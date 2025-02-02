Битва Олимпиков. Марсель - Лион. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 02.02.25

Лига 1. 20-й тур

2 февраля. 21:45. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

В одном из самых огненных дерби Франции сойдутся бывшие наставники донецкого "Шахтера": Роберто Де Дзерби, возглавляющий "Марсель", и Паулу Фонсека, который недавно стал новым главным тренером "Лиона". Битва "Олимпиков" с привкусом украинского футбола станет центральным поединком в Лиге 1 в 20-м туре и одной из самых громких вывесок в Европе на этой неделе. Ожидания от этого матча могут быть абсолютно разными, но скучно точно не будет!

Новости "Марселя"

Подопечные Роберто Де Дзерби находятся на расстоянии в 13 очков от "Пари Сен-Жермен", поэтому сейчас главной задачей для них, очевидно, является попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако в последнее время их результаты не очень радуют болельщиков. В последних пяти матчах во всех турнирах "Марсель" выиграл лишь дважды. Таким образом борьба за место в четверке лучших команд чемпионата Франции только обостряется.

После уверенных побед над "Гавром" (5:1) и "Ренном" (1:2) "провансальцы" вылетели из Кубка Франции от "Лилля" еще на стадии 1/16 финала, потерпев обидное поражение по итогам послематчевой серии пенальти, несмотря на то, что они смогли сравнять счет в конце игры.

Далее "Марсель" потерял очки в двух матчах Лиги 1, сыграв сперва вничью со "Страсбургом" (1:1), которого им не удалось дожать во втором тайме, а затем проиграв "Ницце" (2:0) в дерби Лазурного побережья, показав крайне плохую реализацию собственных моментов, которых на самом деле было вдоволь, но "орлята" не дали им ни единого шанса.

Новости "Лиона"

Паулу Фонсека начнет свою работу во главе "ткачей" сразу же в принципиальном матче для своей команды. Настоящее испытание для экс-тренера "горняков" будет ждать его на "Велодроме". Португальский специалист провел только одну тренировку с командой, поэтому будет интересно посмотреть на то, как под его руководством изменится команда за короткий промежуток времени, поскольку именно в изменениях она и нуждается сейчас больше всего. Также добавим, что "Лиону" стоит реабилитироваться за домашнее поражение против "Марселя" (2:3) в первом круге Лиги 1, когда они драматично проиграли на последних секундах.

Последние результаты "Лиона" впечатляют. Команда не проиграла ни в одном из последних пяти матчей в основное время. Почему же тогда уволили Пьера Сажа? Все потому, что есть один очень важный нюанс — все эти матчи закончились вничью. А в Кубке Франции "ткачи" вообще проиграли клубу из пятого дивизиона Франции "Бургуэн-Жалье", уступив в серии пенальти.

После двух нулевых ничьих с "Тулузой" в Лиге 1 и "Фенербахче" в Лиге Европе последовали две ничьи с "Нантом" (1:1) и "Лудогорцем" (1:1) на домашней арене и в еврокубках соответственно. Хорошо, что "Лион" смог обеспечить себе евровесну еще по итогам шести туров на этапе лиги, попав напрямую в 1/8 финала и минуя стыковые матчи.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 19 14 5 0 49-17 47 2 Марсель 19 11 4 4 40-23 37 3 "Монако" 19 10 4 5 32-22 34 4 "Ницца" 19 9 6 4 38-25 33 5 Ланс 20 9 6 5 25-18 33 6 "Лилль" 19 8 8 3 29-19 32 7 "Лион" 19 8 6 5 30-23 30 8 "Брест" 19 9 1 9 29-31 28 9 "Страсбур" 19 7 6 6 33-31 27 10 "Тулуза" 19 7 4 8 20-21 25 11 "Осер" 19 6 5 8 25-29 23 12 "Реймс" 19 5 7 7 25-27 22 13 "Анже" 19 6 4 9 21-28 22 14 "Нант" 19 3 9 7 22-29 18 15 "Сент-Этьен" 19 5 3 11 18-39 18 16 "Ренн" 19 5 2 12 26-30 17 17 "Монпелье" 20 4 3 13 20-46 15 18 Гавр 19 4 1 14 14-38 13

Личные встречи

22.09.24 Л1 "Лион" — "Марсель" 2:3

04.02.24 Л1 "Лион" — "Марсель" 1:0

06.12.23 Л1 "Марсель" — "Лион" 3:0

23.04.23 Л1 "Лион" — "Марсель" 1:2

06.11.22 Л1 "Марсель" — "Лион" 1:0

Цифры и факты

"Лион" одержал лишь одну победу в последних 6 матчах в Лиге 1;

В 8 из 10 последних матчей "Марселя" в Лиге 1 забивали обе команды;

Этот матч станет 127-м поединком в истории между этими клубами во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Недавно "Марсель" усилился нападающим "Ренна" Амином Гуири, подписав алжирца за 19 миллионов евро. Что касается футболистов, которые пропустят следующий матч, то в лазарете команды все еще остается Рубен Бланко, Валентин Карбони и Жоффре Кондогбия. Участие Амина Харита в этой игре также под вопросом.

В январское трансферное окно к "Лиону" на правах аренды до конца сезона присоединился Тьяго Альмада из бразильского "Ботафого". Также у "ткачей" одним игроком стало меньше — Саид Бенрахма перешел в саудовский "Неом", тоже в аренду до конца сезона. Нападающий Малик Фофана не поможет команде в этой игре из-за травмы.

"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Брассье, Балерди, Мурильо — Мерлен, Хёйбьерг, Ронжье, Энрике — Рабьо, Гринвуд — Мопе

"Лион", 4-3-3: Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Верету, Матич, Толиссо — Нуама, Ляказетт, Шерки

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Марселем" и "Лионом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,55. В этом принципиальном противостоянии всегда трудно определить фаворита. Несмотря на то, что сейчас "Марсель" идет на втором месте в Лиге 1 и находится в гораздо лучшей форме, чем "Лион", у них есть проблемы в обороне. По нашему мнению, в этой игре стоит ожидать того, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.