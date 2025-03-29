Монако - Ницца. Анонс и прогноз матча 27-го тура Лиги 1 на 29.03.2025

Лига 1. 27-й тур

29 марта. 22:05. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В эти выходные в чемпионате Франции состоится 108-й матч в одном из самых интересных противостояний страны, которое также называется "Дерби Лазурного побережья", учитывая географическую близость этих клубов. "Монако" дома сыграет с "Ниццей". Обе команды ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, поэтому для них эта встреча является принципиальной.

Новости "Монако"

В последних пяти матчах во всех турнирах "монегаски" выиграли лишь дважды, сыграв два раза вничью и потерпев одно поражение. Подопечные Ади Хюттера, сейчас находятся не в лучшей форме, чего не скажешь о Мике Биерете, который отмечается голевым действием в каждом из последних пяти матчей "Монако" в Лиге 1. На его счету семь голов и две результативные передачи за это время. В целом 22-летний датчанин забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате в текущем сезоне.

После вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Бенфики" они проиграли "Лиллю" (2:1). Затем "красно-белые" смогли уверенно обыграть "Реймс" (3:0), потерять очки в матче против "Тулузы" (1:1) и одолеть на выезде "Анже" (0:2).

Новости "Ниццы"

После 26-ти сыгранных матчей в Лиге 1 "орлята" имеют такое же количество очков и разницу пропущенных и забитых голов, как у "Монако", впрочем, они находятся на одну строчку ниже своего соперника по дополнительным показателям.

В пяти последних матчах в чемпионате Франции подопечные Франка Эза одержали три победы, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Сперва "орлята" уверенно обыграли "Гавр" в выездном матче со счетом 3:1, несмотря на удаление в конце матча, а затем набрали три очка в поединках против "Монпелье" (2:0) и "Сент-Этьена" (1:3).

Все довольно неожиданно испортилось в последних матчах против "Лиона" (0:2) и "Осера "(1:1), и теперь "красно-черным" необходимо наверстать упущенное и постараться не потерять очки в следующем важнейшем поединке.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 26 21 5 0 73-25 68 2 Марсель 26 15 4 7 53-33 49 3 "Монако" 26 14 5 7 51-32 47 4 "Ницца" 26 13 8 5 50-31 47 5 "Страсбур" 27 13 7 7 45-35 46 6 "Лион" 27 13 6 8 52-37 45 7 "Лилль" 26 12 8 6 40-28 44 8 Ланс 26 11 6 9 31-29 39 9 "Брест" 26 11 4 11 38-40 37 10 "Тулуза" 26 9 7 10 33-29 34 11 "Осер" 26 8 8 10 37-39 32 12 "Ренн" 26 9 2 15 35-37 29 13 "Нант" 26 6 9 11 29-43 27 14 "Анже" 26 7 6 13 26-42 27 15 "Реймс" 26 5 8 13 26-40 23 16 Гавр 26 6 3 17 26-55 21 17 "Сент-Этьен" 25 5 5 15 25-57 20 18 "Монпелье" 25 4 3 18 21-59 15

Личные встречи

27.10.24 Л1 "Ницца" — "Монако" 2:1

11.02.24 Л1 "Ницца" — "Монако" 2:3

22.09.23 Л1 "Монако" — "Ницца" 0:1

26.02.23 Л1 "Монако" — "Ницца" 0:3

04.09.22 Л1 "Ницца" — "Монако" 0:1

Цифры и факты

"Монако" выиграл 5 из 6 последних домашних матчей в Лиге 1, проиграв однажды за этот период;

"Ницца" забивает как минимум один гол в девяти подряд выездных матчах чемпионата Франции;

В каждом из последних пяти матчей с участием "Монако" в Лиге 1 было забито минимум 2 гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В стартовом составе "Монако", вероятно, не будет изменений, по сравнению с их прошлым матчем. Что касается потерь, то у "монегасков" под вопросом до сих пор остается Джордан Тезе, Сунгуту Магасса, Кассум Уаттара и Фоларин Балогун.

В этом матче за "Ниццу" не сыграет Мелвин Бар, который был дисквалифицирован в матче против "Осера" (1:1). Также Франк Эз не сможет рассчитывать на Моргана Сансона, Терема Моффи и Танги Ндомбеле.

"Монако", 4-2-3-1: Кон — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Закария, Аль-Мусрати — Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет

"Ницца", 3-4-3: Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито — Абди, Сантамария, Будауи, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Монако" и "Ниццей" от UA-Футбол

ОЗ — 1,55. Учитывая принципиальность этого противостояния и важность очной встречи, результат которой точно повлияет на борьбу за место в четверке лучших команд чемпионата Франции, мы считаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.