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Марсель - Ланс. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 08.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Марселем" и "Лансом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 25-й тур
8 марта. 22:05. Марсель. "Велодром"
Главный судья: Тома Леонар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Команда Роберто Де Дзерби будет принимать на своем поле проблемный "Ланс". Мечты "кроваво-золотых" о месте в зоне еврокубков по итогам этого сезона тают прямо на глазах. А "Марсель" продолжает преследование "ПСЖ" несмотря на то, что парижане даже не дают "провансальцам" ни единого шанса приблизиться к ним в турнирной таблице Лиги 1.
Новости "Марселя"
В последних пяти матчах чемпионата Франции "Марсель" выглядит неплохо, одержав четыре победы. Одно поражение за этот период случилось в контроверсионном матче против "Осера" (3:0), где "провансальцам" откровенно не везло. К тому же, подопечные Роберто Де Дзерби были вынуждены доигрывать этот поединок против неудобного оппонента вдесятером.
До этого "Марсель" обыграл "Лион" Паулу Фонсеки со счетом 3:2 в дерби "Олимпиков", а также уверенно победил "Анже" (0:2) и "Сент-Этьен" (5:1) в Лиге 1. В последнем туре они тоже одержали спокойную победу, забив дома два мяча в ворота "Нанта", оставшиеся без ответа со стороны гостей. Лучшая форма за это промежуток только у "ПСЖ" и "Ниццы".
Поскольку "провансальцы" в текущем сезоне продолжают борьбу только в чемпионате, они попытаются выжимать из каждого следующего матча свой максимум, чтобы наконец квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Новости "Ланса"
У команды Уилла Стилла совершенно обратная ситуация — под его руководством "Ланс" одержал лишь одну победу в пяти последних матчах, проиграв затем четыре матча подряд в чемпионате Франции. Мягко выражаясь, все очень плохо.
После выездной победы над "Монпелье" со счетом 2:0 "кроваво-золотые" показали ужасную игру в матчах против "Ниццы" (2:0), "Страсбурга" (0:2) и "Нанта" (3:1), в которых игроки "Ланса" получали по красной карточке. С дисциплиной также есть проблемы. Теперь это напрямую отображается на выборе молодого бельгийского коуча перед следующей игрой.
Поражение от "Гавра" (3:4) в последнем туре Лиги 1 стало болезненным эмоциональным ударом по команде, потому что "темно-синие" были вынуждены отыгрываться на протяжении всего матча. В итоге они и вырвали победу на последних минутах.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|24
|19
|5
|0
|66-23
|62
|2
|Марсель
|24
|15
|4
|5
|52-29
|49
|3
|"Ницца"
|24
|13
|7
|4
|49-28
|46
|4
|"Монако"
|25
|13
|5
|7
|49-32
|44
|5
|"Лилль"
|24
|11
|8
|5
|39-27
|41
|6
|"Лион"
|24
|11
|6
|7
|44-31
|39
|7
|"Страсбур"
|24
|10
|7
|7
|38-32
|37
|8
|"Тулуза"
|25
|9
|7
|9
|32-27
|34
|9
|Ланс
|24
|9
|6
|9
|29-29
|33
|10
|"Брест"
|24
|10
|3
|11
|36-40
|33
|11
|"Ренн"
|24
|9
|2
|13
|34-32
|29
|12
|"Осер"
|24
|7
|7
|10
|34-38
|28
|13
|"Анже"
|24
|7
|6
|11
|26-38
|27
|14
|"Нант"
|24
|5
|9
|10
|28-42
|24
|15
|"Реймс"
|24
|5
|7
|12
|26-38
|22
|16
|Гавр
|24
|6
|2
|16
|23-50
|20
|17
|"Сент-Этьен"
|24
|5
|4
|15
|24-56
|19
|18
|"Монпелье"
|24
|4
|3
|17
|21-58
|15
Личные встречи
23.11.24 Л1 "Ланс" — "Марсель" 1:3
28.04.24 Л1 "Марсель" — "Ланс" 2:1
12.11.23 Л1 "Ланс" — "Марсель" 1:0
06.05.23 Л1 "Ланс" — "Марсель" 2:1
22.10.22 Л1 "Марсель" — "Ланс" 0:1
Цифры и факты
- "Марсель" не проигрывает дома во всех турнирах в основное время с начала ноября прошлого года (8 матчей);
- В каждом из последних пяти матчей "Ланса" в Лиге 1 было забито как минимум два гола;
- Не менее двух голов можно было увидеть в последних 20 матчах с участием "Марселя" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Травмированный вратарь "Марселя" Рубен Бланко и дисквалифицированный защитник Дерек Корнелиус не смогут выйти на поле в матче против "Ланса". Под вопросом остается участие Амина Харита в этой игре и Амира Мурильо, который получил повреждение в последнем матче в Лиге 1.
В составе "Ланса" много потерь. Этот поединок пропустит из-за травмы Мартин Сатриано, Денис Петрич, Реми Лабо и Джоаннер Чавес. Сразу четверо футболистов из-за дисквалификации остаются вне заявки "кроваво-золотых" на эту игру: Анжело Фюльжини, М'Бала Нзола, Факундо Медина, Адриен Томассон.
"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Луис Фелипе, Балерди, Кондогбия — Мерлен, Хёйбьерг, Беннасер, Луис Энрике — Рабьо — Гуири, Гринвуд
"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Мачадо, Сарр, Гради, Агилар — Диуф, Эль Айнауи — Зарури, Сотока, Коялипу — Саид
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Марселем" и "Лансом" от UA-Футбол
П1 — 1,50. Тяжело сказать сказать, за счет чего "Ланс" навязать хоть какую-то борьбу "Марселю" в этом поединке. Учитывая текущую форму команд, очевидным фаворитом считаются именно хозяева. Мы считаем, что команда Роберто Де Дзерби сможет одержать легкую победу в этой игре.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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