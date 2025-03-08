Марсель - Ланс. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 08.03.2025

Лига 1. 25-й тур

8 марта. 22:05. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Тома Леонар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Команда Роберто Де Дзерби будет принимать на своем поле проблемный "Ланс". Мечты "кроваво-золотых" о месте в зоне еврокубков по итогам этого сезона тают прямо на глазах. А "Марсель" продолжает преследование "ПСЖ" несмотря на то, что парижане даже не дают "провансальцам" ни единого шанса приблизиться к ним в турнирной таблице Лиги 1.

Новости "Марселя"

В последних пяти матчах чемпионата Франции "Марсель" выглядит неплохо, одержав четыре победы. Одно поражение за этот период случилось в контроверсионном матче против "Осера" (3:0), где "провансальцам" откровенно не везло. К тому же, подопечные Роберто Де Дзерби были вынуждены доигрывать этот поединок против неудобного оппонента вдесятером.

До этого "Марсель" обыграл "Лион" Паулу Фонсеки со счетом 3:2 в дерби "Олимпиков", а также уверенно победил "Анже" (0:2) и "Сент-Этьен" (5:1) в Лиге 1. В последнем туре они тоже одержали спокойную победу, забив дома два мяча в ворота "Нанта", оставшиеся без ответа со стороны гостей. Лучшая форма за это промежуток только у "ПСЖ" и "Ниццы".

Поскольку "провансальцы" в текущем сезоне продолжают борьбу только в чемпионате, они попытаются выжимать из каждого следующего матча свой максимум, чтобы наконец квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Новости "Ланса"

У команды Уилла Стилла совершенно обратная ситуация — под его руководством "Ланс" одержал лишь одну победу в пяти последних матчах, проиграв затем четыре матча подряд в чемпионате Франции. Мягко выражаясь, все очень плохо.

После выездной победы над "Монпелье" со счетом 2:0 "кроваво-золотые" показали ужасную игру в матчах против "Ниццы" (2:0), "Страсбурга" (0:2) и "Нанта" (3:1), в которых игроки "Ланса" получали по красной карточке. С дисциплиной также есть проблемы. Теперь это напрямую отображается на выборе молодого бельгийского коуча перед следующей игрой.

Поражение от "Гавра" (3:4) в последнем туре Лиги 1 стало болезненным эмоциональным ударом по команде, потому что "темно-синие" были вынуждены отыгрываться на протяжении всего матча. В итоге они и вырвали победу на последних минутах.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 24 19 5 0 66-23 62 2 Марсель 24 15 4 5 52-29 49 3 "Ницца" 24 13 7 4 49-28 46 4 "Монако" 25 13 5 7 49-32 44 5 "Лилль" 24 11 8 5 39-27 41 6 "Лион" 24 11 6 7 44-31 39 7 "Страсбур" 24 10 7 7 38-32 37 8 "Тулуза" 25 9 7 9 32-27 34 9 Ланс 24 9 6 9 29-29 33 10 "Брест" 24 10 3 11 36-40 33 11 "Ренн" 24 9 2 13 34-32 29 12 "Осер" 24 7 7 10 34-38 28 13 "Анже" 24 7 6 11 26-38 27 14 "Нант" 24 5 9 10 28-42 24 15 "Реймс" 24 5 7 12 26-38 22 16 Гавр 24 6 2 16 23-50 20 17 "Сент-Этьен" 24 5 4 15 24-56 19 18 "Монпелье" 24 4 3 17 21-58 15

Личные встречи

23.11.24 Л1 "Ланс" — "Марсель" 1:3

28.04.24 Л1 "Марсель" — "Ланс" 2:1

12.11.23 Л1 "Ланс" — "Марсель" 1:0

06.05.23 Л1 "Ланс" — "Марсель" 2:1

22.10.22 Л1 "Марсель" — "Ланс" 0:1

Цифры и факты

"Марсель" не проигрывает дома во всех турнирах в основное время с начала ноября прошлого года (8 матчей);

В каждом из последних пяти матчей "Ланса" в Лиге 1 было забито как минимум два гола;

Не менее двух голов можно было увидеть в последних 20 матчах с участием "Марселя" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмированный вратарь "Марселя" Рубен Бланко и дисквалифицированный защитник Дерек Корнелиус не смогут выйти на поле в матче против "Ланса". Под вопросом остается участие Амина Харита в этой игре и Амира Мурильо, который получил повреждение в последнем матче в Лиге 1.

В составе "Ланса" много потерь. Этот поединок пропустит из-за травмы Мартин Сатриано, Денис Петрич, Реми Лабо и Джоаннер Чавес. Сразу четверо футболистов из-за дисквалификации остаются вне заявки "кроваво-золотых" на эту игру: Анжело Фюльжини, М'Бала Нзола, Факундо Медина, Адриен Томассон.

"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Луис Фелипе, Балерди, Кондогбия — Мерлен, Хёйбьерг, Беннасер, Луис Энрике — Рабьо — Гуири, Гринвуд

"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Мачадо, Сарр, Гради, Агилар — Диуф, Эль Айнауи — Зарури, Сотока, Коялипу — Саид

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Марселем" и "Лансом" от UA-Футбол

П1 — 1,50. Тяжело сказать сказать, за счет чего "Ланс" навязать хоть какую-то борьбу "Марселю" в этом поединке. Учитывая текущую форму команд, очевидным фаворитом считаются именно хозяева. Мы считаем, что команда Роберто Де Дзерби сможет одержать легкую победу в этой игре.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.