", выйдя в 1/8 финала, а в следующем для себя выездном матче на классе обыграл "Ланс" (1:2) в Лиге 1.
Несмотря на то, что в этом сезоне "Пари Сен-Жермен" стартовал в Лиге чемпионов не очень уверенно, в последних трех турах они смогли одержать три победы подряд, в том числе над "Манчестер Сити" (4:2) и "Штутгартом" (1:4), что помогло им попасть в плей-офф. В этой игре "красно-синие" как раз-таки смогут подготовиться к стыковым матчам.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|3
|"Монако"
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|4
|"Ницца"
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|5
|"Лилль"
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|6
|"Лион"
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|7
|Ланс
|19
|8
|6
|5
|23-18
|30
|8
|"Брест"
|19
|9
|1
|9
|29-31
|28
|9
|"Страсбур"
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|10
|"Тулуза"
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|11
|"Осер"
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|12
|"Реймс"
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|13
|"Анже"
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|14
|"Нант"
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|15
|"Сент-Этьен"
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|16
|"Ренн"
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|17
|"Монпелье"
|19
|4
|3
|12
|20-44
|15
|18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Личные встречи
14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1
07.02.24 КФ "ПСЖ" — "Брест" 3:1
28.01.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 2:2
29.10.23 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:3
11.03.23 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 1:2
Цифры и факты
- "ПСЖ" выиграл 16 из 17 последних матчей против "Бреста" во всех турнирах;
- В 12 из 15 последних матчей во всех турнирах между этими командами было забито не менее трех голов;
- Беспроигрышная серия "ПСЖ" в Лиге 1 продолжается на протяжении 21 матча.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В команде Эрика Руа нет новых серьезных проблем с травмированными игроками, поэтому "Брест" будет иметь преимущество над "ПСЖ" в виде полностью укомплектованного состава. От серьезных повреждений продолжает восстанавливаться Джордан Амави, Массадио Айдара, Брэдли Локо и Жонас Мартен.
После матча в Лиге чемпионов со "Штутгартом" у "ПСЖ" лазарет команды пополнился Жуаном Невешом и Уорреном Заир-Эмери. Также парижанам в этой игре не поможет Ибрагим Мбайе, восстанавливающийся от травмы лодыжки.
"Брест", 4-3-1-2: Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти, Фернандеш, Камара — Думбия — Бальде, Ажорк
"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Ли Кан Ин, Руис, Витинья — Кварацхелия, Дуэ, Барколя
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брестом" и "ПСЖ" от UA-Футбол
П2+ТБ 2.5 — 1:2. Очевидным фаворитом перед началом этого матча считается "Пари Сен-Жермен", который может продлить свою беспроигрышную серию до 20 матчей в Лиге 1 в этом сезоне. "Брест" может устроить бой на своем поле, но вряд ли им удастся набрать очки. По нашему мнению, от парижан стоит ожидать победного счета — 1:2.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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