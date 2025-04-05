Лион - Лилль. Анонс и прогноз матча 28-го тура Лиги 1 на 05.04.2025

Лига 1. 28-й тур

5 апреля. 22:05. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Поскольку вопрос чемпионства в Лиге 1 практически решен, фокус ценителей французского футбола сместился на наблюдение за борьбой между командами за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. "Лион" и "Лилль" являются одними из основных претендентов на попадание в четверку лучших команд страны по итогам текущей кампании.

Новости "Лиона"

"Лион" без дисквалифицированного Паулу Фонсеки до сих пор продолжает бороться за место в топ-4 Лиги 1, хотя в последнем туре "ткачи" вставили сами себе палки в колеса, неожиданно проиграв на выезде "Страсбуру" (4:2), который сейчас стал для них серьезным конкурентом в этой борьбе. Они обошли "львов" в турнирной таблице чемпионата Франции на один пункт.

До этого поражения у "Лиона" была великолепная серия из пяти подряд побед во всех турнирах. А в Лиге 1 за последние пять матчей у "ткачей" лишь три победы и два поражения. Одно из этих поражений они потерпели в матче против "Пари Сен-Жермен" (2:3).

Что касается победных матчей "Лиона", то у них все было не так очевидно по игре, и результаты для "ткачей" сейчас важнее. Они обыграли "Гавр" (4:2), "Ниццу" (0:2) и "Брест" (2:1), серьезно улучшив свои позиции в чемпионате.

Новости "Лилля"

Команда Бруно Женезио одержала три победы и дважды проиграла в последних пяти матчах чемпионата Франции, а между этими поединками "мастифы", кстати, вылетели от дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Те три победы в Лиге 1 дались "Лиллю" непросто и, что интересно, все они были домашними. Сперва "доги" одолели "Монако" (2:1), а затем одержали две идентичные минимальные победы против "Монпелье" (1:0) и "Ланса" (1:0).

Разгром от "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" со счетом 4:1 и шокирующее поражение от "Нанта" (1:0) на выезде серьезно повлияли на их турнирное положение в чемпионате, так что теперь "Лиллю" придется возвращать свое.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 27 22 5 0 79-26 71 2 "Монако" 27 15 5 7 53-33 50 3 Марсель 27 15 4 8 54-36 49 4 "Ницца" 28 13 8 7 52-35 47 5 "Лилль" 27 13 8 6 41-28 47 6 "Страсбур" 27 13 7 7 45-35 46 7 "Лион" 27 13 6 8 52-37 45 8 "Брест" 27 12 4 11 42-42 40 9 Ланс 27 11 6 10 31-30 39 10 "Осер" 27 9 8 10 38-39 35 11 "Тулуза" 27 9 7 11 35-33 34 12 "Ренн" 27 10 2 15 38-37 32 13 "Нант" 28 7 9 12 33-47 30 14 "Анже" 27 7 6 14 26-45 27 15 "Реймс" 27 6 8 13 29-41 26 16 Гавр 27 7 3 17 29-57 24 17 "Сент-Этьен" 27 6 5 16 28-63 23 18 "Монпелье" 27 4 3 20 21-62 15

Личные встречи

01.11.24 Л1 "Лилль" — "Лион" 1:1

06.05.24 Л1 "Лилль" — "Лион" 3:4

07.02.24 КФ "Лион" — "Лилль" 2:1

26.11.23 Л1 "Лион" — "Лилль" 0:2

10.03.23 Л1 "Лилль" — "Лион" 3:3

Цифры и факты

"Лион" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 8 матчей в Лиге 1;

В 7 из последних 8 игр в Лиге 1 с участием "Лиона" было забито более трех голов;

За последние 10 матчей "Лилль" провел лишь три "сухих" поединка в чемпионате Франции.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Саэль Кумбеди доступен на следующий матч "Лиона" после того, как он отбыл дисквалификацию. Скорее всего, он будет играть справа в защите. Единственным футболистом в составе "ткачей", который не сможет принять участие в этой игре, является Малик Фофана.

В заявку "Лилля" также вернется игрок, который пропустил прошлый тур из-за перебора желтых — Александру будет доступен для выбора, поэтому ожидается, что Бруно Женезио выпустит его на поле с первых минут. А Самюэль Умтити, Эдон Жегрова и Тьягу Сантуш будут пропускать следующую игру из-за травмы.

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди — Верету, Тессманн — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе

"Лилль", 4-3-3: Шевалье — Исмаили, Диаките, Александру, Манди — Гомеш, Андре, Мукау — Фернандес-Пардо, Дэвид, Баккер

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ліон" - "Лілль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лионом" и "Лиллем" от UA-Футбол

ОЗ — 1,62. Несмотря на то, что эта игра будет важной для двух коллективов с турнирной точки зрения, мы ожидаем, что она подарит нам всем много голов. Хозяева, по мнению букмекеров, являются номинальным фаворитом в этом противостоянии, и они имеют проблемы в игре в обороне. Мы считаем, что в этом матче обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.