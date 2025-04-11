Монако - Марсель. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 12.04.2025

Лига 1. 29-й тур

12 апреля. 18:00. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции между собой сыграют "Монако", который занимает третье место, и "Марсель", находящийся на второй строчке. Обе команды претендуют на серебро в этом сезоне Лиги 1.

Новости "Монако"

Подопечные Ади Хюттера подходят к этому важному матчу с победной серией в домашних матчах в Лиге 1, которая уже длится на протяжении пяти поединков подряд. За этот период они одолели на своем поле "Ренн" (3:2), "Осер" (4:2), "Нант" (7:1), "Реймс" (3:0) и "Ниццу" (2:1). Последний раз монегаски проигрывали на "Стад Луи II" в матче с "ПСЖ" (2:4) еще в 2024 году.

Если брать во внимание последние пять матчей в чемпионате Франции в целом, то здесь статистика немного хуже. "Красно-белые" набрали 10 баллов, потеряв очки в матче против "Тулузы" (1:1) и "Бреста" (2:1). Также за это время они, помимо вышеупомянутых домашних результатов, добавили в свой актив нелегкую выездную победу над "Анже" со счетом 2:0.

Новости "Марселя"

После трех поражений подряд команда Роберто Де Дзерби временно опустилась со второй позиции на третью в турнирной таблице Лиги 1. Однако неожиданная осечка от "Монако" в прошлом туре подарила им шанс вернуть свое место. Сейчас борьба за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон набирает серьезные обороты, и тем интереснее будет следить за концовкой этого сезона, несмотря на то, что "Пари Сен-Жермен" уже был коронован чемпионами досрочно.

Откровенно говоря, "Марсель" провалил март, одержав лишь одну победу в начале месяца в матче с "Нантом" (2:0), а после этого "провансальцы", как было сказано ранее, проиграли в трех поединках подряд, потерпев неудачи в матчах против "Ланса" (0:1), "ПСЖ" (3:1) и "Реймса" (3:1). Победа над "Тулузой" со счетом 3:2 подарила им надежду на то, что эта кампания не потеряна и борьба для них продолжается. Теперь все зависит от каждой следующей игры.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 28 23 5 0 80-26 74 2 Марсель 28 16 4 8 57-38 52 3 "Монако" 28 15 5 8 54-35 50 4 "Страсбур" 28 14 7 7 46-35 49 5 "Лион" 28 14 6 8 54-38 48 6 "Ницца" 28 13 8 7 52-35 47 7 "Лилль" 28 13 8 7 42-30 47 8 "Брест" 28 13 4 11 44-43 43 9 Ланс 29 12 6 11 32-32 42 10 "Осер" 28 10 8 10 39-39 38 11 "Тулуза" 28 9 7 12 37-36 34 12 "Ренн" 28 10 2 16 38-38 32 13 "Нант" 28 7 9 12 33-47 30 14 "Реймс" 29 7 8 14 31-42 29 15 "Анже" 28 7 6 15 26-46 27 16 Гавр 28 8 3 17 31-57 27 17 "Сент-Этьен" 28 6 5 17 28-64 23 18 "Монпелье" 28 4 3 21 21-64 15

Личные встречи

01.12.24 Л1 "Марсель" — "Монако" 2:1

27.01.24 Л1 "Марсель" — "Монако" 2:2

30.09.23 Л1 "Монако" — "Марсель" 3:2

28.01.23 Л1 "Марсель" — "Монако" 1:1

13.11.22 Л1 "Монако" — "Марсель" 2:3

Цифры и факты

В 11 из 13 последних игр с участием "Монако" в Лиге 1 было забито не менее трех голов;

В каждом из 3 последних матчей "Марселя" в Лиге 1 было забито не менее 4 голов;

Обе команды забивали в каждом из последних 5 поединков между собой в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Монегаскам не поможет дисквалифицированный Кристиан Мависса из-за перебора желтых карточек. Также не сыграет Кассум Уаттара из-за травмы, а участие Джордана Тезе и Сунгуту Магасса в этом поединке остается под вопросом.

В лазарете "Марселя" находится Рубен Бланко, Леонардо Балерди и Луис Фелипе. Неизвестно, сможет ли в матче с первых минут сыграть Амин Харит, как и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Добавим, что Амир Гуири готов вернуться на поле.

"Монако", 4-4-2: Кён — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Минамино, Камара, Закария, Аклиуш — Биерет, Эмболо

"Марсель", 3-4-2-1: Рулли — Мурильо, Кондогбия, Лирола — Мерлен, Ронжье, Беннасер, Луис Энрике — Гринвуд, Рабйо - Мопе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Монако" и "Марселем" от UA-Футбол

ОЗ — 1,50. В этом принципиальном поединке нет очевидного фаворита, но, по мнению букмекеров, минимальное преимущество будет на стороне хозяев, которые сейчас в роли догоняющих. Проблемы в обороне у "Монако" и "Марселя" могут привести к большому количеству голов, поэтому мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.