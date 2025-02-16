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Ренн - Лилль. Анонс и прогноз матча 22-го тура Лиги 1 на 16.02.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ренном" и "Лиллем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 22-й тур
16 февраля. 21:45. Ренн. "Роазон Парк"
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В заключительном матче 22-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле принимает "Лилль". Хозяева после смены главного тренера команды улучшили свое положение в турнирной таблице, а "мастифы" по итогам прошлого тура в Лиге 1 выпали из четверки лучших команд страны, неожиданно проиграв команде с последнего места.
Новости "Ренна"
После увольнения Хорхе Сампаоли с поста главного тренера "Ренна" дела у «красно-черных» резко пошли вверх, за чем наблюдать очень интересно. После серии из пяти поражений подряд команда одержала две победы, сохранив свои ворота сухими в каждом из этих матчей. В этом стоит благодарить Хабиба Бее, который возглавил клуб в трудное время.
В последних двух матчах "Ренн" сумел одержать минимальную домашнюю победу над "Страсбуром" (1:0), а затем эффектно обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0 на выезде, но он мог быть больше, если бы не проблемы с реализацией моментов.
До этого была серия из пяти поражений подряд от "Ниццы" (3:2) и "Марселя" (1:2) в Лиге 1 и "Труа" (1:0) в Кубке Франции, а также от "Бреста" (1:2) и "Монако" (3:2) в чемпионате. Где-то команде откровенно не везло, а где-то возникали очевидные пробелы в оборонительном звене, игру которого сейчас пытается успешно видоизменить Хабиб Бее, новый наставник "Ренна".
Новости "Лилля"
Перед Бруну Женезио также стоит непростая задача. Его команду в последнее время серьезно штормит, что в итоге может довольно серьезно сказаться на результатах этого сезона. "Лилль" продолжает бороться за место в топ-4 Лиги 1, которое даст возможность "мастифам" квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов. Кстати, "Лилль" продолжает участие в этом турнире, завершив этап лиги на высоком 7-м месте, обеспечив себе выход напрямую в 1/8 финала.
В последнем туре самого престижного еврокубкового турнира "Лилль" разгромил "Фейеноорд" (6:1), а затем они нанесли сокрушительное поражение "Сент-Этьену" (4:1) в Лиге 1, оправившись от неудачи в выездном поединке со "Страсбуром" (2:1).
Как бы там ни было, а в соревнованиях национального уровня у "Лилля" не все так хорошо, как в еврокубках. В 1/8 финала Кубка Франции "красно-синие" потерпели обидное поражение в серии пенальти от "Дюнкерка" из Лиги 2 после ничьи со счетом 1:1 в основное время. А в последнем туре чемпионата они проиграли "Гавру" (1:2), который на тот момент находился на последнем месте.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|22
|17
|5
|0
|59-20
|56
|2
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|50-26
|46
|3
|"Монако"
|22
|12
|4
|6
|44-29
|40
|4
|"Ницца"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|5
|"Лилль"
|21
|9
|8
|4
|34-22
|35
|6
|"Лион"
|21
|9
|6
|6
|36-26
|33
|7
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|25-20
|33
|8
|"Брест"
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|9
|"Страсбур"
|21
|8
|6
|7
|35-32
|30
|10
|"Тулуза"
|22
|7
|6
|9
|23-25
|27
|11
|"Осер"
|22
|6
|7
|9
|31-37
|25
|12
|"Ренн"
|21
|7
|2
|12
|29-30
|23
|13
|"Анже"
|21
|6
|5
|10
|22-31
|23
|14
|"Реймс"
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|15
|"Нант"
|22
|4
|9
|9
|25-39
|21
|16
|"Сент-Этьен"
|22
|5
|3
|14
|20-50
|18
|17
|Гавр
|21
|5
|2
|14
|17-40
|17
|18
|"Монпелье"
|21
|4
|3
|14
|20-48
|15
Личные встречи
24.11.24 Л1 "Лилль" — "Ренн" 1:0
10.03.24 Л1 "Лилль" — "Ренн" 2:2
16.09.23 Л1 "Ренн" — "Лилль" 2:2
04.02.23 Л1 "Ренн" — "Лилль" 1:3
06.11.22 Л1 "Лилль" — "Ренн" 1:1
Цифры и факты
- "Ренн" забивает в последних 5 домашних матчах подряд в Лиге 1;
- В каждой из последних 4 игр "Лилля" было забито не менее 3 голов;
- "Лилль" не проигрывает в последних 11 матчах против "Ренна" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Как известно, Джордан Джеймс пропустит следующий матч "Ренна" из-за перебора желтых карточек. Отметим, что в составе "Ренна" травмированными также остается Алиду Сейду, Доган Алемдар и Готье Галлон. В последний день зимнего трансферного окна к "красно-черным" присоединились сразу несколько новых футболистов: Исмаэль Коне из "Марселя" будет играть до конца сезона за "Ренн" на правах аренды, Антони Руо с "Штутгарта", Муса Аль-Таамари из "Монпелье", Аянда Сишуба из "Вероны" и Казим Олаигбе из "Серкль Брюгге". Из аренды вернулся Жереми Жаке, который выступал за "Клермон" в Лиге 2.
В этом матче "Лиллю" не помогут до сих пор травмированные Матиас Фернандес-Пардо, Тьягу Сантуш, Самуэль Умтити и Эдон Жегрова. Вне игры все еще остается Набиль Бенталеб. Совсем недавно персонал и футболисты «Лилля» встретили алжирского полузащитника, который восстановился от проблем с сердцем. Без новых травм в составе "мастифов". Зимой к клубу также присоединился нападающий амстердамского "Аякса" Чуба Акпом на правах аренды до конца этого сезона.
"Ренн", 3-4-3: Самба — Ву, Жаке, Брассье — Трюффер, Сиссе, Фофана, Ассиньон — Блас, Калимуэндо, Аль-Таамари
"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Гудмундссон, Александру, Диаките, Манди — Гомеш, Андре — Кабелла, Гомес, Сахрауи — Дэвид
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ренном" и "Лиллем" от UA-Футбол
ОЗ — 1,74. В матче между вполне равными командами на этом этапе чемпионата Франции нет фаворита, поэтому определить победителя будет весьма трудно. Мы ожидаем, что в поединке при участии "Ренна" и "Лилля", как и в предыдущих играх между ними, будет забито большое количество голов. Мы полагаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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