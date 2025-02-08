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Ницца - Ланс. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 08.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ниццой" и "Лансом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 21-й тур
8 февраля. 18:00. Ницца. "Альянц Ривьера"
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В матче 21-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Ланс", которые являются одним из нескольких претендентов на место в четверке лучших команд Лиги 1 по итогам текущего сезона. Обе команды находятся рядом в турнирной таблице. "Орлята" идут на пятом месте с 34 очками, а "кроваво-золотые" на данный момент занимают шестое место, имея в своем активе на одно очко меньше.
Новости "Ниццы"
Команда Франка Эза до сих пор пытается найти нужный ритм, но их результаты не радуют болельщиков. "Ницца" одержала только одну победу в шести последних матчах, несмотря на отличное начало 2025 года. "Орлята" смогли уверенно обыграть "Марсель" (2:0) в дерби Лазурного побережья, но другие, менее грозные соперники, им были не по силам.
Недавно они опозорились в Кубке Франции, вылетев на стадии 1/8 финала от "Стад Бриошен", команды, играющей в четвертом по силе местном дивизионе, проиграв им в основное время со счетом 2:1. Также напомним, что "Ницца" вылетела из Лиги Европы, заняв 35-е место в общей турнирной таблице, финишировав ниже киевского "Динамо".
Кроме поражений от "Лилля" (2:1) и "Эльфсборга" (1:0), были потери очков в матчах с "Буде/Глимт" (1:1) и "Тулузой" (1:1). В каждой из этих игр "Ницца" была близка к победе, но им не удавалось реализовать собственные моменты.
Новости "Ланса"
Подопечные 32-летнего Уильяма Стилла после вылета от "Пари Сен-Жермен" на стадии 1/32 финала Кубка Франции одержали три победы в новом году, потерпев лишь два поражения, от "Тулузы" (0:1) и того же "ПСЖ" (1:2) в Лиге 1.
Откровенно слабые выступления "кроваво-золотых" в тех матчах никоим образом не сказались на выигранных поединках против "Гавра" (1:2), "Анже" (1:0) и "Монпелье" (0:2) в чемпионате Франции, в которых "Ланс" был очевидным фаворитом, сумев доказать свою силу не только на бумаге, но и на футбольном поле.
В матче первого круга "Ланс" расписал нулевую ничью с "Ниццей", впервые за более чем два года набрав хотя бы одно очко в противостоянии с этой командой. Исторически сложилось так, что "орлы" являются сложным соперником для них на выезде, но в следующем матче все может измениться, поскольку "артезианцы" находятся в лучшей форме, чем их оппонент.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|3
|"Монако"
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|4
|"Лилль"
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|5
|"Ницца"
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|7
|"Лион"
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|8
|"Брест"
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|9
|"Страсбур"
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|10
|"Тулуза"
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|11
|"Осер"
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|12
|"Анже"
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|13
|"Реймс"
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|14
|"Нант"
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|15
|"Ренн"
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|16
|"Сент-Этьен"
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|17
|"Монпелье"
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Личные встречи
28.09.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:0
16.03.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 1:3
20.12.23 Л1 "Ницца" — "Ланс" 2:0
01.02.23 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:1
29.12.22 Л1 "Ницца" — "Ланс" 0:0
Цифры и факты
- "Ницца" не проиграла ни разу в последних 8 домашних матчах против "Ланса" в Лиге 1;
- В каждом из последних 4 матчей "Ланса" на выезде было забито как минимум 2 гола;
- "Ницца" выиграла 4 домашних матча подряд в чемпионате Франции.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче "Ницце" не поможет нападающий Терем Моффи, который восстанавливается от травмы колена. Также под знаком вопроса остается участие Жереми Бога, Пабло Росарио и Моргана Сансона в этой игре. Новых травмированных игроков в команде Франка Эза, к счастью, нет.
В заявку гостей вряд ли попадет Флориан Сотока. Среди других игроков, которые пропустят этот поединок, можно выделить Мартина Сатриано, Дениса Петрича, Реми Лабо, Джоаннера Чавеса и Рубена Агилара. Вратарь Мэтью Райан, которого "кроваво-золотые" подписали этой зимой, провел два сухих поединка в своих первых двух матчах за клуб в чемпионате, и теперь он будет оставаться основным голкипером в ближайших играх.
"Ницца", 4-3-3: Булка — Бар, Данте, Ндаишимийе — Абди, Сантамария, Будауи, Клосс — Чо, Лаборд, Гессан
"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Сарр, Медина, Гради — Мачадо, Диуф, Томассон, Эль Айнауи, Франковский — Коялипу, Нзола
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ниццой" и "Лансом" от UA-Футбол
ОЗ — 1,66. Однозначного фаворита в этом противостоянии, по мнению букмекера, нет, однако "Ницца" имеет больше шансов на победу. Учитывая последние результаты обеих команд и их проблемы в обороне, мы считаем, что в этом поединке они обменяются голами, чего не было в матче первого круга между ними.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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