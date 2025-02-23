Лион - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 23-го тура Лиги 1 на 23.02.2025

Лига 1. 23-й тур

23 февраля. 21:45. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В это воскресенье подопечные Паулу Фонсеки встретятся с невероятной командой Луиса Энрике. "Лион", который стремится сократить отставание от топ-4 в Лиге 1, на своем поле будет принимать "Пари Сен-Жермен", который не потерпел в этом сезоне ни одного поражения в чемпионате. Последний матч 23-го тура обещает быть очень захватывающим и интригующим.

Новости "Лиона"

"Лион" под руководством Паулу Фонсеки в трех матчах выиграл дважды. После его назначения "ткачи" проиграли в дерби Олимпиков, уступив "Марселю" со счетом 3:2 на "Велодроме", а затем одержали две победы подряд, одолев "Реймс" (4:0) и "Монпелье" (1:4) в Лиге 1. До этого у команды была серия из пяти ничьих в основное время во всех турнирах.

Несмотря на неожиданный вылет из Кубка Франции на стадии 1/16 финала соревнований, "Лион" намерен завершить сезон в четверке лучших команд чемпионата, чтобы уже в следующей кампании получить возможность выступать в Лиге чемпионов.

Также добавим, что "ткачи" продолжают свой путь в Лиге Европы, где в 1/8 финала их ждет бухарестский "ФКСБ".

Новости "ПСЖ"

Команду Луиса Энрике можно легко называть одной из лучших команд Европы по состоянию на сейчас, если не лучшей, потому что у "Пари Сен-Жермен" продолжается победная серия, насчитывающая семь матчей подряд. Это лучший показатель среди всех команд из топ-5 лиг Европы. Также отметим, что парижане не проигрывают уже на протяжении 19 игр во всех турнирах.

"ПСЖ" очень легко прошел "Брест" на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов, обыграв "пиратов" со счетом 10:0 по сумме двухматчевого противостояния. В следующей стадии соревнований "красно-синие" встретятся с "Ливерпулем". Добавим, что недавно они вышли в четвертьфинал Кубка Франции, где сыграют против "Стад Бриошен", который ранее выбил "Ниццу".

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 22 17 5 0 59-20 56 2 Марсель 23 14 4 5 50-29 46 3 "Лилль" 23 11 8 4 38-23 41 4 "Ницца" 22 11 7 4 44-27 40 5 "Монако" 23 12 4 7 45-31 40 6 "Лион" 22 10 6 6 40-27 36 7 "Страсбур" 22 9 6 7 37-32 33 8 Ланс 22 9 6 7 25-22 33 9 "Брест" 22 10 2 10 35-38 32 10 "Осер" 23 7 7 9 34-37 28 11 "Тулуза" 22 7 6 9 23-25 27 12 "Анже" 23 7 6 10 26-34 27 13 "Ренн" 23 8 2 13 30-32 26 14 "Реймс" 23 5 7 11 26-35 22 15 "Нант" 22 4 9 9 25-39 21 16 "Сент-Этьен" 23 5 4 14 23-53 19 17 Гавр 22 5 2 15 18-43 17 18 "Монпелье" 22 4 3 15 21-52 15

Личные встречи

15.12.24 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 3:1

25.05.24 КФ "Лион" — "ПСЖ" 1:2

21.04.24 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 4:1

03.09.23 Л1 "Лион" — "ПСЖ" 1:4

02.04.23 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 0:1

Цифры и факты

"ПСЖ" не проиграл ни в одном из последних 24 матчей в Лиге 1;

Беспроигрышная серия "Лиона" в домашних матчах чемпионата Франции насчитывает 7 игр;

"ПСЖ" не проигрывает в 5 последних выездных матчах против "Лиона" в Лиге 1 (4 победы и 1 ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем между "Лионом" и "Пари Сен-Жермен" в составах обеих команд нет новых травмированных игроков. Лишь Ибраима Мбайе и Уоррен Заир-Эмери из "ПСЖ", которые продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений, не смогут принять участие в следующем матче.

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди — Тессманн, Матич — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими — Витинья, Руис, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Барколя

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лионом" и "ПСЖ" от UA-Футбол

П2 — 1,68. По нашему мнению, как и по мнению букмекеров, "Пари Сен-Жермен" является бесспорным фаворитом в этом матче, поэтому мы ожидаем, что у команды Луиса Энрике не возникнет проблем с "Лионом" Паулу Фонсеки и они победят.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.