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Лилль - Монако. Анонс и прогноз матча 23-го тура Лиги 1 на 22.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лиллем" и "Монако" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 23-й тур
22 февраля. 18:00. Лилль. "Стад Пьер-Моруа"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В этом матче схлестнутся команды, которые ведут борьбу за место в топ-4 Лиги 1. "Лилль" попытается обыграть "Монако", чтобы сбросить их с четвертой строчки и занять их место в турнирной таблице, а может и даже выше. Впрочем, это уже зависит от результатов других поединков 23-го тура, который обещает быть очень насыщенным и интересным.
Новости "Лилля"
Команда Бруну Женезио в последних пяти матчах одержала три победы. В последнем туре Лиги чемпионов на этапе лиги "Лилль" сокрушил "Фейенорд" со счетом 6:1, а затем разгромил "Сент-Этьен" (4:1) в Лиге 1. В прошлом поединке чемпионата "мастифы" на выезде обыграли "Ренн" (0:2), а на футбольное поле вернулся Набиль Бенталеб.
Однако, в 1/8 финала Кубка Франции "красно-синие" потерпели обидное поражение в серии пенальти от "Дюнкерка" из Лиги 2 после ничьи со счетом 1:1 в основное время. Потом они проиграли "Гавру" (1:2), который является одним из аутсайдеров чемпионата.
Отметим, что недавно "Лилль", который в отличие от "Монако" продолжает выступления в Лиге чемпионов, узнал своего соперника в 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира — им стала дортмундская "Боруссия".
Новости "Монако"
В последней игре "Монако" устроил настоящую перестрелку с "Бенфикой" (3:3) на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов и, как уже было упомянуто выше, вылетел из еврокубкового турнира, уступив команде Анатолия Трубина со счетом 4:3 по сумме двухматчевого противостояния. Теперь монегаски как раз-таки смогут сосредоточиться на своих выступлениях в Лиге 1.
В прошлом матче чемпионата подопечные Ади Хюттера уничтожили "Нант" (7:1), хотя до этого были очень нестабильные, как игра команды, результаты. После не слишком уверенной победы над "Осером" (4:2) в Лиге 1 монегаски потерпели два поражения подряд во всех турнирах: от "Пари Сен-Жермен" (4:1) в чемпионате и "Бенфики" (1:0) в первой встрече в Лиге чемпионов.
За последние 10 матчей "Монако" одержал лишь 4 победы во всех турнирах. Ужасная форма команды, проблемы в обороне и кадровые потери могут привести к тому, что на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут претендовать другие клубы, в том числе и "Лилль". Посмотрим, смогут ли они воспользоваться своим шансом.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|22
|17
|5
|0
|59-20
|56
|2
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|50-26
|46
|3
|"Ницца"
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|4
|"Монако"
|22
|12
|4
|6
|44-29
|40
|5
|"Лилль"
|22
|10
|8
|4
|36-22
|38
|6
|"Лион"
|22
|10
|6
|6
|40-27
|36
|7
|"Страсбур"
|22
|9
|6
|7
|37-32
|33
|8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|25-22
|33
|9
|"Брест"
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|10
|"Тулуза"
|22
|7
|6
|9
|23-25
|27
|11
|"Анже"
|22
|7
|5
|10
|23-31
|26
|12
|"Осер"
|22
|6
|7
|9
|31-37
|25
|13
|"Ренн"
|22
|7
|2
|13
|29-32
|23
|14
|"Реймс"
|22
|5
|7
|10
|26-34
|22
|15
|"Нант"
|22
|4
|9
|9
|25-39
|21
|16
|"Сент-Этьен"
|22
|5
|3
|14
|20-50
|18
|17
|Гавр
|22
|5
|2
|15
|18-43
|17
|18
|"Монпелье"
|22
|4
|3
|15
|21-52
|15
Личные встречи
18.10.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0
24.04.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 1:0
29.10.23 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:0
14.05.23 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0
23.10.22 Л1 "Лилль" — "Монако" 4:3
Цифры и факты
- В каждом из последних 7 матчей с участием "Монако" в Лиге 1 было забито по крайней мере три гола;
- За последние 5 игр в чемпионате Франции обе команды имеют по 3 победы и 2 поражения;
- "Монако" не выигрывает в пяти выездных матчах подряд в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Этот поединок в составе "Лилля" пропустит Митчелл Бакер из-за перебора желтых карточек. Также команде Бруно Женезио не поможет Матиас Фернандес-Пардо, Тьягу Сантуш, Самуэль Умтити и Эдон Жегрова. Под вопросом все еще остается участие Реми Кабелла в этой игре. Набиль Бенталеб, который стал героем прошлого матча "мастифов" в Лиге 1, уже полноценно вернулся после проблем со здоровьем, так что он будет доступен для выбора даже в стартовый состав.
У "Монако" нет новых травмированных игроков. Поединок пропустит Фоларин Балогун, Сунгуту Магасса и Джордан Тезе, которые все еще восстанавливаются от ранее полученных повреждений.
"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Исмаили, Александру, Диаките, Мёнье — Гомеш, Андре — Кабелла, Гомес, Сахрауи — Акпом
"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Мависса, Синго, Керер, Вандерсон — Закария, Аль-Мусрати— Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лиллем" и "Монако" от UA-Футбол
ОЗ — 1,55. Мы считаем, что в таком матче обе команды покажут результативную игру, ведь "Лилль" и "Монако" будут бороться за место в четверке лучших команд Франции. По нашему мнению, обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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