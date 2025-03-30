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Лилль - Ланс. Анонс и прогноз матча 27-го тура Лиги 1 на 30.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лиллем" и "Лансом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 27-й тур
30 марта. 21:45. Лилль. "Стад Пьер Моруа"
Главный судья: Матьё Вернис (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Программу 27-го тура чемпионата Франции будет закрывать Северное дерби. "Лилль" дома будет принимать "Ланс", который находится от них на расстоянии в пять очков. Обе команды ведут борьбу за место в еврокубковой зоне.
Новости "Лилля"
На данный момент подопечные Бруну Женезио находятся не в лучшей форме. В последних шести матчах в Лиге 1 они одержали три победы и потерпели три поражения. Между этими матчами "мастифы" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где им противостояла дортмундская "Боруссия". По итогам двухматчевого противостояния французы не прошли дальше.
После неожиданного поражения от "Гавра" (1:2) "Лилль" сумел обыграть "Ренн" (0:2) и "Монако" (2:1), а затем их разгромил "Пари Сен-Жермен" у себя дома со счетом 4:1, не оставив "красно-синим" ни единого шанса еще в первом тайме.
Также напомним, что после минимальной победы над "Монпелье" (1:0) они проиграли на выезде "Нанту" с таким же счетом в последнем туре Лиги 1, пропустив вперед себя "Лион", который они попытаются обогнать этим вечером.
Новости "Ланса"
Турнирное положение команды Уилла Стилла в предыдущих двух турах значительно улучшилось благодаря двум минимальным победам над "Ренном" (1:0) и "Марселем" (0:1), которые были добыты, что называется, на характере.
Возможно, "кроваво-золотые" попытаются замахнуться на попадание в еврокубки на следующий сезон, поскольку они отстают от шестого места в турнирной таблице Лиги 1 лишь на шесть очков, имея одну игру в запасе.
До этого у "Ланса" была серия из четырех поражений подряд: "Ницца" (2:0), "Страсбург" (0:2), "Нант" (3:1) и "Гавр" (3:4).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|27
|22
|5
|0
|79-26
|71
|2
|"Монако"
|27
|15
|5
|7
|53-33
|50
|3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54-36
|49
|4
|"Ницца"
|27
|13
|8
|6
|51-33
|47
|5
|"Страсбур"
|27
|13
|7
|7
|45-35
|46
|6
|"Лион"
|27
|13
|6
|8
|52-37
|45
|7
|"Лилль"
|26
|12
|8
|6
|40-28
|44
|8
|Ланс
|26
|11
|6
|9
|31-29
|39
|9
|"Брест"
|26
|11
|4
|11
|38-40
|37
|10
|"Тулуза"
|26
|9
|7
|10
|33-29
|34
|11
|"Осер"
|26
|8
|8
|10
|37-39
|32
|12
|"Ренн"
|26
|9
|2
|15
|35-37
|29
|13
|"Нант"
|26
|6
|9
|11
|29-43
|27
|14
|"Анже"
|26
|7
|6
|13
|26-42
|27
|15
|"Реймс"
|27
|6
|8
|13
|29-41
|26
|16
|Гавр
|26
|6
|3
|17
|26-55
|21
|17
|"Сент-Этьен"
|26
|5
|5
|16
|26-63
|20
|18
|"Монпелье"
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Личные встречи
26.10.24 Л1 "Ланс" — "Лилль" 0:2
29.03.24 Л1 "Лилль" — "Ланс" 2:1
08.10.23 Л1 "Ланс" — "Лилль" 1:1
04.03.23 Л1 "Ланс" — "Лилль" 1:1
09.10.22 Л1 "Лилль" — "Ланс" 1:0
Цифры и факты
- "Ланс" не побеждает "Лилль" в пяти матчах подряд в Лиге 1;
- "Лилль" забивает в 38 домашних матчах подряд в чемпионате Франции;
- "Ланс" потерпел лишь три поражения в 13 выездных матчах в Лиге 1 в этом сезоне (6 побед и 4 ничьи).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "Лилля" есть несколько важных потерь перед матчем. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Александру, поэтому его место в центре защиты, вероятно, займет Аисса Манди. Тьягу Сантуш и Самюэль Умтити до сих пор травмированы. Также на этот поединок под вопросом остается участие Эдона Жегрова и Этана Мбаппе.
Уилл Стилл не сможет рассчитывать на Мартина Сатриано, Реми Лабо и Джоаннера Чавеса, поскольку они травмированы.
"Лилль", 4-2-3-1: Шевалье — Гудмундссон, Диаките, Манди, Менье — Гомеш, Андре — Сахрауи, Гаральдссон, Баккер — Дэвид
"Ланс", 3-4-3: Райан — Гради, Ба, Медина — Мачадо, Томассон, Диуф, Агилар — Агбонифо, Саид, Сотока
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лиллем" и "Лансом" от UA-Футбол
ОЗ — 1,87. Номинальными фаворитами в этом матче, по мнению букмекеров, являются хозяева. Однако, мы не ожидаем, что эта игра станет легкой прогулкой для "мастифов", поэтому считаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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