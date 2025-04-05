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Лион - Лилль. Анонс и прогноз матча 28-го тура Лиги 1 на 05.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лионом" и "Лиллем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 28-й тур
5 апреля. 22:05. Лион. "Парк Олимпик Лионне"
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Поскольку вопрос чемпионства в Лиге 1 практически решен, фокус ценителей французского футбола сместился на наблюдение за борьбой между командами за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. "Лион" и "Лилль" являются одними из основных претендентов на попадание в четверку лучших команд страны по итогам текущей кампании.
Новости "Лиона"
"Лион" без дисквалифицированного Паулу Фонсеки до сих пор продолжает бороться за место в топ-4 Лиги 1, хотя в последнем туре "ткачи" вставили сами себе палки в колеса, неожиданно проиграв на выезде "Страсбуру" (4:2), который сейчас стал для них серьезным конкурентом в этой борьбе. Они обошли "львов" в турнирной таблице чемпионата Франции на один пункт.
До этого поражения у "Лиона" была великолепная серия из пяти подряд побед во всех турнирах. А в Лиге 1 за последние пять матчей у "ткачей" лишь три победы и два поражения. Одно из этих поражений они потерпели в матче против "Пари Сен-Жермен" (2:3).
Что касается победных матчей "Лиона", то у них все было не так очевидно по игре, и результаты для "ткачей" сейчас важнее. Они обыграли "Гавр" (4:2), "Ниццу" (0:2) и "Брест" (2:1), серьезно улучшив свои позиции в чемпионате.
Новости "Лилля"
Команда Бруно Женезио одержала три победы и дважды проиграла в последних пяти матчах чемпионата Франции, а между этими поединками "мастифы", кстати, вылетели от дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Те три победы в Лиге 1 дались "Лиллю" непросто и, что интересно, все они были домашними. Сперва "доги" одолели "Монако" (2:1), а затем одержали две идентичные минимальные победы против "Монпелье" (1:0) и "Ланса" (1:0).
Разгром от "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" со счетом 4:1 и шокирующее поражение от "Нанта" (1:0) на выезде серьезно повлияли на их турнирное положение в чемпионате, так что теперь "Лиллю" придется возвращать свое.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|27
|22
|5
|0
|79-26
|71
|2
|"Монако"
|27
|15
|5
|7
|53-33
|50
|3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54-36
|49
|4
|"Ницца"
|28
|13
|8
|7
|52-35
|47
|5
|"Лилль"
|27
|13
|8
|6
|41-28
|47
|6
|"Страсбур"
|27
|13
|7
|7
|45-35
|46
|7
|"Лион"
|27
|13
|6
|8
|52-37
|45
|8
|"Брест"
|27
|12
|4
|11
|42-42
|40
|9
|Ланс
|27
|11
|6
|10
|31-30
|39
|10
|"Осер"
|27
|9
|8
|10
|38-39
|35
|11
|"Тулуза"
|27
|9
|7
|11
|35-33
|34
|12
|"Ренн"
|27
|10
|2
|15
|38-37
|32
|13
|"Нант"
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|14
|"Анже"
|27
|7
|6
|14
|26-45
|27
|15
|"Реймс"
|27
|6
|8
|13
|29-41
|26
|16
|Гавр
|27
|7
|3
|17
|29-57
|24
|17
|"Сент-Этьен"
|27
|6
|5
|16
|28-63
|23
|18
|"Монпелье"
|27
|4
|3
|20
|21-62
|15
Личные встречи
01.11.24 Л1 "Лилль" — "Лион" 1:1
06.05.24 Л1 "Лилль" — "Лион" 3:4
07.02.24 КФ "Лион" — "Лилль" 2:1
26.11.23 Л1 "Лион" — "Лилль" 0:2
10.03.23 Л1 "Лилль" — "Лион" 3:3
Цифры и факты
- "Лион" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 8 матчей в Лиге 1;
- В 7 из последних 8 игр в Лиге 1 с участием "Лиона" было забито более трех голов;
- За последние 10 матчей "Лилль" провел лишь три "сухих" поединка в чемпионате Франции.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Саэль Кумбеди доступен на следующий матч "Лиона" после того, как он отбыл дисквалификацию. Скорее всего, он будет играть справа в защите. Единственным футболистом в составе "ткачей", который не сможет принять участие в этой игре, является Малик Фофана.
В заявку "Лилля" также вернется игрок, который пропустил прошлый тур из-за перебора желтых — Александру будет доступен для выбора, поэтому ожидается, что Бруно Женезио выпустит его на поле с первых минут. А Самюэль Умтити, Эдон Жегрова и Тьягу Сантуш будут пропускать следующую игру из-за травмы.
"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди — Верету, Тессманн — Нуама, Толиссо, Шерки — Микаутадзе
"Лилль", 4-3-3: Шевалье — Исмаили, Диаките, Александру, Манди — Гомеш, Андре, Мукау — Фернандес-Пардо, Дэвид, Баккер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лионом" и "Лиллем" от UA-Футбол
ОЗ — 1,62. Несмотря на то, что эта игра будет важной для двух коллективов с турнирной точки зрения, мы ожидаем, что она подарит нам всем много голов. Хозяева, по мнению букмекеров, являются номинальным фаворитом в этом противостоянии, и они имеют проблемы в игре в обороне. Мы считаем, что в этом матче обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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