Марсель - Тулуза. Анонс и прогноз матча 28-го тура Лиги 1 на 06.04.2025

Лига 1. 28-й тур

6 апреля. 21:45. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Несмотря на досрочное чемпионство "Пари Сен-Жермен", другие команды все еще продолжают бороться за зону еврокубков, а "Марсель" является одной из этих команд. Подопечным Роберто Де Дзерби придется встретиться в этом туре с "Тулузой".

Новости "Марселя"

После трех поражений подряд в Лиге 1 команда экс-наставника "горняков" потеряла свое второе место в турнирной таблице и опустилась на третью строчку. Между второй и седьмой командой чемпионата Франции расстояние всего в 4 балла, потому борьба за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон набирает обороты. "Марселю" теперь придется очень серьезно поработать над тем, чтобы гарантировать себе место среди 36 лучших клубов Европы в кампании 2025/26.

В целом "Марсель" проиграл четыре из последних пяти матчей в чемпионате. После неожиданного поражения от "Осера" (3:0) "провансальцы" сумели обыграть "Нант" (2:0), но им не удалось развить успех. В следующих матчах они проиграли "Лансу" (0:1), "Пари Сен-Жермен" (3:1) и "Реймсу" (3:1). В конце концов, терпение Роберто Де Дзерби после такой серии лопнуло и он решил прибегнуть к жестким методам, закрыв команду на тренировочной базе, однако он столкнулся с бунтом игроков.

Атмосфера в "Марселе" сейчас явно не из лучших, но опытный итальянский специалист способен привести команду в порядок и заставить их сосредоточиться на важном отрезке, ведь на кону стоит не только его будущее в клубе.

Новости "Тулузы"

В последних пяти матчах в Лиге 1 "Тулуза" одержала две победы, сыграла вничью и потерпела два поражения.

После выездных разгромных побед над "Гавром" (1:4) и "Анже" (0:4) "фиолетовые" неожиданно разделили очки с "Монако" (1:1), сравняв счет на последних минутах того матча. Затем были два поражения подряд. Сначала "Тулуза" проиграла в матче против "Страсбура" (2:1), а в последнем туре чемпионата Франции они уступили "Бресту" (2:4).

Сейчас они более-менее закрепили за собой место в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Вряд ли они думают о борьбе за еврокубки, но точно не откажутся от того, чтобы набрать очки в следующем матче, чтоб не приблизиться к зоне вылета, от которой их, пока что, отделяет 10 зачетных пунктов.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 28 23 5 0 80-26 74 2 "Монако" 28 15 5 8 54-35 50 3 Марсель 27 15 4 8 54-36 49 4 "Лион" 28 14 6 8 54-38 48 5 "Ницца" 28 13 8 7 52-35 47 6 "Лилль" 28 13 8 7 42-30 47 7 "Страсбур" 27 13 7 7 45-35 46 8 "Брест" 28 13 4 11 44-43 43 9 Ланс 27 11 6 10 31-30 39 10 "Осер" 27 9 8 10 38-39 35 11 "Тулуза" 27 9 7 11 35-33 34 12 "Ренн" 27 10 2 15 38-37 32 13 "Нант" 28 7 9 12 33-47 30 14 "Анже" 28 7 6 15 26-46 27 15 "Реймс" 27 6 8 13 29-41 26 16 Гавр 27 7 3 17 29-57 24 17 "Сент-Этьен" 27 6 5 16 28-63 23 18 "Монпелье" 27 4 3 20 21-62 15

Личные встречи

31.08.24 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 1:3

21.04.24 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 2:2

17.09.23 Л1 "Марсель" — "Тулуза" 0:0

19.02.23 Л1 "Тулуза" — "Марсель" 2:3

29.12.22 Л1 "Марсель" — "Тулуза" 6:1

Цифры и факты

"Марсель" не проигрывает "Тулузе" в последних 24 матчах во всех турнирах;

В каждом из последних 5 матчей "Тулузы" в чемпионате Франции было забито как минимум 2 гола;

"Марсель" сохранил свои ворота "сухими" в 5 из последних 6 домашних матчей против "Тулузы" в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Марселя" сейчас находится очень много игроков. Недавно травмировался Леонардо Балерди, поэтому вместо него, скорее всего, в защите сыграет Жоффрей Кондогбия. Кроме него в этой игре также не сможет принять участие Луис Фелипе, Пьер-Эмиль Гейбьерг, Амин Харит и Рубен Бланко.

После дисквалификации в состав "Тулузы" возвращается Франк Магри. Напомним, что Расмус Николайсен, Никлас Шмидт и Закария Абухляль не смогут сыграть в следующем матче из-за травм.

"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Кондогбия, Корнелиус, Лирола — Мерлен, Беннасер, Ронжье, Луис Энрике — Гринвуд, Рабйо — Гуири

"Тулуза", 3-4-2-1: Рест — Маккензи, Крессвелл, Сидибе — Суасо, Сьерре, Кассерес, Мессали — Гбохо, Доннум — Кинг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Марселем" и "Тулузой" от UA-Футбол

П1 — 1,77. Мы ожидаем, что команда Роберто Де Дзерби после серии из трех поражений подряд в Лиге 1 сможет реабилитироваться перед собственными болельщиками и победит "Тулузу".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.