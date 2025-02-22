Лилль - Монако. Анонс и прогноз матча 23-го тура Лиги 1 на 22.02.2025

Лига 1. 23-й тур

22 февраля. 18:00. Лилль. "Стад Пьер-Моруа"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В этом матче схлестнутся команды, которые ведут борьбу за место в топ-4 Лиги 1. "Лилль" попытается обыграть "Монако", чтобы сбросить их с четвертой строчки и занять их место в турнирной таблице, а может и даже выше. Впрочем, это уже зависит от результатов других поединков 23-го тура, который обещает быть очень насыщенным и интересным.

Новости "Лилля"

Команда Бруну Женезио в последних пяти матчах одержала три победы. В последнем туре Лиги чемпионов на этапе лиги "Лилль" сокрушил "Фейенорд" со счетом 6:1, а затем разгромил "Сент-Этьен" (4:1) в Лиге 1. В прошлом поединке чемпионата "мастифы" на выезде обыграли "Ренн" (0:2), а на футбольное поле вернулся Набиль Бенталеб.

Однако, в 1/8 финала Кубка Франции "красно-синие" потерпели обидное поражение в серии пенальти от "Дюнкерка" из Лиги 2 после ничьи со счетом 1:1 в основное время. Потом они проиграли "Гавру" (1:2), который является одним из аутсайдеров чемпионата.

Отметим, что недавно "Лилль", который в отличие от "Монако" продолжает выступления в Лиге чемпионов, узнал своего соперника в 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира — им стала дортмундская "Боруссия".

Новости "Монако"

В последней игре "Монако" устроил настоящую перестрелку с "Бенфикой" (3:3) на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов и, как уже было упомянуто выше, вылетел из еврокубкового турнира, уступив команде Анатолия Трубина со счетом 4:3 по сумме двухматчевого противостояния. Теперь монегаски как раз-таки смогут сосредоточиться на своих выступлениях в Лиге 1.

В прошлом матче чемпионата подопечные Ади Хюттера уничтожили "Нант" (7:1), хотя до этого были очень нестабильные, как игра команды, результаты. После не слишком уверенной победы над "Осером" (4:2) в Лиге 1 монегаски потерпели два поражения подряд во всех турнирах: от "Пари Сен-Жермен" (4:1) в чемпионате и "Бенфики" (1:0) в первой встрече в Лиге чемпионов.

За последние 10 матчей "Монако" одержал лишь 4 победы во всех турнирах. Ужасная форма команды, проблемы в обороне и кадровые потери могут привести к тому, что на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут претендовать другие клубы, в том числе и "Лилль". Посмотрим, смогут ли они воспользоваться своим шансом.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 22 17 5 0 59-20 56 2 Марсель 22 14 4 4 50-26 46 3 "Ницца" 22 11 7 4 44-27 40 4 "Монако" 22 12 4 6 44-29 40 5 "Лилль" 22 10 8 4 36-22 38 6 "Лион" 22 10 6 6 40-27 36 7 "Страсбур" 22 9 6 7 37-32 33 8 Ланс 22 9 6 7 25-22 33 9 "Брест" 22 10 2 10 35-38 32 10 "Тулуза" 22 7 6 9 23-25 27 11 "Анже" 22 7 5 10 23-31 26 12 "Осер" 22 6 7 9 31-37 25 13 "Ренн" 22 7 2 13 29-32 23 14 "Реймс" 22 5 7 10 26-34 22 15 "Нант" 22 4 9 9 25-39 21 16 "Сент-Этьен" 22 5 3 14 20-50 18 17 Гавр 22 5 2 15 18-43 17 18 "Монпелье" 22 4 3 15 21-52 15

Личные встречи

18.10.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0

24.04.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 1:0

29.10.23 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:0

14.05.23 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0

23.10.22 Л1 "Лилль" — "Монако" 4:3

Цифры и факты

В каждом из последних 7 матчей с участием "Монако" в Лиге 1 было забито по крайней мере три гола;

За последние 5 игр в чемпионате Франции обе команды имеют по 3 победы и 2 поражения;

"Монако" не выигрывает в пяти выездных матчах подряд в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Этот поединок в составе "Лилля" пропустит Митчелл Бакер из-за перебора желтых карточек. Также команде Бруно Женезио не поможет Матиас Фернандес-Пардо, Тьягу Сантуш, Самуэль Умтити и Эдон Жегрова. Под вопросом все еще остается участие Реми Кабелла в этой игре. Набиль Бенталеб, который стал героем прошлого матча "мастифов" в Лиге 1, уже полноценно вернулся после проблем со здоровьем, так что он будет доступен для выбора даже в стартовый состав.

У "Монако" нет новых травмированных игроков. Поединок пропустит Фоларин Балогун, Сунгуту Магасса и Джордан Тезе, которые все еще восстанавливаются от ранее полученных повреждений.

"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Исмаили, Александру, Диаките, Мёнье — Гомеш, Андре — Кабелла, Гомес, Сахрауи — Акпом

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Мависса, Синго, Керер, Вандерсон — Закария, Аль-Мусрати— Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лиллем" и "Монако" от UA-Футбол

ОЗ — 1,55. Мы считаем, что в таком матче обе команды покажут результативную игру, ведь "Лилль" и "Монако" будут бороться за место в четверке лучших команд Франции. По нашему мнению, обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.