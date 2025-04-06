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Марсель - Тулуза. Анонс и прогноз матча 28-го тура Лиги 1 на 06.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Марселем" и "Тулузой" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 28-й тур
6 апреля. 21:45. Марсель. "Велодром"
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Несмотря на досрочное чемпионство "Пари Сен-Жермен", другие команды все еще продолжают бороться за зону еврокубков, а "Марсель" является одной из этих команд. Подопечным Роберто Де Дзерби придется встретиться в этом туре с "Тулузой".
Новости "Марселя"
После трех поражений подряд в Лиге 1 команда экс-наставника "горняков" потеряла свое второе место в турнирной таблице и опустилась на третью строчку. Между второй и седьмой командой чемпионата Франции расстояние всего в 4 балла, потому борьба за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон набирает обороты. "Марселю" теперь придется очень серьезно поработать над тем, чтобы гарантировать себе место среди 36 лучших клубов Европы в кампании 2025/26.
В целом "Марсель" проиграл четыре из последних пяти матчей в чемпионате. После неожиданного поражения от "Осера" (3:0) "провансальцы" сумели обыграть "Нант" (2:0), но им не удалось развить успех. В следующих матчах они проиграли "Лансу" (0:1), "Пари Сен-Жермен" (3:1) и "Реймсу" (3:1). В конце концов, терпение Роберто Де Дзерби после такой серии лопнуло и он решил прибегнуть к жестким методам, закрыв команду на тренировочной базе, однако он столкнулся с бунтом игроков.
Атмосфера в "Марселе" сейчас явно не из лучших, но опытный итальянский специалист способен привести команду в порядок и заставить их сосредоточиться на важном отрезке, ведь на кону стоит не только его будущее в клубе.
Новости "Тулузы"
В последних пяти матчах в Лиге 1 "Тулуза" одержала две победы, сыграла вничью и потерпела два поражения.
После выездных разгромных побед над "Гавром" (1:4) и "Анже" (0:4) "фиолетовые" неожиданно разделили очки с "Монако" (1:1), сравняв счет на последних минутах того матча. Затем были два поражения подряд. Сначала "Тулуза" проиграла в матче против "Страсбура" (2:1), а в последнем туре чемпионата Франции они уступили "Бресту" (2:4).
Сейчас они более-менее закрепили за собой место в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Вряд ли они думают о борьбе за еврокубки, но точно не откажутся от того, чтобы набрать очки в следующем матче, чтоб не приблизиться к зоне вылета, от которой их, пока что, отделяет 10 зачетных пунктов.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|2
|"Монако"
|28
|15
|5
|8
|54-35
|50
|3
|Марсель
|27
|15
|4
|8
|54-36
|49
|4
|"Лион"
|28
|14
|6
|8
|54-38
|48
|5
|"Ницца"
|28
|13
|8
|7
|52-35
|47
|6
|"Лилль"
|28
|13
|8
|7
|42-30
|47
|7
|"Страсбур"
|27
|13
|7
|7
|45-35
|46
|8
|"Брест"
|28
|13
|4
|11
|44-43
|43
|9
|Ланс
|27
|11
|6
|10
|31-30
|39
|10
|"Осер"
|27
|9
|8
|10
|38-39
|35
|11
|"Тулуза"
|27
|9
|7
|11
|35-33
|34
|12
|"Ренн"
|27
|10
|2
|15
|38-37
|32
|13
|"Нант"
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|14
|"Анже"
|28
|7
|6
|15
|26-46
|27
|15
|"Реймс"
|27
|6
|8
|13
|29-41
|26
|16
|Гавр
|27
|7
|3
|17
|29-57
|24
|17
|"Сент-Этьен"
|27
|6
|5
|16
|28-63
|23
|18
|"Монпелье"
|27
|4
|3
|20
|21-62
|15
Личные встречи
31.08.24 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 1:3
21.04.24 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 2:2
17.09.23 Л1 "Марсель" — "Тулуза" 0:0
19.02.23 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 2:3
29.12.22 Л1 "Марсель" — "Тулуза" 6:1
Цифры и факты
- "Марсель" не проигрывает "Тулузе" в последних 24 матчах во всех турнирах;
- В каждом из последних 5 матчей "Тулузы" в чемпионате Франции было забито как минимум 2 гола;
- "Марсель" сохранил свои ворота "сухими" в 5 из последних 6 домашних матчей против "Тулузы" в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Марселя" сейчас находится очень много игроков. Недавно травмировался Леонардо Балерди, поэтому вместо него, скорее всего, в защите сыграет Жоффрей Кондогбия. Кроме него в этой игре также не сможет принять участие Луис Фелипе, Пьер-Эмиль Гейбьерг, Амин Харит и Рубен Бланко.
После дисквалификации в состав "Тулузы" возвращается Франк Магри. Напомним, что Расмус Николайсен, Никлас Шмидт и Закария Абухляль не смогут сыграть в следующем матче из-за травм.
"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Кондогбия, Корнелиус, Лирола — Мерлен, Беннасер, Ронжье, Луис Энрике — Гринвуд, Рабйо — Гуири
"Тулуза", 3-4-2-1: Рест — Маккензи, Крессвелл, Сидибе — Суасо, Сьерре, Кассерес, Мессали — Гбохо, Доннум — Кинг
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Марселем" и "Тулузой" от UA-Футбол
П1 — 1,77. Мы ожидаем, что команда Роберто Де Дзерби после серии из трех поражений подряд в Лиге 1 сможет реабилитироваться перед собственными болельщиками и победит "Тулузу".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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