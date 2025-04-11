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Монако - Марсель. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 12.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Марселем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 29-й тур
12 апреля. 18:00. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Монако", который занимает третье место, и "Марсель", находящийся на второй строчке. Обе команды претендуют на серебро в этом сезоне Лиги 1.
Новости "Монако"
Подопечные Ади Хюттера подходят к этому важному матчу с победной серией в домашних матчах в Лиге 1, которая уже длится на протяжении пяти поединков подряд. За этот период они одолели на своем поле "Ренн" (3:2), "Осер" (4:2), "Нант" (7:1), "Реймс" (3:0) и "Ниццу" (2:1). Последний раз монегаски проигрывали на "Стад Луи II" в матче с "ПСЖ" (2:4) еще в 2024 году.
Если брать во внимание последние пять матчей в чемпионате Франции в целом, то здесь статистика немного хуже. "Красно-белые" набрали 10 баллов, потеряв очки в матче против "Тулузы" (1:1) и "Бреста" (2:1). Также за это время они, помимо вышеупомянутых домашних результатов, добавили в свой актив нелегкую выездную победу над "Анже" со счетом 2:0.
Новости "Марселя"
После трех поражений подряд команда Роберто Де Дзерби временно опустилась со второй позиции на третью в турнирной таблице Лиги 1. Однако неожиданная осечка от "Монако" в прошлом туре подарила им шанс вернуть свое место. Сейчас борьба за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон набирает серьезные обороты, и тем интереснее будет следить за концовкой этого сезона, несмотря на то, что "Пари Сен-Жермен" уже был коронован чемпионами досрочно.
Откровенно говоря, "Марсель" провалил март, одержав лишь одну победу в начале месяца в матче с "Нантом" (2:0), а после этого "провансальцы", как было сказано ранее, проиграли в трех поединках подряд, потерпев неудачи в матчах против "Ланса" (0:1), "ПСЖ" (3:1) и "Реймса" (3:1). Победа над "Тулузой" со счетом 3:2 подарила им надежду на то, что эта кампания не потеряна и борьба для них продолжается. Теперь все зависит от каждой следующей игры.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|2
|Марсель
|28
|16
|4
|8
|57-38
|52
|3
|"Монако"
|28
|15
|5
|8
|54-35
|50
|4
|"Страсбур"
|28
|14
|7
|7
|46-35
|49
|5
|"Лион"
|28
|14
|6
|8
|54-38
|48
|6
|"Ницца"
|28
|13
|8
|7
|52-35
|47
|7
|"Лилль"
|28
|13
|8
|7
|42-30
|47
|8
|"Брест"
|28
|13
|4
|11
|44-43
|43
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|10
|"Осер"
|28
|10
|8
|10
|39-39
|38
|11
|"Тулуза"
|28
|9
|7
|12
|37-36
|34
|12
|"Ренн"
|28
|10
|2
|16
|38-38
|32
|13
|"Нант"
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|14
|"Реймс"
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|15
|"Анже"
|28
|7
|6
|15
|26-46
|27
|16
|Гавр
|28
|8
|3
|17
|31-57
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|28
|6
|5
|17
|28-64
|23
|18
|"Монпелье"
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Личные встречи
01.12.24 Л1 "Марсель" — "Монако" 2:1
27.01.24 Л1 "Марсель" — "Монако" 2:2
30.09.23 Л1 "Монако" — "Марсель" 3:2
28.01.23 Л1 "Марсель" — "Монако" 1:1
13.11.22 Л1 "Монако" — "Марсель" 2:3
Цифры и факты
- В 11 из 13 последних игр с участием "Монако" в Лиге 1 было забито не менее трех голов;
- В каждом из 3 последних матчей "Марселя" в Лиге 1 было забито не менее 4 голов;
- Обе команды забивали в каждом из последних 5 поединков между собой в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Монегаскам не поможет дисквалифицированный Кристиан Мависса из-за перебора желтых карточек. Также не сыграет Кассум Уаттара из-за травмы, а участие Джордана Тезе и Сунгуту Магасса в этом поединке остается под вопросом.
В лазарете "Марселя" находится Рубен Бланко, Леонардо Балерди и Луис Фелипе. Неизвестно, сможет ли в матче с первых минут сыграть Амин Харит, как и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Добавим, что Амир Гуири готов вернуться на поле.
"Монако", 4-4-2: Кён — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Минамино, Камара, Закария, Аклиуш — Биерет, Эмболо
"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Мурильо, Кондогбия, Лирола — Мерлен, Ронжье, Беннасер, Луис Энрике — Гринвуд, Рабйо - Мопе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Марселем" от UA-Футбол
ОЗ — 1,50. В этом принципиальном поединке нет очевидного фаворита, но, по мнению букмекеров, минимальное преимущество будет на стороне хозяев, которые сейчас в роли догоняющих. Проблемы в обороне у "Монако" и "Марселя" могут привести к большому количеству голов, поэтому мы ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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