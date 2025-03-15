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Ланс - Ренн. Анонс и прогноз матча 26-го тура Лиги 1 на 15.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лансом" и "Ренном" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 26-й тур
15 марта. 22:05. Ланс. "Стад Феликс Боллар"
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
После минимальной победы над "Марселем" (0:1) в последнем туре чемпионата Франции "Ланс" попробует набрать очки в матче с проблемным "Ренном", который на прошлой неделе разгромно проиграл дома "ПСЖ" со счетом 4:1.
Новости "Ланса"
Как было уже сказано в начале, подопечные Уилла Стилла в своем последнем матче обыграли на выезде "Марсель" (0:1), прервав таким образом свою чудовищную серию из четырех поражений подряд в Лиге 1. Команда Роберто Де Дзерби не нашла правильный ключ к воротам "кроваво-золотых", а те на последних секундах игры вырвали победу.
До этого "Ланс" в последний раз побеждал в конце января, одолев в выездном поединке "Монпелье" (0:2). Затем они бескомпромиссно проиграли в матчах против "Ниццы" (2:0), "Страсбура" (0:2) и "Нанта" (3:1). А в предпоследнем туре им удивительным образом не удалось обыграть "Гавр" (3:4), одного из аутсайдеров сезона в чемпионате Франции.
Команда, которая в прошлом сезоне играла в Лиге чемпионов, ныне находится на расстоянии в шесть очков от зоны еврокубков, поэтому им придется серьезно потрудиться до конца текущей кампании, чтобы попробовать зацепиться хотя бы за квалификацию в Лигу конференций, и исправить свое текущее положение и не превратиться в середняка.
Новости "Ренна"
С тех пор, как Хабиб Бейе возглавил "красно-черных", им удалось одержать четыре победы в шести матчах Лиги 1 и выйти из того затруднительного положения, в которое "Ренн" завел Хорхе Сампаоли в начале 2025 года. Очевидно, что в этом сезоне они не ведут борьбу за место в еврокубках, однако набирать очки им бы точно не помешало, чтоб не вылететь в низшую лигу. Сейчас "красно-черные" занимают 12-е место, а от зоны вылета их отделяет 8 баллов.
После очень уверенных побед над "Страсбуром" (1:0) и "Сент-Этьеном" (0:2) в чемпионате Франции они провалились в матче с "Лиллем" и потерпели обидное домашнее поражение со счетом 2:0. Позже "Ренн" опять выиграл два матча подряд, одолев "Реймс" (1:0) и разгромив "Монпелье" (0:4). В последнем матче "красно-черные" уступили "ПСЖ" (1:4).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|25
|20
|5
|0
|70-24
|65
|2
|Марсель
|25
|15
|4
|6
|52-30
|49
|3
|"Ницца"
|26
|13
|8
|5
|50-31
|47
|4
|"Монако"
|25
|13
|5
|7
|49-32
|44
|5
|"Лилль"
|25
|12
|8
|5
|40-27
|44
|6
|"Лион"
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|7
|"Страсбур"
|25
|11
|7
|7
|39-32
|40
|8
|Ланс
|25
|10
|6
|9
|30-29
|36
|9
|"Брест"
|25
|11
|3
|11
|38-40
|36
|10
|"Тулуза"
|25
|9
|7
|9
|32-27
|34
|11
|"Осер"
|26
|8
|8
|10
|37-39
|32
|12
|"Ренн"
|25
|9
|2
|14
|35-36
|29
|13
|"Анже"
|25
|7
|6
|12
|26-40
|27
|14
|"Нант"
|25
|5
|9
|11
|28-43
|24
|15
|"Реймс"
|25
|5
|7
|13
|26-40
|22
|16
|Гавр
|25
|6
|3
|16
|24-51
|21
|17
|"Сент-Этьен"
|25
|5
|5
|15
|25-57
|20
|18
|"Монпелье"
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Личные встречи
21.09.24 Л1 "Ренн" — "Ланс" 1:1
12.05.24 Л1 "Ренн" — "Ланс" 1:1
20.08.23 Л1 "Ланс" — "Ренн" 1:1
01.04.23 Л1 "Ренн" — "Ланс" 0:1
27.08.22 Л1 "Ланс" — "Ренн" 2:1
Цифры и факты
- "Ланс" выиграл лишь однажды в последних 5 домашних матчах в Лиге 1;
- "Ренн" забивал не менее 2 голов в каждом из последних 4 выездных матчей в Лиге 1;
- В 10 из 11 последних матчей между этими командами во всех турнирах было забито менее трех голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
За "Ланс" в этом матче из-за травмы не сыграют Мартин Сатриано, Реми Лабо, Эрве Коффи и Джоаннер Чавес. Четыре футболиста "кроваво-золотых" возвращаются после дисквалификации: Анжело Фюльжини, М'Бала Нзола, Факундо Медина и Адриен Томассон. Все они будут доступны к выбору стартового состава на эту игру. Других потерь у команды нет.
В составе "Ренна" травмированы Алиду Сейду, Доган Алемдар и Карлос Андрес Гомес. Секо Фофана пропустит следующую игру из-за дисквалификации на один матч. Участие Людовика Бласа в этом поединке все еще остается под вопросом.
"Ланс", 4-2-3-1: Райан — Мачадо, Медина, Гради, Агилар — Диуф, Эль Айнауи — Зарури, Томассон, Коялипу — Саид
"Ренн", 3-4-3: Самба — Руо, Жаке, Брассье — Трюффер, Джеймс, Матусива, Ассиньон — Фурухаси, Калимуэндо, Аль-Таамари
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лансом" и "Ренном" от UA-Футбол
ОЗ — 1,76. Опираясь на результаты в последних матчах между "Лансом" и "Ренном", мы считаем, что в этой игре обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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