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Анже - Марсель. Анонс и прогноз матча 21-го тура Лиги 1 на 09.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Анже" и "Марселем" в рамках чемпионата Франции
Фото з вільних джерел
Лига 1. 21-й тур
9 февраля. 21:45. Анже. "Стад Раймон Копа"
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Трансляция: MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 3
В последнем матче 21-го тура Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет с одним из аутсайдеров этого сезона — "Анже", который с 23 очками на данный момент занимает 13-е место, находясь лишь в 6 очках от зоны вылета, однако благодаря возможной победе в следующем матче им удастся закрепиться в середине турнирной таблицы.
Новости "Анже"
В отличие от их соперников, "Анже" продолжает борьбу за Кубок Франции, пройдя в четвертьфинал соревнований, обыграв в 1/8 финала "Страсбур" (1:3). В целом "черно-белые" пребывают в неплохой форме, но в последних матчах в чемпионате они потерпели неудачи, минимально проиграв "Лансу" (1:0) и сыграв вничью с "Гавром" (1:1), едва сумев спастись в родных стенах от второго поражения подряд на последних секундах основного времени. До этого "Анже" имел серию из пяти побед во всех турнирах, в том числе обыграв в Лиге 1 "Брест" (2:0), "Монпелье" (1:3) и "Осер" (2:0).
Интересно, что в последних четырех матчах чемпионата Франции с участием "Анже" было показано пять красных карточек, из которых четыре были адресованы именно футболистам команды-соперника. На самом же деле, удаления в матчах этой команды случаются нередко. В прошлом сезоне было девять игр, в которых арбитры демонстрировали их оппонентам красную карточку, при том, что их игрокам был показан "красный свет" от рефери лишь однажды.
Новости "Марселя"
Подопечные Роберто Де Дзерби после двух уверенных побед в Лиге 1 над "Гавром" (5:1) и "Ренном" (1:2) неожиданно вылетели из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв "Лиллю" в серии послематчевых пенальти. Наверное, этот результат ментально повлиял на команду, ведь в следующих двух матчах чемпионата "провансальцы" потеряли очки.
Сперва "Марсель" сыграл вничью со "Страсбуром" (1:1), отыгравшись по ходу второго тайма, хотя "бело-голубые" должны были забивать больше, чем один гол. А затем они уступили "Ницце" со счетом 2:0 в дерби Лазурного побережья.
В последнем матче чемпионата Франции "Марсель" сумел одержать первую победу за четыре игры, обыграв "Лион" (3:2) в важнейшем поединке — дерби "Олимпиков", где встретились бывшие наставники донецкого "Шахтера". Итальянский специалист переиграл Паулу Фонсеку благодаря разумному выбору плана игры, своевременным заменам и влиянию от новичков.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|21
|16
|5
|0
|58-20
|53
|2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|3
|"Ницца"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|4
|"Монако"
|21
|11
|4
|6
|37-28
|37
|5
|"Лилль"
|21
|9
|8
|4
|34-22
|35
|6
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|25-20
|33
|7
|"Брест"
|21
|10
|1
|10
|33-36
|31
|8
|"Лион"
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|9
|"Страсбур"
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|10
|"Тулуза"
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|11
|"Ренн"
|21
|7
|2
|12
|29-30
|23
|12
|"Осер"
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|13
|"Анже"
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|14
|"Реймс"
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|15
|"Нант"
|21
|4
|9
|8
|24-32
|21
|16
|"Сент-Этьен"
|21
|5
|3
|13
|19-45
|18
|17
|Гавр
|21
|5
|2
|14
|17-40
|17
|18
|"Монпелье"
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
Личные встречи
04.10.24 Л1 "Марсель" — "Анже" 1:1
14.05.23 Л1 "Марсель" — "Анже" 3:1
30.09.22 Л1 "Анже" — "Марсель" 0:3
04.02.22 Л1 "Марсель" — "Анже" 5:2
22.09.21 Л1 "Анже" — "Марсель" 0:0
Цифры и факты
- 5 из 6 последних матчей с участием "Анже" в Лиге 1 было забито менее трех голов;
- Обе команды набрали одинаковое количество очков (10) в последних 5 матчах Лиги 1;
- "Марсель" не проигрывает в 6 последних матчах против "Анже" в чемпионате.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "Анже" нет новых травмированных футболистов. В этом матче точно не сыграет Карлен Аркю и Сидики Шериф. Также под вопросом на следующий поединок пока остается Бамба Дьенг.
В зимнее трансферное окно "Марсель" серьезно усилил состав команды, подписав Луиса Фелипе, Амина Гуири, Амара Дедича и Исмаэля Беннасера. Рубен Бланко и Жоффре Кондогбия находятся в списке игроков, которые остаются в лазарете "провансальцев". Валентин Карбони и Амин Харит, возможно, попадут в заявку на игру.
"Анже", 4-2-3-1: Фофана — Анен, Биумла, Лефорт, Раолисоа — Белькебла, Ахолу — Эль-Мелали, Абделли, Аллевина — Леполь
"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен, Хёйбьерг, Ронжье, Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд — Мопе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Анже" и "Марселем" от UA-Футбол
П2 — 1,64. Перед началом матча "Марсель", по версии букмекеров, считается номинальным фаворитом, несмотря на не очень стабильные результаты в последних играх и хорошую форму их соперников. Мы считаем, что подопечные Роберто Де Дзерби смогут выиграть второй матч подряд в Лиге 1, обыграв "Анже" на выезде.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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