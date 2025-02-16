Ренн - Лилль. Анонс и прогноз матча 22-го тура Лиги 1 на 16.02.25

Лига 1. 22-й тур

16 февраля. 21:45. Ренн. "Роазон Парк"

Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В заключительном матче 22-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле принимает "Лилль". Хозяева после смены главного тренера команды улучшили свое положение в турнирной таблице, а "мастифы" по итогам прошлого тура в Лиге 1 выпали из четверки лучших команд страны, неожиданно проиграв команде с последнего места.

Новости "Ренна"

После увольнения Хорхе Сампаоли с поста главного тренера "Ренна" дела у «красно-черных» резко пошли вверх, за чем наблюдать очень интересно. После серии из пяти поражений подряд команда одержала две победы, сохранив свои ворота сухими в каждом из этих матчей. В этом стоит благодарить Хабиба Бее, который возглавил клуб в трудное время.

В последних двух матчах "Ренн" сумел одержать минимальную домашнюю победу над "Страсбуром" (1:0), а затем эффектно обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0 на выезде, но он мог быть больше, если бы не проблемы с реализацией моментов.

До этого была серия из пяти поражений подряд от "Ниццы" (3:2) и "Марселя" (1:2) в Лиге 1 и "Труа" (1:0) в Кубке Франции, а также от "Бреста" (1:2) и "Монако" (3:2) в чемпионате. Где-то команде откровенно не везло, а где-то возникали очевидные пробелы в оборонительном звене, игру которого сейчас пытается успешно видоизменить Хабиб Бее, новый наставник "Ренна".

Новости "Лилля"

Перед Бруну Женезио также стоит непростая задача. Его команду в последнее время серьезно штормит, что в итоге может довольно серьезно сказаться на результатах этого сезона. "Лилль" продолжает бороться за место в топ-4 Лиги 1, которое даст возможность "мастифам" квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов. Кстати, "Лилль" продолжает участие в этом турнире, завершив этап лиги на высоком 7-м месте, обеспечив себе выход напрямую в 1/8 финала.

В последнем туре самого престижного еврокубкового турнира "Лилль" разгромил "Фейеноорд" (6:1), а затем они нанесли сокрушительное поражение "Сент-Этьену" (4:1) в Лиге 1, оправившись от неудачи в выездном поединке со "Страсбуром" (2:1).

Как бы там ни было, а в соревнованиях национального уровня у "Лилля" не все так хорошо, как в еврокубках. В 1/8 финала Кубка Франции "красно-синие" потерпели обидное поражение в серии пенальти от "Дюнкерка" из Лиги 2 после ничьи со счетом 1:1 в основное время. А в последнем туре чемпионата они проиграли "Гавру" (1:2), который на тот момент находился на последнем месте.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 22 17 5 0 59-20 56 2 Марсель 22 14 4 4 50-26 46 3 "Монако" 22 12 4 6 44-29 40 4 "Ницца" 21 10 7 4 41-26 37 5 "Лилль" 21 9 8 4 34-22 35 6 "Лион" 21 9 6 6 36-26 33 7 Ланс 21 9 6 6 25-20 33 8 "Брест" 22 10 2 10 35-38 32 9 "Страсбур" 21 8 6 7 35-32 30 10 "Тулуза" 22 7 6 9 23-25 27 11 "Осер" 22 6 7 9 31-37 25 12 "Ренн" 21 7 2 12 29-30 23 13 "Анже" 21 6 5 10 22-31 23 14 "Реймс" 21 5 7 9 26-33 22 15 "Нант" 22 4 9 9 25-39 21 16 "Сент-Этьен" 22 5 3 14 20-50 18 17 Гавр 21 5 2 14 17-40 17 18 "Монпелье" 21 4 3 14 20-48 15

Личные встречи

24.11.24 Л1 "Лилль" — "Ренн" 1:0

10.03.24 Л1 "Лилль" — "Ренн" 2:2

16.09.23 Л1 "Ренн" — "Лилль" 2:2

04.02.23 Л1 "Ренн" — "Лилль" 1:3

06.11.22 Л1 "Лилль" — "Ренн" 1:1

Цифры и факты

"Ренн" забивает в последних 5 домашних матчах подряд в Лиге 1;

В каждой из последних 4 игр "Лилля" было забито не менее 3 голов;

"Лилль" не проигрывает в последних 11 матчах против "Ренна" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Как известно, Джордан Джеймс пропустит следующий матч "Ренна" из-за перебора желтых карточек. Отметим, что в составе "Ренна" травмированными также остается Алиду Сейду, Доган Алемдар и Готье Галлон. В последний день зимнего трансферного окна к "красно-черным" присоединились сразу несколько новых футболистов: Исмаэль Коне из "Марселя" будет играть до конца сезона за "Ренн" на правах аренды, Антони Руо с "Штутгарта", Муса Аль-Таамари из "Монпелье", Аянда Сишуба из "Вероны" и Казим Олаигбе из "Серкль Брюгге". Из аренды вернулся Жереми Жаке, который выступал за "Клермон" в Лиге 2.

В этом матче "Лиллю" не помогут до сих пор травмированные Матиас Фернандес-Пардо, Тьягу Сантуш, Самуэль Умтити и Эдон Жегрова. Вне игры все еще остается Набиль Бенталеб. Совсем недавно персонал и футболисты «Лилля» встретили алжирского полузащитника, который восстановился от проблем с сердцем. Без новых травм в составе "мастифов". Зимой к клубу также присоединился нападающий амстердамского "Аякса" Чуба Акпом на правах аренды до конца этого сезона.

"Ренн", 3-4-3: Самба — Ву, Жаке, Брассье — Трюффер, Сиссе, Фофана, Ассиньон — Блас, Калимуэндо, Аль-Таамари

"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Гудмундссон, Александру, Диаките, Манди — Гомеш, Андре — Кабелла, Гомес, Сахрауи — Дэвид

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ренн" - "Лілль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ренном" и "Лиллем" от UA-Футбол

ОЗ — 1,74. В матче между вполне равными командами на этом этапе чемпионата Франции нет фаворита, поэтому определить победителя будет весьма трудно. Мы ожидаем, что в поединке при участии "Ренна" и "Лилля", как и в предыдущих играх между ними, будет забито большое количество голов. Мы полагаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.