Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель – Сент-Этьен. Анонс и прогноз матча 22-го тура Лиги 1 на 15.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Марселем" и "Сент-Этьеном" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 22-й тур
15 февраля. 18:00. Марсель. "Велодром"
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
"Марсель" очень давно не играл с "Сент-Этьеном" дома, однако на выезде часто одерживал победы. В этом сезоне их уже две — одна в Лиге 1, а вторая в Кубке Франции. Обе команды находятся в абсолютно разных ситуациях: "провансальцы" ведут борьбу за место в четверке лучших команд страны, что позволит им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, а "святые" сейчас, похоже, только и думают о том, чтобы не вылететь в Лигу 2.
Новости "Марселя"
После вылета из Кубка Франции от "Лилля" на стадии 1/16 финала, где "провансальцы" уступили "мастифам" лишь в серии послематчевых пенальти, "Марсель", который до этого имел беспроигрышную серию из семи матчей, сыграл однажды вничью, потерпел одно поражение и выиграл два последних поединка, вернувшись на победный путь в чемпионате.
Если в матче со "Страсбуром" (1:1) подопечные Роберто Де Дзерби полностью доминировали, но не смогли дожать своего соперника во втором тайме, то в дерби Лазурного побережья они абсолютно заслуженно проиграли "Ницце" со счетом 2:0. "Марсель" не смог реализовать свои моменты, которых было достаточно. Уже в следующих матчах команда бывшего наставника "горняков" исправилась, проделав почти безупречную работу над своими ошибками.
В дерби "Олимпиков" победу праздновал "Марсель" обыграв "Лион" Паулу Фонсеки со счетом 3:2, а затем они легко справились в выездном поединке с "Анже" (0:2), который является одним из аутсайдеров Лиги 1 в этом сезоне.
Новости "Сент-Этьена"
В последних пяти матчах "Сент-Этьен" не одержал ни одной победы. Последний раз "зеленые" набирали три очка в Лиге 1 еще в начале года в матче с "Реймсом" (3:1). С тех пор на их счету две ничьи и два поражения в чемпионате Франции.
Сперва "святые" уступили "Пари Сен-Жермен" (2:1). Затем были две ничьи подряд с "Нантом" (1:1) и "Осером" (1:1), хотя "Сент-Этьен" и играл несколько лучше соперников в тех поединках, но одержать победу им так и не удалось. После этого на их пути стал "Лилль", который разгромил их со счетом 4:1, а позже было домашнее поражение от "Ренна" (0:2).
Несмотря на увольнение Оливье Далль'Ольо в конце прошлого года и назначение нового главного тренера команды, 49-летнего норвежца Эйрика Хорнеланда, результаты и игра "Сент-Этьена" продолжает оставаться такой же нестабильной, как и в первой половине сезона. На данный момент "зеленые" находятся в шаге от зоны вылета.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|21
|16
|5
|0
|58-20
|53
|2
|Марсель
|21
|13
|4
|4
|45-25
|43
|3
|"Ницца"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|4
|"Монако"
|21
|11
|4
|6
|37-28
|37
|5
|"Лилль"
|21
|9
|8
|4
|34-22
|35
|6
|"Лион"
|21
|9
|6
|6
|36-26
|33
|7
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|25-20
|33
|8
|"Брест"
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|9
|"Страсбур"
|21
|8
|6
|7
|35-32
|30
|10
|"Тулуза"
|21
|7
|6
|8
|23-24
|27
|11
|"Осер"
|22
|6
|7
|9
|31-37
|25
|12
|"Ренн"
|21
|7
|2
|12
|29-30
|23
|13
|"Анже"
|21
|6
|5
|10
|22-31
|23
|14
|"Реймс"
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|15
|"Нант"
|21
|4
|9
|8
|24-32
|21
|16
|"Сент-Этьен"
|21
|5
|3
|13
|19-45
|18
|17
|Гавр
|21
|5
|2
|14
|17-40
|17
|18
|"Монпелье"
|21
|4
|3
|14
|20-48
|15
Личные встречи
22.12.24 КФ "Сент-Этьен" — "Марсель" 0:4
08.12.24 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 0:2
03.04.22 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 2:4
28.08.21 Л1 "Марсель" — "Сент-Этьен" 3:1
09.05.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 1:0
Цифры и факты
- "Сент-Этьен" пропускал в каждом из последних 10 матчей во всех турнирах;
- "Марсель" выиграл 7 из 9 последних официальных матчей против "Сент-Этьена" во всех турнирах;
- "Сент-Этьен" не выиграл ни одного из 11 выездных матчей в этом сезоне Лиги 1 (2 ничьи и 9 поражений).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед следующим матчем в Лиге 1 в составе "Марселя" все еще остается несколько травмированных футболистов. Команде Роберто Де Дзерби в этом поединке, к сожалению, не поможет Рубен Бланко, Валентин Карбони и Амин Харит, который с ноября находится вне игры.
В лазарете гостей накануне выезда в Марсель находится Ибрахима Ваджи, Аймен Муэффек. Также стоит отметить, что участие Иванна Масона и Бен Олда в этом матче остается под вопросом.
"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен, Хёйбьерг, Беннасер, Луис Энрике — Рабьо — Мопе, Гринвуд
"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Батубинсика, Аппиа — Мутон, Эква, Бушуари — Давиташвили, Стассен, Кардона
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Марселем" и "Сент-Этьеном" от UA-Футбол
Ф1 (-1.5) — 1,68. Победа хозяев в этом поединке выглядит более чем очевидной, потому, по нашему мнению, в этой игре мы увидим по крайней мере два гола от подопечных Роберто Де Дзерби. Мы ожидаем, что "Марсель" на своем поле победит «Сент-Этьен» с преимуществом в два мяча.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Официально. Полесье продало 21-летнего защитника в клуб МЛС
- "Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
- Жирона – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.02.2025
- Рикицкий стал агентом Салюка? Ответ самого Владимира
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф