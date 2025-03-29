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Монако - Ницца. Анонс и прогноз матча 27-го тура Лиги 1 на 29.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Ниццей" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 27-й тур
29 марта. 22:05. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В эти выходные в чемпионате Франции состоится 108-й матч в одном из самых интересных противостояний страны, которое также называется "Дерби Лазурного побережья", учитывая географическую близость этих клубов. "Монако" дома сыграет с "Ниццей". Обе команды ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, поэтому для них эта встреча является принципиальной.
Новости "Монако"
В последних пяти матчах во всех турнирах "монегаски" выиграли лишь дважды, сыграв два раза вничью и потерпев одно поражение. Подопечные Ади Хюттера, сейчас находятся не в лучшей форме, чего не скажешь о Мике Биерете, который отмечается голевым действием в каждом из последних пяти матчей "Монако" в Лиге 1. На его счету семь голов и две результативные передачи за это время. В целом 22-летний датчанин забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате в текущем сезоне.
После вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Бенфики" они проиграли "Лиллю" (2:1). Затем "красно-белые" смогли уверенно обыграть "Реймс" (3:0), потерять очки в матче против "Тулузы" (1:1) и одолеть на выезде "Анже" (0:2).
Новости "Ниццы"
После 26-ти сыгранных матчей в Лиге 1 "орлята" имеют такое же количество очков и разницу пропущенных и забитых голов, как у "Монако", впрочем, они находятся на одну строчку ниже своего соперника по дополнительным показателям.
В пяти последних матчах в чемпионате Франции подопечные Франка Эза одержали три победы, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Сперва "орлята" уверенно обыграли "Гавр" в выездном матче со счетом 3:1, несмотря на удаление в конце матча, а затем набрали три очка в поединках против "Монпелье" (2:0) и "Сент-Этьена" (1:3).
Все довольно неожиданно испортилось в последних матчах против "Лиона" (0:2) и "Осера "(1:1), и теперь "красно-черным" необходимо наверстать упущенное и постараться не потерять очки в следующем важнейшем поединке.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|26
|21
|5
|0
|73-25
|68
|2
|Марсель
|26
|15
|4
|7
|53-33
|49
|3
|"Монако"
|26
|14
|5
|7
|51-32
|47
|4
|"Ницца"
|26
|13
|8
|5
|50-31
|47
|5
|"Страсбур"
|27
|13
|7
|7
|45-35
|46
|6
|"Лион"
|27
|13
|6
|8
|52-37
|45
|7
|"Лилль"
|26
|12
|8
|6
|40-28
|44
|8
|Ланс
|26
|11
|6
|9
|31-29
|39
|9
|"Брест"
|26
|11
|4
|11
|38-40
|37
|10
|"Тулуза"
|26
|9
|7
|10
|33-29
|34
|11
|"Осер"
|26
|8
|8
|10
|37-39
|32
|12
|"Ренн"
|26
|9
|2
|15
|35-37
|29
|13
|"Нант"
|26
|6
|9
|11
|29-43
|27
|14
|"Анже"
|26
|7
|6
|13
|26-42
|27
|15
|"Реймс"
|26
|5
|8
|13
|26-40
|23
|16
|Гавр
|26
|6
|3
|17
|26-55
|21
|17
|"Сент-Этьен"
|25
|5
|5
|15
|25-57
|20
|18
|"Монпелье"
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Личные встречи
27.10.24 Л1 "Ницца" — "Монако" 2:1
11.02.24 Л1 "Ницца" — "Монако" 2:3
22.09.23 Л1 "Монако" — "Ницца" 0:1
26.02.23 Л1 "Монако" — "Ницца" 0:3
04.09.22 Л1 "Ницца" — "Монако" 0:1
Цифры и факты
- "Монако" выиграл 5 из 6 последних домашних матчей в Лиге 1, проиграв однажды за этот период;
- "Ницца" забивает как минимум один гол в девяти подряд выездных матчах чемпионата Франции;
- В каждом из последних пяти матчей с участием "Монако" в Лиге 1 было забито минимум 2 гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В стартовом составе "Монако", вероятно, не будет изменений, по сравнению с их прошлым матчем. Что касается потерь, то у "монегасков" под вопросом до сих пор остается Джордан Тезе, Сунгуту Магасса, Кассум Уаттара и Фоларин Балогун.
В этом матче за "Ниццу" не сыграет Мелвин Бар, который был дисквалифицирован в матче против "Осера" (1:1). Также Франк Эз не сможет рассчитывать на Моргана Сансона, Терема Моффи и Танги Ндомбеле.
"Монако", 4-2-3-1: Кон — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Закария, Аль-Мусрати — Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет
"Ницца", 3-4-3: Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито — Абди, Сантамария, Будауи, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Ниццей" от UA-Футбол
ОЗ — 1,55. Учитывая принципиальность этого противостояния и важность очной встречи, результат которой точно повлияет на борьбу за место в четверке лучших команд чемпионата Франции, мы считаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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