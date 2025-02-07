  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. ПСЖ - Монако. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 07.02.25
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Монако. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 07.02.25

Франция

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСЖ" и "Монако" в рамках чемпионата Франции

ПСЖ - Монако. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 07.02.25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 21-й тур

7 февраля. 22:05. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Третий матч между "Пари Сен-Жермен" и "Монако" в этом сезоне за менее чем два месяца состоится в рамках 21-го тура Лиги 1. Для парижан дела в соревнованиях национального уровня складываются довольно хорошо, а вот у монегасков ситуация немного другая. В турнирной таблице чемпионата команда Ади Хюттера занимает третье место, отставая от "ПСЖ" на 13 очков. В эту пятницу они попытаются взять реванш за два поражения в предыдущих матчах с французским грандом.

Содержание

Новости "ПСЖ"

В своем последнем матче парижане резервным составом прошли в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв "Ле-Ман" (0:2), выступающий в третьем по силе местном дивизионе. До этого команда Луиса Энрика на выезде уничтожила "Брест" со счетом 2:5 в Лиге 1 и разгромила немецкий "Штутгарт" (1:5) в последнем туре Лиге чемпионов, в том числе благодаря Усману Дембеле, который в каждом из этих матчей отметился хет-триком. Нападающий находится в невероятной форме.

Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "Пари Сен-Жермен" выиграл четыре раза, однажды сыграв вничью с "Реймсом" (1:1) в чемпионате Франции, хотя преимущество было полностью на стороне "красно-синих". Также стоит отметить, что в этот период они одержали важную победу над "Манчестер Сити" (4:2) в Лиге чемпионов, отыгравшись со счета 0:2.

"ПСЖ" не проиграл ни одного матча в этом сезоне Лиги 1, одержав 15 побед в 20-ти турах. Последний раз подопечные Луиса Энрике проигрывали дома в чемпионате Франции еще в мае прошлого года. А в матчах с "Монако" они проигрывали на своей арене аж в начале 2021 года. Тогда, по итогам сезона 2020/21 чемпионство неожиданно праздновал "Лилль".

Новости "Монако"

После неудачного начала 2025 года "Монако" сейчас выглядит более-менее стабильным. В последних пяти матчах они выиграли трижды. Несмотря на поражение от "Монпелье" (2:1) в чемпионате Франции, подопечные Ади Хюттера одержали две победы подряд, обыграв в Лиге чемпионов "Астон Виллу" (1:0) и "Ренн" (3:2) в Лиге 1. В матче с "Интером" (3:0) монегаски хоть и провалились, но выполнили задачу на этапе лиги в самом престижном еврокубковом турнире. А в последнем матче "Монако" не без проблем смог разобраться с "Осером" (4:2), а точнее сделал это Мика Биерет, который оформил хет-трик за 8 минут во втором тайме. Можно сказать, что 21-летний датский нападающий быстро адаптировался в новой команде.

Заметим, что "Монако", как и "Пари Сен-Жермен", обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. На самом деле, игр между этими командами могло быть гораздо больше в текущей кампании, потому что на этапе стыковых матчей в еврокубке они могли встретиться между собой, если бы парижане не получили в соперники "Брест". Однако "Монако" сыграет с "Бенфикой", а перед этим поединком у монегасков будет не менее важная игра с заклятым оппонентом в чемпионате Франции.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 20 15 5 0 54-19 50
2 Марсель Марсель 20 12 4 4 43-25 40
3 Монако "Монако" 20 11 4 5 36-24 37
4 Лилль "Лилль" 20 9 8 3 33-20 35
5 Ницца "Ницца" 20 9 7 4 39-26 34
6 Ланс Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7 Лион "Лион" 20 8 6 6 32-26 30
8 Брест "Брест" 20 9 1 10 31-36 28
9 Страсбур "Страсбур" 20 7 6 7 33-32 27
10 Тулуза "Тулуза" 20 7 5 8 21-22 26
11 Осер "Осер" 20 6 5 9 27-33 23
12 Анже "Анже" 20 6 5 9 22-29 23
13 Реймс "Реймс" 20 5 7 8 26-29 22
14 Нант "Нант" 20 4 9 7 24-30 21
15 Ренн "Ренн" 20 6 2 12 27-30 20
16 Сент-Этьен "Сент-Этьен" 20 5 3 12 19-43 18
17 Монпелье "Монпелье" 20 4 3 13 20-46 15
18 Гавр Гавр 20 4 2 14 15-39 14

Личные встречи

05.01.25 СК "ПСЖ" — "Монако" 1:0

18.12.24 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 2:4

01.03.24 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 0:0

24.11.23 Л1 "ПСЖ" — "Монако" 5:2

11.02.23 Л1 "Монако" — "ПСЖ" 3:1

Цифры и факты

  • "ПСЖ" не проиграл ни в одном из последних 22 матчей в Лиге 1;
  • В 8 из 10 последних матчей с участием "Монако" в чемпионате Франции было забито не менее трех голов;
  • В каждом из последних 5 матчей Лиги 1 монегаски пропускали по крайней мере два гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Пари Сен-Жермен" на эту игру будут отсутствовать Жуан Невеш и Уоррен Заир-Эмери. Также парижанам в этой игре не поможет Ибрагим Мбайе, который восстанавливается от травмы лодыжки. Новых пополнений в лазарете "ПСЖ" нет, но есть прекрасная новость — возвращение Преснеля Кимпембе, который вышел на футбольное поле впервые за 709 дней.

Под вопросом на этот матч у "Монако" остается Уилфрид Синго. От повреждений все еще восстанавливаются нападающие Фоларин Балогун и Джордж Иленихена. Также к списку травмированных игроков монегасков присоединился Джордан Тезе.

"ПСЖ", 3-3-3: Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Беральдо, Хакими — Ли Кан Ин, Руис, Витинья — Кварацхелия, Дембеле, Барколя

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Мависса, Салису, Керер, Вандерсон — Закария, Камара — Бен Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "ПСЖ" - "Монако"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
1.47
5.00
6.30
Узнать больше

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Монако" от UA-Футбол

ОЗ + ТБ 2.5 — 1,73. Для "Монако" в этом матче практически нет никаких шансов на победу. По мнению букмекеров, очевидными фаворитами в этой игре являются хозяева, но сказать точно, что "ПСЖ" победит крайне трудно. Мы считаем, что в этом поединке будет как минимум три гола, а забивать будут обе команды.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Битва Олимпиков. Марсель - Лион. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 02.02.25
yellow-arrow
Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 01.02.25
yellow-arrow
Ницца - Марсель. Анонс и прогноз матча 19-го тура Лиги 1 на 26.01.2025
Лига 1 Луис Энрике Монако прогноз UA-Футбол Чемпионат Франции Ади Хюттер Пари Сен-Жермен Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости