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ПСЖ - Монако. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 07.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСЖ" и "Монако" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 21-й тур
7 февраля. 22:05. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Третий матч между "Пари Сен-Жермен" и "Монако" в этом сезоне за менее чем два месяца состоится в рамках 21-го тура Лиги 1. Для парижан дела в соревнованиях национального уровня складываются довольно хорошо, а вот у монегасков ситуация немного другая. В турнирной таблице чемпионата команда Ади Хюттера занимает третье место, отставая от "ПСЖ" на 13 очков. В эту пятницу они попытаются взять реванш за два поражения в предыдущих матчах с французским грандом.
Новости "ПСЖ"
В своем последнем матче парижане резервным составом прошли в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв "Ле-Ман" (0:2), выступающий в третьем по силе местном дивизионе. До этого команда Луиса Энрика на выезде уничтожила "Брест" со счетом 2:5 в Лиге 1 и разгромила немецкий "Штутгарт" (1:5) в последнем туре Лиге чемпионов, в том числе благодаря Усману Дембеле, который в каждом из этих матчей отметился хет-триком. Нападающий находится в невероятной форме.
Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "Пари Сен-Жермен" выиграл четыре раза, однажды сыграв вничью с "Реймсом" (1:1) в чемпионате Франции, хотя преимущество было полностью на стороне "красно-синих". Также стоит отметить, что в этот период они одержали важную победу над "Манчестер Сити" (4:2) в Лиге чемпионов, отыгравшись со счета 0:2.
"ПСЖ" не проиграл ни одного матча в этом сезоне Лиги 1, одержав 15 побед в 20-ти турах. Последний раз подопечные Луиса Энрике проигрывали дома в чемпионате Франции еще в мае прошлого года. А в матчах с "Монако" они проигрывали на своей арене аж в начале 2021 года. Тогда, по итогам сезона 2020/21 чемпионство неожиданно праздновал "Лилль".
Новости "Монако"
После неудачного начала 2025 года "Монако" сейчас выглядит более-менее стабильным. В последних пяти матчах они выиграли трижды. Несмотря на поражение от "Монпелье" (2:1) в чемпионате Франции, подопечные Ади Хюттера одержали две победы подряд, обыграв в Лиге чемпионов "Астон Виллу" (1:0) и "Ренн" (3:2) в Лиге 1. В матче с "Интером" (3:0) монегаски хоть и провалились, но выполнили задачу на этапе лиги в самом престижном еврокубковом турнире. А в последнем матче "Монако" не без проблем смог разобраться с "Осером" (4:2), а точнее сделал это Мика Биерет, который оформил хет-трик за 8 минут во втором тайме. Можно сказать, что 21-летний датский нападающий быстро адаптировался в новой команде.
Заметим, что "Монако", как и "Пари Сен-Жермен", обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. На самом деле, игр между этими командами могло быть гораздо больше в текущей кампании, потому что на этапе стыковых матчей в еврокубке они могли встретиться между собой, если бы парижане не получили в соперники "Брест". Однако "Монако" сыграет с "Бенфикой", а перед этим поединком у монегасков будет не менее важная игра с заклятым оппонентом в чемпионате Франции.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|3
|"Монако"
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|4
|"Лилль"
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|5
|"Ницца"
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|7
|"Лион"
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|8
|"Брест"
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|9
|"Страсбур"
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|10
|"Тулуза"
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|11
|"Осер"
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|12
|"Анже"
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|13
|"Реймс"
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|14
|"Нант"
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|15
|"Ренн"
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|16
|"Сент-Этьен"
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|17
|"Монпелье"
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Личные встречи
05.01.25 СК "ПСЖ" — "Монако" 1:0
18.12.24 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 2:4
01.03.24 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 0:0
24.11.23 Л1 "ПСЖ" — "Монако" 5:2
11.02.23 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 3:1
Цифры и факты
- "ПСЖ" не проиграл ни в одном из последних 22 матчей в Лиге 1;
- В 8 из 10 последних матчей с участием "Монако" в чемпионате Франции было забито не менее трех голов;
- В каждом из последних 5 матчей Лиги 1 монегаски пропускали по крайней мере два гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "Пари Сен-Жермен" на эту игру будут отсутствовать Жуан Невеш и Уоррен Заир-Эмери. Также парижанам в этой игре не поможет Ибрагим Мбайе, который восстанавливается от травмы лодыжки. Новых пополнений в лазарете "ПСЖ" нет, но есть прекрасная новость — возвращение Преснеля Кимпембе, который вышел на футбольное поле впервые за 709 дней.
Под вопросом на этот матч у "Монако" остается Уилфрид Синго. От повреждений все еще восстанавливаются нападающие Фоларин Балогун и Джордж Иленихена. Также к списку травмированных игроков монегасков присоединился Джордан Тезе.
"ПСЖ", 3-3-3: Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Беральдо, Хакими — Ли Кан Ин, Руис, Витинья — Кварацхелия, Дембеле, Барколя
"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Мависса, Салису, Керер, Вандерсон — Закария, Камара — Бен Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Монако" от UA-Футбол
ОЗ + ТБ 2.5 — 1,73. Для "Монако" в этом матче практически нет никаких шансов на победу. По мнению букмекеров, очевидными фаворитами в этой игре являются хозяева, но сказать точно, что "ПСЖ" победит крайне трудно. Мы считаем, что в этом поединке будет как минимум три гола, а забивать будут обе команды.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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