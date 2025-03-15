Ланс - Ренн. Анонс и прогноз матча 26-го тура Лиги 1 на 15.03.2025

Лига 1. 26-й тур

15 марта. 22:05. Ланс. "Стад Феликс Боллар"

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

После минимальной победы над "Марселем" (0:1) в последнем туре чемпионата Франции "Ланс" попробует набрать очки в матче с проблемным "Ренном", который на прошлой неделе разгромно проиграл дома "ПСЖ" со счетом 4:1.

Новости "Ланса"

Как было уже сказано в начале, подопечные Уилла Стилла в своем последнем матче обыграли на выезде "Марсель" (0:1), прервав таким образом свою чудовищную серию из четырех поражений подряд в Лиге 1. Команда Роберто Де Дзерби не нашла правильный ключ к воротам "кроваво-золотых", а те на последних секундах игры вырвали победу.

До этого "Ланс" в последний раз побеждал в конце января, одолев в выездном поединке "Монпелье" (0:2). Затем они бескомпромиссно проиграли в матчах против "Ниццы" (2:0), "Страсбура" (0:2) и "Нанта" (3:1). А в предпоследнем туре им удивительным образом не удалось обыграть "Гавр" (3:4), одного из аутсайдеров сезона в чемпионате Франции.

Команда, которая в прошлом сезоне играла в Лиге чемпионов, ныне находится на расстоянии в шесть очков от зоны еврокубков, поэтому им придется серьезно потрудиться до конца текущей кампании, чтобы попробовать зацепиться хотя бы за квалификацию в Лигу конференций, и исправить свое текущее положение и не превратиться в середняка.

Новости "Ренна"

С тех пор, как Хабиб Бейе возглавил "красно-черных", им удалось одержать четыре победы в шести матчах Лиги 1 и выйти из того затруднительного положения, в которое "Ренн" завел Хорхе Сампаоли в начале 2025 года. Очевидно, что в этом сезоне они не ведут борьбу за место в еврокубках, однако набирать очки им бы точно не помешало, чтоб не вылететь в низшую лигу. Сейчас "красно-черные" занимают 12-е место, а от зоны вылета их отделяет 8 баллов.

После очень уверенных побед над "Страсбуром" (1:0) и "Сент-Этьеном" (0:2) в чемпионате Франции они провалились в матче с "Лиллем" и потерпели обидное домашнее поражение со счетом 2:0. Позже "Ренн" опять выиграл два матча подряд, одолев "Реймс" (1:0) и разгромив "Монпелье" (0:4). В последнем матче "красно-черные" уступили "ПСЖ" (1:4).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 25 20 5 0 70-24 65 2 Марсель 25 15 4 6 52-30 49 3 "Ницца" 26 13 8 5 50-31 47 4 "Монако" 25 13 5 7 49-32 44 5 "Лилль" 25 12 8 5 40-27 44 6 "Лион" 25 12 6 7 46-31 42 7 "Страсбур" 25 11 7 7 39-32 40 8 Ланс 25 10 6 9 30-29 36 9 "Брест" 25 11 3 11 38-40 36 10 "Тулуза" 25 9 7 9 32-27 34 11 "Осер" 26 8 8 10 37-39 32 12 "Ренн" 25 9 2 14 35-36 29 13 "Анже" 25 7 6 12 26-40 27 14 "Нант" 25 5 9 11 28-43 24 15 "Реймс" 25 5 7 13 26-40 22 16 Гавр 25 6 3 16 24-51 21 17 "Сент-Этьен" 25 5 5 15 25-57 20 18 "Монпелье" 25 4 3 18 21-59 15

Личные встречи

21.09.24 Л1 "Ренн" — "Ланс" 1:1

12.05.24 Л1 "Ренн" — "Ланс" 1:1

20.08.23 Л1 "Ланс" — "Ренн" 1:1

01.04.23 Л1 "Ренн" — "Ланс" 0:1

27.08.22 Л1 "Ланс" — "Ренн" 2:1

Цифры и факты

"Ланс" выиграл лишь однажды в последних 5 домашних матчах в Лиге 1;

"Ренн" забивал не менее 2 голов в каждом из последних 4 выездных матчей в Лиге 1;

В 10 из 11 последних матчей между этими командами во всех турнирах было забито менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

За "Ланс" в этом матче из-за травмы не сыграют Мартин Сатриано, Реми Лабо, Эрве Коффи и Джоаннер Чавес. Четыре футболиста "кроваво-золотых" возвращаются после дисквалификации: Анжело Фюльжини, М'Бала Нзола, Факундо Медина и Адриен Томассон. Все они будут доступны к выбору стартового состава на эту игру. Других потерь у команды нет.

В составе "Ренна" травмированы Алиду Сейду, Доган Алемдар и Карлос Андрес Гомес. Секо Фофана пропустит следующую игру из-за дисквалификации на один матч. Участие Людовика Бласа в этом поединке все еще остается под вопросом.

"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Мачадо, Медина, Гради, Агилар — Диуф, Эль Айнауи — Зарури, Томассон, Коялипу — Саид

"Ренн", 3-4-3: Самба — Руо, Жаке, Брассье — Трюффер, Джеймс, Матусива, Ассиньон — Фурухаси, Калимуэндо, Аль-Таамари

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лансом" и "Ренном" от UA-Футбол

ОЗ — 1,76. Опираясь на результаты в последних матчах между "Лансом" и "Ренном", мы считаем, что в этой игре обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.