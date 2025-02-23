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Лион - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 23-го тура Лиги 1 на 23.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лионом" и "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 23-й тур
23 февраля. 21:45. Лион. "Парк Олимпик Лионне"
Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В это воскресенье подопечные Паулу Фонсеки встретятся с невероятной командой Луиса Энрике. "Лион", который стремится сократить отставание от топ-4 в Лиге 1, на своем поле будет принимать "Пари Сен-Жермен", который не потерпел в этом сезоне ни одного поражения в чемпионате. Последний матч 23-го тура обещает быть очень захватывающим и интригующим.
Новости "Лиона"
"Лион" под руководством Паулу Фонсеки в трех матчах выиграл дважды. После его назначения "ткачи" проиграли в дерби Олимпиков, уступив "Марселю" со счетом 3:2 на "Велодроме", а затем одержали две победы подряд, одолев "Реймс" (4:0) и "Монпелье" (1:4) в Лиге 1. До этого у команды была серия из пяти ничьих в основное время во всех турнирах.
Несмотря на неожиданный вылет из Кубка Франции на стадии 1/16 финала соревнований, "Лион" намерен завершить сезон в четверке лучших команд чемпионата, чтобы уже в следующей кампании получить возможность выступать в Лиге чемпионов.
Также добавим, что "ткачи" продолжают свой путь в Лиге Европы, где в 1/8 финала их ждет бухарестский "ФКСБ".
Новости "ПСЖ"
Команду Луиса Энрике можно легко называть одной из лучших команд Европы по состоянию на сейчас, если не лучшей, потому что у "Пари Сен-Жермен" продолжается победная серия, насчитывающая семь матчей подряд. Это лучший показатель среди всех команд из топ-5 лиг Европы. Также отметим, что парижане не проигрывают уже на протяжении 19 игр во всех турнирах.
"ПСЖ" очень легко прошел "Брест" на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов, обыграв "пиратов" со счетом 10:0 по сумме двухматчевого противостояния. В следующей стадии соревнований "красно-синие" встретятся с "Ливерпулем". Добавим, что недавно они вышли в четвертьфинал Кубка Франции, где сыграют против "Стад Бриошен", который ранее выбил "Ниццу".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|22
|17
|5
|0
|59-20
|56
|2
|Марсель
|23
|14
|4
|5
|50-29
|46
|3
|"Лилль"
|23
|11
|8
|4
|38-23
|41
|4
|"Ницца"
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|5
|"Монако"
|23
|12
|4
|7
|45-31
|40
|6
|"Лион"
|22
|10
|6
|6
|40-27
|36
|7
|"Страсбур"
|22
|9
|6
|7
|37-32
|33
|8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|25-22
|33
|9
|"Брест"
|22
|10
|2
|10
|35-38
|32
|10
|"Осер"
|23
|7
|7
|9
|34-37
|28
|11
|"Тулуза"
|22
|7
|6
|9
|23-25
|27
|12
|"Анже"
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|13
|"Ренн"
|23
|8
|2
|13
|30-32
|26
|14
|"Реймс"
|23
|5
|7
|11
|26-35
|22
|15
|"Нант"
|22
|4
|9
|9
|25-39
|21
|16
|"Сент-Этьен"
|23
|5
|4
|14
|23-53
|19
|17
|Гавр
|22
|5
|2
|15
|18-43
|17
|18
|"Монпелье"
|22
|4
|3
|15
|21-52
|15
Личные встречи
15.12.24 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 3:1
25.05.24 КФ "Лион" — "ПСЖ" 1:2
21.04.24 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 4:1
03.09.23 Л1 "Лион" — "ПСЖ" 1:4
02.04.23 Л1 "ПСЖ" — "Лион" 0:1
Цифры и факты
- "ПСЖ" не проиграл ни в одном из последних 24 матчей в Лиге 1;
- Беспроигрышная серия "Лиона" в домашних матчах чемпионата Франции насчитывает 7 игр;
- "ПСЖ" не проигрывает в 5 последних выездных матчах против "Лиона" в Лиге 1 (4 победы и 1 ничья).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед матчем между "Лионом" и "Пари Сен-Жермен" в составах обеих команд нет новых травмированных игроков. Лишь Ибраима Мбайе и Уоррен Заир-Эмери из "ПСЖ", которые продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений, не смогут принять участие в следующем матче.
"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди — Тессманн, Матич — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе
"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими — Витинья, Руис, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лионом" и "ПСЖ" от UA-Футбол
П2 — 1,68. По нашему мнению, как и по мнению букмекеров, "Пари Сен-Жермен" является бесспорным фаворитом в этом матче, поэтому мы ожидаем, что у команды Луиса Энрике не возникнет проблем с "Лионом" Паулу Фонсеки и они победят.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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