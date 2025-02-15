Марсель – Сент-Этьен. Анонс и прогноз матча 22-го тура Лиги 1 на 15.02.25

Лига 1. 22-й тур

15 февраля. 18:00. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

"Марсель" очень давно не играл с "Сент-Этьеном" дома, однако на выезде часто одерживал победы. В этом сезоне их уже две — одна в Лиге 1, а вторая в Кубке Франции. Обе команды находятся в абсолютно разных ситуациях: "провансальцы" ведут борьбу за место в четверке лучших команд страны, что позволит им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, а "святые" сейчас, похоже, только и думают о том, чтобы не вылететь в Лигу 2.

Новости "Марселя"

После вылета из Кубка Франции от "Лилля" на стадии 1/16 финала, где "провансальцы" уступили "мастифам" лишь в серии послематчевых пенальти, "Марсель", который до этого имел беспроигрышную серию из семи матчей, сыграл однажды вничью, потерпел одно поражение и выиграл два последних поединка, вернувшись на победный путь в чемпионате.

Если в матче со "Страсбуром" (1:1) подопечные Роберто Де Дзерби полностью доминировали, но не смогли дожать своего соперника во втором тайме, то в дерби Лазурного побережья они абсолютно заслуженно проиграли "Ницце" со счетом 2:0. "Марсель" не смог реализовать свои моменты, которых было достаточно. Уже в следующих матчах команда бывшего наставника "горняков" исправилась, проделав почти безупречную работу над своими ошибками.

В дерби "Олимпиков" победу праздновал "Марсель" обыграв "Лион" Паулу Фонсеки со счетом 3:2, а затем они легко справились в выездном поединке с "Анже" (0:2), который является одним из аутсайдеров Лиги 1 в этом сезоне.

Новости "Сент-Этьена"

В последних пяти матчах "Сент-Этьен" не одержал ни одной победы. Последний раз "зеленые" набирали три очка в Лиге 1 еще в начале года в матче с "Реймсом" (3:1). С тех пор на их счету две ничьи и два поражения в чемпионате Франции.

Сперва "святые" уступили "Пари Сен-Жермен" (2:1). Затем были две ничьи подряд с "Нантом" (1:1) и "Осером" (1:1), хотя "Сент-Этьен" и играл несколько лучше соперников в тех поединках, но одержать победу им так и не удалось. После этого на их пути стал "Лилль", который разгромил их со счетом 4:1, а позже было домашнее поражение от "Ренна" (0:2).

Несмотря на увольнение Оливье Далль'Ольо в конце прошлого года и назначение нового главного тренера команды, 49-летнего норвежца Эйрика Хорнеланда, результаты и игра "Сент-Этьена" продолжает оставаться такой же нестабильной, как и в первой половине сезона. На данный момент "зеленые" находятся в шаге от зоны вылета.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 21 16 5 0 58-20 53 2 Марсель 21 13 4 4 45-25 43 3 "Ницца" 21 10 7 4 41-26 37 4 "Монако" 21 11 4 6 37-28 37 5 "Лилль" 21 9 8 4 34-22 35 6 "Лион" 21 9 6 6 36-26 33 7 Ланс 21 9 6 6 25-20 33 8 "Брест" 22 10 2 10 35-38 32 9 "Страсбур" 21 8 6 7 35-32 30 10 "Тулуза" 21 7 6 8 23-24 27 11 "Осер" 22 6 7 9 31-37 25 12 "Ренн" 21 7 2 12 29-30 23 13 "Анже" 21 6 5 10 22-31 23 14 "Реймс" 21 5 7 9 26-33 22 15 "Нант" 21 4 9 8 24-32 21 16 "Сент-Этьен" 21 5 3 13 19-45 18 17 Гавр 21 5 2 14 17-40 17 18 "Монпелье" 21 4 3 14 20-48 15

Личные встречи

22.12.24 КФ "Сент-Этьен" — "Марсель" 0:4

08.12.24 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 0:2

03.04.22 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 2:4

28.08.21 Л1 "Марсель" — "Сент-Этьен" 3:1

09.05.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Марсель" 1:0

Цифры и факты

"Сент-Этьен" пропускал в каждом из последних 10 матчей во всех турнирах;

"Марсель" выиграл 7 из 9 последних официальных матчей против "Сент-Этьена" во всех турнирах;

"Сент-Этьен" не выиграл ни одного из 11 выездных матчей в этом сезоне Лиги 1 (2 ничьи и 9 поражений).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед следующим матчем в Лиге 1 в составе "Марселя" все еще остается несколько травмированных футболистов. Команде Роберто Де Дзерби в этом поединке, к сожалению, не поможет Рубен Бланко, Валентин Карбони и Амин Харит, который с ноября находится вне игры.

В лазарете гостей накануне выезда в Марсель находится Ибрахима Ваджи, Аймен Муэффек. Также стоит отметить, что участие Иванна Масона и Бен Олда в этом матче остается под вопросом.

"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Корнелиус, Балерди, Мурильо — Мерлен, Хёйбьерг, Беннасер, Луис Энрике — Рабьо — Мопе, Гринвуд

"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Батубинсика, Аппиа — Мутон, Эква, Бушуари — Давиташвили, Стассен, Кардона

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Марселем" и "Сент-Этьеном" от UA-Футбол

Ф1 (-1.5) — 1,68. Победа хозяев в этом поединке выглядит более чем очевидной, потому, по нашему мнению, в этой игре мы увидим по крайней мере два гола от подопечных Роберто Де Дзерби. Мы ожидаем, что "Марсель" на своем поле победит «Сент-Этьен» с преимуществом в два мяча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.