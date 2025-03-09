Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца - Лион. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 09.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ниццой" и "Лионом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 25-й тур
9 марта. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В заключительном матче 25-го тура чемпионата Франции между собой сойдутся прямые конкуренты за место в четверке лучших команд Лиги 1 этого сезона. "Ницца" и "Лион" находятся в прекрасной форме, однако у "ткачей" есть серьезная проблема, которая связана с длительным баном Паулу Фонсеки. Справятся ли "мальчишки" с "орлятами" без своего наставника?
Новости "Ниццы"
Подопечные Франка Эса выиграли последние четыре матча в Лиге 1 после того, как они сенсационно вылетели из Кубка Франции на стадии 1/8 финала от "Стад Бриошен" из четвертого по силе местного дивизиона, проиграв им со счетом 2:1.
Сперва "орлята" уверенно обыграли "Ланс" (2:0), а затем обыграли "Гавр" в выездном матче со счетом 3:1, несмотря на удаление в конце игры. Также за этот период у них были победы над "Монпелье" (2:0) и "Сент-Этьеном" (1:3).
Форма "Ниццы" на данный момент является второй лучшей в чемпионате Франции после "Пари Сен-Жермен". В последних пяти матчах Лиги 1 они набрали 13 очков, ворвавшись на третье место в турнирной таблице, имея уже 46 очков.
Новости "Лиона"
Дисквалификация главного тренера "Лиона" Паулу Фонсеки до 30 ноября серьезно может сказаться на выступлениях команды в чемпионате Франции, ведь португальцу также запрещено находиться в раздевалке "ткачей". Несмотря на длительный бан, клуб выразил полную поддержку 52-летнему специалисту, который, похоже, остается на своей должности.
С момента назначения Фонсеки "мальчишки" одержали три победы и потерпели два поражения в Лиге 1. Проиграв в матчах против "Марселя" (3:2) и "Пари Сен-Жермен" (2:3), его команда затем обыграла "Реймс" (4:0), "Монпелье" (1:4) и "Брест" (2:1). Сейчас они занимают шестое место в чемпионате, отставая лишь на 5 очков от зоны Лиги чемпионов.
В последнем матче "Лион" победил бухарестский "ФКСБ" (1:3) в первом матче на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|25
|20
|5
|0
|70-24
|65
|2
|Марсель
|25
|15
|4
|6
|52-30
|49
|3
|"Ницца"
|24
|13
|7
|4
|49-28
|46
|4
|"Монако"
|25
|13
|5
|7
|49-32
|44
|5
|"Лилль"
|25
|12
|8
|5
|40-27
|44
|6
|"Лион"
|24
|11
|6
|7
|44-31
|39
|7
|"Страсбур"
|24
|10
|7
|7
|38-32
|37
|8
|Ланс
|25
|10
|6
|9
|30-29
|36
|9
|"Тулуза"
|25
|9
|7
|9
|32-27
|34
|10
|"Брест"
|24
|10
|3
|11
|36-40
|33
|11
|"Ренн"
|25
|9
|2
|14
|35-36
|29
|12
|"Осер"
|24
|7
|7
|10
|34-38
|28
|13
|"Анже"
|24
|7
|6
|11
|26-38
|27
|14
|"Нант"
|24
|5
|9
|10
|28-42
|24
|15
|"Реймс"
|24
|5
|7
|12
|26-38
|22
|16
|Гавр
|24
|6
|2
|16
|23-50
|20
|17
|"Сент-Этьен"
|24
|5
|4
|15
|24-56
|19
|18
|"Монпелье"
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Личные встречи
01.12.24 Л1 "Лион" — "Ницца" 4:1
16.02.24 Л1 "Лион" — "Ницца" 1:0
27.08.23 Л1 "Ницца" — "Лион" 0:0
03.06.23 Л1 "Ницца" — "Лион" 3:1
11.11.22 Л1 "Лион" — "Ницца" 1:1
Цифры и факты
- В каждом из последних 5 матчей "Лиона" в Лиге 1 было забито как минимум три гола;
- В этом сезоне "Ницца" не проиграла ни одного домашнего поединка в Лиге 1 (8 побед и 3 ничьи);
- "Лион" выиграл лишь один из последних 5 выездных матчей в чемпионате Франции.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В следующем матче "Ницца" не сможет рассчитывать на Терема Моффи и Моргана Сансона, которые до сих пор восстанавливаются от серьезных травм. В целом Франк Эз сможет выставить сильную одиннадцатку на игру с "Лионом", поскольку у них было достаточно времени на подготовку.
Единственной и наиболее важной потерей в составе "Лиона" является дисквалификация Паулу Фонсеки, о которой мы писали ранее. Николас Тальяфико, который отбыл дисквалификацию, вернется в стартовый состав на позицию левого защитника.
"Ницца", 3-4-3: Булка — Ндаишимийе, Данте, Бомбито — Бар, Сантамария, Будауи, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан
"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Тессманн, Матич — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ниццой" и "Лионом" от UA-Футбол
ОЗ — 1,55. По мнению букмекеров, номинальными фаворитами в поединке между третьей и шестой командой чемпионата Франции считаются именно хозяева, хотя их преимущество не является очень серьезным. Мы считаем, что в этом матче будет открытая игра, поэтому мы ожидаем увидеть как минимум два гола с учетом того, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- На войне погиб бывший украинский футболист
- "Очень качественный игрок". Ротань назвал футболиста, которого вернул бы в сборную Украины
- Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ
- Марсель - Ланс. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 08.03.2025
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность