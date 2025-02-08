Ницца - Ланс. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 08.02.25

Лига 1. 21-й тур

8 февраля. 18:00. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В матче 21-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Ланс", которые являются одним из нескольких претендентов на место в четверке лучших команд Лиги 1 по итогам текущего сезона. Обе команды находятся рядом в турнирной таблице. "Орлята" идут на пятом месте с 34 очками, а "кроваво-золотые" на данный момент занимают шестое место, имея в своем активе на одно очко меньше.

Новости "Ниццы"

Команда Франка Эза до сих пор пытается найти нужный ритм, но их результаты не радуют болельщиков. "Ницца" одержала только одну победу в шести последних матчах, несмотря на отличное начало 2025 года. "Орлята" смогли уверенно обыграть "Марсель" (2:0) в дерби Лазурного побережья, но другие, менее грозные соперники, им были не по силам.

Недавно они опозорились в Кубке Франции, вылетев на стадии 1/8 финала от "Стад Бриошен", команды, играющей в четвертом по силе местном дивизионе, проиграв им в основное время со счетом 2:1. Также напомним, что "Ницца" вылетела из Лиги Европы, заняв 35-е место в общей турнирной таблице, финишировав ниже киевского "Динамо".

Кроме поражений от "Лилля" (2:1) и "Эльфсборга" (1:0), были потери очков в матчах с "Буде/Глимт" (1:1) и "Тулузой" (1:1). В каждой из этих игр "Ницца" была близка к победе, но им не удавалось реализовать собственные моменты.

Новости "Ланса"

Подопечные 32-летнего Уильяма Стилла после вылета от "Пари Сен-Жермен" на стадии 1/32 финала Кубка Франции одержали три победы в новом году, потерпев лишь два поражения, от "Тулузы" (0:1) и того же "ПСЖ" (1:2) в Лиге 1.

Откровенно слабые выступления "кроваво-золотых" в тех матчах никоим образом не сказались на выигранных поединках против "Гавра" (1:2), "Анже" (1:0) и "Монпелье" (0:2) в чемпионате Франции, в которых "Ланс" был очевидным фаворитом, сумев доказать свою силу не только на бумаге, но и на футбольном поле.

В матче первого круга "Ланс" расписал нулевую ничью с "Ниццей", впервые за более чем два года набрав хотя бы одно очко в противостоянии с этой командой. Исторически сложилось так, что "орлы" являются сложным соперником для них на выезде, но в следующем матче все может измениться, поскольку "артезианцы" находятся в лучшей форме, чем их оппонент.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 20 15 5 0 54-19 50 2 Марсель 20 12 4 4 43-25 40 3 "Монако" 20 11 4 5 36-24 37 4 "Лилль" 20 9 8 3 33-20 35 5 "Ницца" 20 9 7 4 39-26 34 6 Ланс 20 9 6 5 25-18 33 7 "Лион" 20 8 6 6 32-26 30 8 "Брест" 20 9 1 10 31-36 28 9 "Страсбур" 20 7 6 7 33-32 27 10 "Тулуза" 20 7 5 8 21-22 26 11 "Осер" 20 6 5 9 27-33 23 12 "Анже" 20 6 5 9 22-29 23 13 "Реймс" 20 5 7 8 26-29 22 14 "Нант" 20 4 9 7 24-30 21 15 "Ренн" 20 6 2 12 27-30 20 16 "Сент-Этьен" 20 5 3 12 19-43 18 17 "Монпелье" 20 4 3 13 20-46 15 18 Гавр 20 4 2 14 15-39 14

Личные встречи

28.09.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:0

16.03.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 1:3

20.12.23 Л1 "Ницца" — "Ланс" 2:0

01.02.23 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:1

29.12.22 Л1 "Ницца" — "Ланс" 0:0

Цифры и факты

"Ницца" не проиграла ни разу в последних 8 домашних матчах против "Ланса" в Лиге 1;

В каждом из последних 4 матчей "Ланса" на выезде было забито как минимум 2 гола;

"Ницца" выиграла 4 домашних матча подряд в чемпионате Франции.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Ницце" не поможет нападающий Терем Моффи, который восстанавливается от травмы колена. Также под знаком вопроса остается участие Жереми Бога, Пабло Росарио и Моргана Сансона в этой игре. Новых травмированных игроков в команде Франка Эза, к счастью, нет.

В заявку гостей вряд ли попадет Флориан Сотока. Среди других игроков, которые пропустят этот поединок, можно выделить Мартина Сатриано, Дениса Петрича, Реми Лабо, Джоаннера Чавеса и Рубена Агилара. Вратарь Мэтью Райан, которого "кроваво-золотые" подписали этой зимой, провел два сухих поединка в своих первых двух матчах за клуб в чемпионате, и теперь он будет оставаться основным голкипером в ближайших играх.

"Ницца", 4-3-3: Булка — Бар, Данте, Ндаишимийе — Абди, Сантамария, Будауи, Клосс — Чо, Лаборд, Гессан

"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Сарр, Медина, Гради — Мачадо, Диуф, Томассон, Эль Айнауи, Франковский — Коялипу, Нзола

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ниццой" и "Лансом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,66. Однозначного фаворита в этом противостоянии, по мнению букмекера, нет, однако "Ницца" имеет больше шансов на победу. Учитывая последние результаты обеих команд и их проблемы в обороне, мы считаем, что в этом поединке они обменяются голами, чего не было в матче первого круга между ними.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.