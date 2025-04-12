Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Страсбур - Ницца. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 12.04.2025
Команда Эдуарда Соболя ведет борьбу за место в четверке лучших команд чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 29-й тур
12 апреля. 22:05. Страсбург. "Стад де ла Мено"
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
"Страсбур" неожиданно, но абсолютно заслуженно оказался на четвертом месте в чемпионате Франции. Впереди на команду Эдуарда Соболя ждет несколько очень серьезных соперников, одним из которых в 29-м туре Лиги 1 станет "Ницца", которая сейчас находится не в лучшей форме. Посмотрим, удастся ли "эльзасцам" удержаться в топ-4.
Новости "Страсбура"
"Страсбур" побеждает в пяти матчах чемпионата Франции подряд, а в последних десяти поединках Лиги 1 они одержали восемь побед, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Лучшая статистика только у "Пари Сен-Жермен", который набрал за этот период 28 очков, что на три пункта больше, чем у "эльзасцев". Такая невероятная форма позволила им стремительно подняться вверх в турнирной таблице и стать одним из серьезных претендентов на место в зоне еврокубков.
На пути к четверке лучших команд страны "Страсбур" в последних пяти матчах одолел с минимальным счетом на выезде "Осер" (0:1) и "Нант" (0:1). Их последний поединок с "Реймсом" в чемпионате тоже закончился с идентичным счетом и, что интересно, эта игра для них также была выездной. До этого были победы над "Тулузой" (2:1) и "Лионом" (4:2).
Команда Эдуарда Соболя пока что хорошо справляется на поле без него. 29-летний украинец не выходил в старте ни разу в текущем сезоне Лиги 1. На его счету лишь 9 появлений на поле в чемпионате Франции.
Новости "Ниццы"
У подопечных Франка Эза обратная ситуация. В последних пяти матчах в Лиге 1 "орлята" одержали только одну победу и проиграли три раза. Вследствие таких неудачных результатов они опустились с третьего места на шестую позицию.
После выездной победы над "Сент-Этьеном" со счетом 3:1 "красно-черные" проиграли "Лиону" (0:2) и потеряли очки с "Осером" (1:1). Позже "Ницца" уступила в матче против "Монако" (1:2), несмотря на то, что им первыми удалось открыть счет. В последнем туре чемпионата Франции они потерпели болезненное поражение от "Нанта" (1:2).
Франк Эз заявил, что он останется главным тренером "Ниццы" в следующем сезоне. Кроме того, он откровенно критиковал свою команду за неутешительные результаты, говоря о том, что самым большим вызовом для них является возвращение командного духа в раздевалке, который был утрачен. Узнаем, смотивирует ли это игроков в конце сезона.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|2
|Марсель
|28
|16
|4
|8
|57-38
|52
|3
|"Монако"
|28
|15
|5
|8
|54-35
|50
|4
|"Страсбур"
|28
|14
|7
|7
|46-35
|49
|5
|"Лион"
|28
|14
|6
|8
|54-38
|48
|6
|"Ницца"
|28
|13
|8
|7
|52-35
|47
|7
|"Лилль"
|28
|13
|8
|7
|42-30
|47
|8
|"Брест"
|28
|13
|4
|11
|44-43
|43
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|10
|"Осер"
|28
|10
|8
|10
|39-39
|38
|11
|"Тулуза"
|28
|9
|7
|12
|37-36
|34
|12
|"Ренн"
|28
|10
|2
|16
|38-38
|32
|13
|"Нант"
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|14
|"Реймс"
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|15
|"Анже"
|28
|7
|6
|15
|26-46
|27
|16
|Гавр
|28
|8
|3
|17
|31-57
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|28
|6
|5
|17
|28-64
|23
|18
|"Монпелье"
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Личные встречи
24.11.24 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 2:1
28.04.24 Л1 "Страсбур" — "Ницца" 1:3
03.09.23 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 2:0
13.05.23 Л1 "Страсбур" — "Ницца" 2:0
14.08.22 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 1:1
Цифры и факты
- "Ницца" забивает на протяжении 11 выездных матчей в Лиге 1;
- "Страсбур" не проигрывает в течение 8 матчей подряд в Лиге 1;
- В каждом из последних 5 матчей между этими командами было забито не менее 2 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Диегу Морейра не поможет "Страсбуру" в этом матче, поскольку в прошлом поединке Лиги 1 он получил красную карточку и был дисквалифицирован на одну игру. Эдуард Соболь может его заменить слева, но наиболее вероятно, что левым вингбеком будет Валентин Барко, а в центре поля появится Хабиб Диарра.
А в заявку "Ниццы" возвращается Данте и Мелвин Бар, которые отбыли свои дисквалификации. Танги Ндомбеле и Мохамед Абдельмонем восстанавливаются от травм, поэтому не смогут сыграть в этом матче. Под вопросом также участие Мохамеда-Али Шо, однако ожидается, что он будет готов выйти на поле, как и Эван Гессан.
"Страсбур", 3-4-3: Петрович — Силла, Сарр, Дукуре — Барко, Диарра, Сантос, Баква — Нанаси, Эмега, Лемарешаль
"Ницца", 3-4-3: Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито — Бар, Сантамария, Росарио, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Страсбуром" и "Ниццей" от UA-Футбол
ОЗ — 1,66. Этот матч носит важный характер с турнирной точки зрения, поэтому обе команды будут биться только за победу. Мы надеемся увидеть яркую и результативную игру, как это было в последних матчах между "Страсбуром" и "Ниццей", поэтому ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены
- Трамп: Россия должна шевелиться
- "Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства
- Монако - Марсель. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 12.04.2025
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения