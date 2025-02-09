Анже - Марсель. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 09.02.25

Лига 1. 21-й тур

9 февраля. 21:45. Анже. "Стад Раймон Копа"

Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)

Трансляция: MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 3

В последнем матче 21-го тура Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет с одним из аутсайдеров этого сезона — "Анже", который с 23 очками на данный момент занимает 13-е место, находясь лишь в 6 очках от зоны вылета, однако благодаря возможной победе в следующем матче им удастся закрепиться в середине турнирной таблицы.

Новости "Анже"

В отличие от их соперников, "Анже" продолжает борьбу за Кубок Франции, пройдя в четвертьфинал соревнований, обыграв в 1/8 финала "Страсбур" (1:3). В целом "черно-белые" пребывают в неплохой форме, но в последних матчах в чемпионате они потерпели неудачи, минимально проиграв "Лансу" (1:0) и сыграв вничью с "Гавром" (1:1), едва сумев спастись в родных стенах от второго поражения подряд на последних секундах основного времени. До этого "Анже" имел серию из пяти побед во всех турнирах, в том числе обыграв в Лиге 1 "Брест" (2:0), "Монпелье" (1:3) и "Осер" (2:0).

Интересно, что в последних четырех матчах чемпионата Франции с участием "Анже" было показано пять красных карточек, из которых четыре были адресованы именно футболистам команды-соперника. На самом же деле, удаления в матчах этой команды случаются нередко. В прошлом сезоне было девять игр, в которых арбитры демонстрировали их оппонентам красную карточку, при том, что их игрокам был показан "красный свет" от рефери лишь однажды.

Новости "Марселя"

Подопечные Роберто Де Дзерби после двух уверенных побед в Лиге 1 над "Гавром" (5:1) и "Ренном" (1:2) неожиданно вылетели из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв "Лиллю" в серии послематчевых пенальти. Наверное, этот результат ментально повлиял на команду, ведь в следующих двух матчах чемпионата "провансальцы" потеряли очки.

Сперва "Марсель" сыграл вничью со "Страсбуром" (1:1), отыгравшись по ходу второго тайма, хотя "бело-голубые" должны были забивать больше, чем один гол. А затем они уступили "Ницце" со счетом 2:0 в дерби Лазурного побережья.

В последнем матче чемпионата Франции "Марсель" сумел одержать первую победу за четыре игры, обыграв "Лион" (3:2) в важнейшем поединке — дерби "Олимпиков", где встретились бывшие наставники донецкого "Шахтера". Итальянский специалист переиграл Паулу Фонсеку благодаря разумному выбору плана игры, своевременным заменам и влиянию от новичков.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 21 16 5 0 58-20 53 2 Марсель 20 12 4 4 43-25 40 3 "Ницца" 21 10 7 4 41-26 37 4 "Монако" 21 11 4 6 37-28 37 5 "Лилль" 21 9 8 4 34-22 35 6 Ланс 21 9 6 6 25-20 33 7 "Брест" 21 10 1 10 33-36 31 8 "Лион" 20 8 6 6 32-26 30 9 "Страсбур" 20 7 6 7 33-32 27 10 "Тулуза" 20 7 5 8 21-22 26 11 "Ренн" 21 7 2 12 29-30 23 12 "Осер" 20 6 5 9 27-33 23 13 "Анже" 20 6 5 9 22-29 23 14 "Реймс" 20 5 7 8 26-29 22 15 "Нант" 21 4 9 8 24-32 21 16 "Сент-Этьен" 21 5 3 13 19-45 18 17 Гавр 21 5 2 14 17-40 17 18 "Монпелье" 20 4 3 13 20-46 15

Личные встречи

04.10.24 Л1 "Марсель" — "Анже" 1:1

14.05.23 Л1 "Марсель" — "Анже" 3:1

30.09.22 Л1 "Анже" — "Марсель" 0:3

04.02.22 Л1 "Марсель" — "Анже" 5:2

22.09.21 Л1 "Анже" — "Марсель" 0:0

Цифры и факты

5 из 6 последних матчей с участием "Анже" в Лиге 1 было забито менее трех голов;

Обе команды набрали одинаковое количество очков (10) в последних 5 матчах Лиги 1;

"Марсель" не проигрывает в 6 последних матчах против "Анже" в чемпионате.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Анже" нет новых травмированных футболистов. В этом матче точно не сыграет Карлен Аркю и Сидики Шериф. Также под вопросом на следующий поединок пока остается Бамба Дьенг.

В зимнее трансферное окно "Марсель" серьезно усилил состав команды, подписав Луиса Фелипе, Амина Гуири, Амара Дедича и Исмаэля Беннасера. Рубен Бланко и Жоффре Кондогбия находятся в списке игроков, которые остаются в лазарете "провансальцев". Валентин Карбони и Амин Харит, возможно, попадут в заявку на игру.

"Анже", 4-2-3-1: Фофана — Анен, Биумла, Лефорт, Раолисоа — Белькебла, Ахолу — Эль-Мелали, Абделли, Аллевина — Леполь

"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен, Хёйбьерг, Ронжье, Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд — Мопе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Анже" и "Марселем" от UA-Футбол

П2 — 1,64. Перед началом матча "Марсель", по версии букмекеров, считается номинальным фаворитом, несмотря на не очень стабильные результаты в последних играх и хорошую форму их соперников. Мы считаем, что подопечные Роберто Де Дзерби смогут выиграть второй матч подряд в Лиге 1, обыграв "Анже" на выезде.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.