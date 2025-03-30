Лилль - Ланс. Анонс и прогноз матча 27-го тура Лиги 1 на 30.03.2025

Лига 1. 27-й тур

30 марта. 21:45. Лилль. "Стад Пьер Моруа"

Главный судья: Матьё Вернис (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Программу 27-го тура чемпионата Франции будет закрывать Северное дерби. "Лилль" дома будет принимать "Ланс", который находится от них на расстоянии в пять очков. Обе команды ведут борьбу за место в еврокубковой зоне.

Новости "Лилля"

На данный момент подопечные Бруну Женезио находятся не в лучшей форме. В последних шести матчах в Лиге 1 они одержали три победы и потерпели три поражения. Между этими матчами "мастифы" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где им противостояла дортмундская "Боруссия". По итогам двухматчевого противостояния французы не прошли дальше.

После неожиданного поражения от "Гавра" (1:2) "Лилль" сумел обыграть "Ренн" (0:2) и "Монако" (2:1), а затем их разгромил "Пари Сен-Жермен" у себя дома со счетом 4:1, не оставив "красно-синим" ни единого шанса еще в первом тайме.

Также напомним, что после минимальной победы над "Монпелье" (1:0) они проиграли на выезде "Нанту" с таким же счетом в последнем туре Лиги 1, пропустив вперед себя "Лион", который они попытаются обогнать этим вечером.

Новости "Ланса"

Турнирное положение команды Уилла Стилла в предыдущих двух турах значительно улучшилось благодаря двум минимальным победам над "Ренном" (1:0) и "Марселем" (0:1), которые были добыты, что называется, на характере.

Возможно, "кроваво-золотые" попытаются замахнуться на попадание в еврокубки на следующий сезон, поскольку они отстают от шестого места в турнирной таблице Лиги 1 лишь на шесть очков, имея одну игру в запасе.

До этого у "Ланса" была серия из четырех поражений подряд: "Ницца" (2:0), "Страсбург" (0:2), "Нант" (3:1) и "Гавр" (3:4).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 27 22 5 0 79-26 71 2 "Монако" 27 15 5 7 53-33 50 3 Марсель 27 15 4 8 54-36 49 4 "Ницца" 27 13 8 6 51-33 47 5 "Страсбур" 27 13 7 7 45-35 46 6 "Лион" 27 13 6 8 52-37 45 7 "Лилль" 26 12 8 6 40-28 44 8 Ланс 26 11 6 9 31-29 39 9 "Брест" 26 11 4 11 38-40 37 10 "Тулуза" 26 9 7 10 33-29 34 11 "Осер" 26 8 8 10 37-39 32 12 "Ренн" 26 9 2 15 35-37 29 13 "Нант" 26 6 9 11 29-43 27 14 "Анже" 26 7 6 13 26-42 27 15 "Реймс" 27 6 8 13 29-41 26 16 Гавр 26 6 3 17 26-55 21 17 "Сент-Этьен" 26 5 5 16 26-63 20 18 "Монпелье" 25 4 3 18 21-59 15

Личные встречи

26.10.24 Л1 "Ланс" — "Лилль" 0:2

29.03.24 Л1 "Лилль" — "Ланс" 2:1

08.10.23 Л1 "Ланс" — "Лилль" 1:1

04.03.23 Л1 "Ланс" — "Лилль" 1:1

09.10.22 Л1 "Лилль" — "Ланс" 1:0

Цифры и факты

"Ланс" не побеждает "Лилль" в пяти матчах подряд в Лиге 1;

"Лилль" забивает в 38 домашних матчах подряд в чемпионате Франции;

"Ланс" потерпел лишь три поражения в 13 выездных матчах в Лиге 1 в этом сезоне (6 побед и 4 ничьи).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Лилля" есть несколько важных потерь перед матчем. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Александру, поэтому его место в центре защиты, вероятно, займет Аисса Манди. Тьягу Сантуш и Самюэль Умтити до сих пор травмированы. Также на этот поединок под вопросом остается участие Эдона Жегрова и Этана Мбаппе.

Уилл Стилл не сможет рассчитывать на Мартина Сатриано, Реми Лабо и Джоаннера Чавеса, поскольку они травмированы.

"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Гудмундссон, Диаките, Манди, Менье — Гомеш, Андре — Сахрауи, Гаральдссон, Баккер — Дэвид

"Ланс", 3-4-3: Райан — Гради, Ба, Медина — Мачадо, Томассон, Диуф, Агилар — Агбонифо, Саид, Сотока

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лиллем" и "Лансом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,87. Номинальными фаворитами в этом матче, по мнению букмекеров, являются хозяева. Однако, мы не ожидаем, что эта игра станет легкой прогулкой для "мастифов", поэтому считаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.