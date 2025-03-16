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ПСЖ - Марсель. Анонс и прогноз матча 26-го тура Лиги 1 на 16.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСЖ" и "Марселем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 26-й тур
16 марта. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.
Новости "ПСЖ"
На этой неделе парижане обыграли "Ливерпуль" (0:1, пен. 1:4) на "Энфилде" в Лиге чемпионов и вышли в четвертьфинал, где им предстоит встретиться с "Астон Виллой", которой сейчас руководит Унаи Эмери. После такого триумфа шансы "Пари Сен-Жермен" на победу в самом престижном еврокубковом турнире значительно возросли, учитывая их результаты в этой кампании.
Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "красно-синие" одержали четыре победы, потерпев одно поражение от "Ливерпуля" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого они разгромно обыграли "Стад Бриошен" (0:7) в четвертьфинале Кубка Франции и вышли в полуфинал соревнований. Также они уничтожили "Лилль" (4:1) и "Ренн" (1:4) в Лиге 1.
Новости "Марселя"
В последнее время подопечные Роберто Де Дзерби выглядят не очень стабильно. Они выиграли три матча из пяти последних игр в чемпионате Франции и потерпели два поражения за этот период. "Провансальцы" неожиданно проиграли "Осеру" (3:0) и уступили с минимальным счетом "Лансу" (0:1) в последнем туре Лиги 1, пропустив гол в конце того матча.
До этого "Марсель" без проблем победил "Анже" (0:2) и разгромил "Сент-Этьен" (5:1). Также они набрали три очка, одолев на своем поле "Нант" с довольно комфортным счетом — 2:0. Считается, что интрига в борьбе за трофей Лиги 1 в этом сезоне практически мертва, но "бело-голубым" есть что сказать в следующем матче против "ПСЖ". Также им стоит набирать очки, чтобы не потерять свое место в четверке лучших команд Франции, которое даст им возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Конкуренция за попадание в еврокубки растет с каждым туром.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|25
|20
|5
|0
|70-24
|65
|2
|Марсель
|25
|15
|4
|6
|52-30
|49
|3
|"Монако"
|26
|14
|5
|7
|51-32
|47
|4
|"Ницца"
|26
|13
|8
|5
|50-31
|47
|5
|"Лилль"
|26
|12
|8
|6
|40-28
|44
|6
|"Лион"
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|7
|"Страсбур"
|25
|11
|7
|7
|39-32
|40
|8
|Ланс
|26
|11
|6
|9
|31-29
|39
|9
|"Брест"
|25
|11
|3
|11
|38-40
|36
|10
|"Тулуза"
|25
|9
|7
|9
|32-27
|34
|11
|"Осер"
|26
|8
|8
|10
|37-39
|32
|12
|"Ренн"
|26
|9
|2
|15
|35-37
|29
|13
|"Нант"
|26
|6
|9
|11
|29-43
|27
|14
|"Анже"
|26
|7
|6
|13
|26-42
|27
|15
|"Реймс"
|25
|5
|7
|13
|26-40
|22
|16
|Гавр
|25
|6
|3
|16
|24-51
|21
|17
|"Сент-Этьен"
|25
|5
|5
|15
|25-57
|20
|18
|"Монпелье"
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Личные встречи
27.10.24 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:3
31.03.24 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:2
24.09.23 Л1 "ПСЖ" — "Марсель" 4:0
26.02.23 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:3
08.02.23 КФ "Марсель" — "ПСЖ" 2:1
Цифры и факты
- "ПСЖ" не потерпел ни одного поражения в последних 27 матчах в Лиге 1;
- Последний раз "Марсель" побеждал "ПСЖ" на выезде в сентябре 2020 года;
- "ПСЖ" не проигрывает в течение 12 домашних матчей подряд в чемпионате Франции.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Участие Маркиньоса в матче с "Марселем" остается под вопросом. Ожидается, что он сможет попасть в стартовый состав "ПСЖ" на эту игру. А вот у "провансальцев" есть несколько серьезных потерь. Кроме Рубена Бланко и Амира Мурильо команде Роберто Де Дзерби не поможет Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который недавно получил повреждение.
"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Витинья, Невеш, Дуэ — Кварацхелия, Дембеле, Барколя
"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Кондогбия, Балерди, Луис Энрике — Мерлен, Ронжье, Беннасер, Дедич — Рабьо — Гуири, Гринвуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Марселем" от UA-Футбол
Ф1 (-1.5) — 1,96. По мнению букмекеров, очевидным фаворитом в этой встрече является "ПСЖ", несмотря на то, что "Марсель" можно назвать той командой, которая действительно способна создать для них проблемы. Мы ожидаем увидеть яркую игру и считаем, что парижане победят в этом матче с преимуществом в два гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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