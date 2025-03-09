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Ницца - Лион. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 09.03.2025

Франция
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ниццой" и "Лионом" в рамках чемпионата Франции

Ницца - Лион. Анонс и прогноз матча 25-го тура Лиги 1 на 09.03.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 25-й тур

9 марта. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В заключительном матче 25-го тура чемпионата Франции между собой сойдутся прямые конкуренты за место в четверке лучших команд Лиги 1 этого сезона. "Ницца" и "Лион" находятся в прекрасной форме, однако у "ткачей" есть серьезная проблема, которая связана с длительным баном Паулу Фонсеки. Справятся ли "мальчишки" с "орлятами" без своего наставника?

Содержание

Новости "Ниццы"

Подопечные Франка Эса выиграли последние четыре матча в Лиге 1 после того, как они сенсационно вылетели из Кубка Франции на стадии 1/8 финала от "Стад Бриошен" из четвертого по силе местного дивизиона, проиграв им со счетом 2:1.

Сперва "орлята" уверенно обыграли "Ланс" (2:0), а затем обыграли "Гавр" в выездном матче со счетом 3:1, несмотря на удаление в конце игры. Также за этот период у них были победы над "Монпелье" (2:0) и "Сент-Этьеном" (1:3).

Форма "Ниццы" на данный момент является второй лучшей в чемпионате Франции после "Пари Сен-Жермен". В последних пяти матчах Лиги 1 они набрали 13 очков, ворвавшись на третье место в турнирной таблице, имея уже 46 очков.

Новости "Лиона"

Дисквалификация главного тренера "Лиона" Паулу Фонсеки до 30 ноября серьезно может сказаться на выступлениях команды в чемпионате Франции, ведь португальцу также запрещено находиться в раздевалке "ткачей". Несмотря на длительный бан, клуб выразил полную поддержку 52-летнему специалисту, который, похоже, остается на своей должности.

С момента назначения Фонсеки "мальчишки" одержали три победы и потерпели два поражения в Лиге 1. Проиграв в матчах против "Марселя" (3:2) и "Пари Сен-Жермен" (2:3), его команда затем обыграла "Реймс" (4:0), "Монпелье" (1:4) и "Брест" (2:1). Сейчас они занимают шестое место в чемпионате, отставая лишь на 5 очков от зоны Лиги чемпионов.

В последнем матче "Лион" победил бухарестский "ФКСБ" (1:3) в первом матче на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 25 20 5 0 70-24 65
2 Марсель Марсель 25 15 4 6 52-30 49
3 Ницца "Ницца" 24 13 7 4 49-28 46
4 Монако "Монако" 25 13 5 7 49-32 44
5 Лилль "Лилль" 25 12 8 5 40-27 44
6 Лион "Лион" 24 11 6 7 44-31 39
7 Страсбур "Страсбур" 24 10 7 7 38-32 37
8 Ланс Ланс 25 10 6 9 30-29 36
9 Тулуза "Тулуза" 25 9 7 9 32-27 34
10 Брест "Брест" 24 10 3 11 36-40 33
11 Ренн "Ренн" 25 9 2 14 35-36 29
12 Осер "Осер" 24 7 7 10 34-38 28
13 Анже "Анже" 24 7 6 11 26-38 27
14 Нант "Нант" 24 5 9 10 28-42 24
15 Реймс "Реймс" 24 5 7 12 26-38 22
16 Гавр Гавр 24 6 2 16 23-50 20
17 Сент-Этьен "Сент-Этьен" 24 5 4 15 24-56 19
18 Монпелье "Монпелье" 25 4 3 18 21-59 15

Личные встречи

01.12.24 Л1 "Лион" — "Ницца" 4:1

16.02.24 Л1 "Лион" — "Ницца" 1:0

27.08.23 Л1 "Ницца" — "Лион" 0:0

03.06.23 Л1 "Ницца" — "Лион" 3:1

11.11.22 Л1 "Лион" — "Ницца" 1:1

Цифры и факты

  • В каждом из последних 5 матчей "Лиона" в Лиге 1 было забито как минимум три гола;
  • В этом сезоне "Ницца" не проиграла ни одного домашнего поединка в Лиге 1 (8 побед и 3 ничьи);
  • "Лион" выиграл лишь один из последних 5 выездных матчей в чемпионате Франции.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В следующем матче "Ницца" не сможет рассчитывать на Терема Моффи и Моргана Сансона, которые до сих пор восстанавливаются от серьезных травм. В целом Франк Эз сможет выставить сильную одиннадцатку на игру с "Лионом", поскольку у них было достаточно времени на подготовку.

Единственной и наиболее важной потерей в составе "Лиона" является дисквалификация Паулу Фонсеки, о которой мы писали ранее. Николас Тальяфико, который отбыл дисквалификацию, вернется в стартовый состав на позицию левого защитника.

"Ницца", 3-4-3: Булка — Ндаишимийе, Данте, Бомбито — Бар, Сантамария, Будауи, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Тессманн, Матич — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе

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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.50
4.75
5.75
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Прогноз на матч между "Ниццой" и "Лионом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,55. По мнению букмекеров, номинальными фаворитами в поединке между третьей и шестой командой чемпионата Франции считаются именно хозяева, хотя их преимущество не является очень серьезным. Мы считаем, что в этом матче будет открытая игра, поэтому мы ожидаем увидеть как минимум два гола с учетом того, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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