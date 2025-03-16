ПСЖ - Марсель. Анонс и прогноз матча 26-го тура Лиги 1 на 16.03.2025

Лига 1. 26-й тур

16 марта. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.

Новости "ПСЖ"

На этой неделе парижане обыграли "Ливерпуль" (0:1, пен. 1:4) на "Энфилде" в Лиге чемпионов и вышли в четвертьфинал, где им предстоит встретиться с "Астон Виллой", которой сейчас руководит Унаи Эмери. После такого триумфа шансы "Пари Сен-Жермен" на победу в самом престижном еврокубковом турнире значительно возросли, учитывая их результаты в этой кампании.

Всего в последних пяти матчах во всех турнирах "красно-синие" одержали четыре победы, потерпев одно поражение от "Ливерпуля" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого они разгромно обыграли "Стад Бриошен" (0:7) в четвертьфинале Кубка Франции и вышли в полуфинал соревнований. Также они уничтожили "Лилль" (4:1) и "Ренн" (1:4) в Лиге 1.

Новости "Марселя"

В последнее время подопечные Роберто Де Дзерби выглядят не очень стабильно. Они выиграли три матча из пяти последних игр в чемпионате Франции и потерпели два поражения за этот период. "Провансальцы" неожиданно проиграли "Осеру" (3:0) и уступили с минимальным счетом "Лансу" (0:1) в последнем туре Лиги 1, пропустив гол в конце того матча.

До этого "Марсель" без проблем победил "Анже" (0:2) и разгромил "Сент-Этьен" (5:1). Также они набрали три очка, одолев на своем поле "Нант" с довольно комфортным счетом — 2:0. Считается, что интрига в борьбе за трофей Лиги 1 в этом сезоне практически мертва, но "бело-голубым" есть что сказать в следующем матче против "ПСЖ". Также им стоит набирать очки, чтобы не потерять свое место в четверке лучших команд Франции, которое даст им возможность сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Конкуренция за попадание в еврокубки растет с каждым туром.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 25 20 5 0 70-24 65 2 Марсель 25 15 4 6 52-30 49 3 "Монако" 26 14 5 7 51-32 47 4 "Ницца" 26 13 8 5 50-31 47 5 "Лилль" 26 12 8 6 40-28 44 6 "Лион" 25 12 6 7 46-31 42 7 "Страсбур" 25 11 7 7 39-32 40 8 Ланс 26 11 6 9 31-29 39 9 "Брест" 25 11 3 11 38-40 36 10 "Тулуза" 25 9 7 9 32-27 34 11 "Осер" 26 8 8 10 37-39 32 12 "Ренн" 26 9 2 15 35-37 29 13 "Нант" 26 6 9 11 29-43 27 14 "Анже" 26 7 6 13 26-42 27 15 "Реймс" 25 5 7 13 26-40 22 16 Гавр 25 6 3 16 24-51 21 17 "Сент-Этьен" 25 5 5 15 25-57 20 18 "Монпелье" 25 4 3 18 21-59 15

Личные встречи

27.10.24 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:3

31.03.24 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:2

24.09.23 Л1 "ПСЖ" — "Марсель" 4:0

26.02.23 Л1 "Марсель" — "ПСЖ" 0:3

08.02.23 КФ "Марсель" — "ПСЖ" 2:1

Цифры и факты

"ПСЖ" не потерпел ни одного поражения в последних 27 матчах в Лиге 1;

Последний раз "Марсель" побеждал "ПСЖ" на выезде в сентябре 2020 года;

"ПСЖ" не проигрывает в течение 12 домашних матчей подряд в чемпионате Франции.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Участие Маркиньоса в матче с "Марселем" остается под вопросом. Ожидается, что он сможет попасть в стартовый состав "ПСЖ" на эту игру. А вот у "провансальцев" есть несколько серьезных потерь. Кроме Рубена Бланко и Амира Мурильо команде Роберто Де Дзерби не поможет Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который недавно получил повреждение.

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Витинья, Невеш, Дуэ — Кварацхелия, Дембеле, Барколя

"Марсель", 3-4-1-2: Рулли — Кондогбия, Балерди, Луис Энрике — Мерлен, Ронжье, Беннасер, Дедич — Рабьо — Гуири, Гринвуд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Марселем" от UA-Футбол

Ф1 (-1.5) — 1,96. По мнению букмекеров, очевидным фаворитом в этой встрече является "ПСЖ", несмотря на то, что "Марсель" можно назвать той командой, которая действительно способна создать для них проблемы. Мы ожидаем увидеть яркую игру и считаем, что парижане победят в этом матче с преимуществом в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.