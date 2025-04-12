Страсбур - Ницца. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 12.04.2025

Лига 1. 29-й тур

12 апреля. 22:05. Страсбург. "Стад де ла Мено"

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

"Страсбур" неожиданно, но абсолютно заслуженно оказался на четвертом месте в чемпионате Франции. Впереди на команду Эдуарда Соболя ждет несколько очень серьезных соперников, одним из которых в 29-м туре Лиги 1 станет "Ницца", которая сейчас находится не в лучшей форме. Посмотрим, удастся ли "эльзасцам" удержаться в топ-4.

Новости "Страсбура"

"Страсбур" побеждает в пяти матчах чемпионата Франции подряд, а в последних десяти поединках Лиги 1 они одержали восемь побед, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Лучшая статистика только у "Пари Сен-Жермен", который набрал за этот период 28 очков, что на три пункта больше, чем у "эльзасцев". Такая невероятная форма позволила им стремительно подняться вверх в турнирной таблице и стать одним из серьезных претендентов на место в зоне еврокубков.

На пути к четверке лучших команд страны "Страсбур" в последних пяти матчах одолел с минимальным счетом на выезде "Осер" (0:1) и "Нант" (0:1). Их последний поединок с "Реймсом" в чемпионате тоже закончился с идентичным счетом и, что интересно, эта игра для них также была выездной. До этого были победы над "Тулузой" (2:1) и "Лионом" (4:2).

Команда Эдуарда Соболя пока что хорошо справляется на поле без него. 29-летний украинец не выходил в старте ни разу в текущем сезоне Лиги 1. На его счету лишь 9 появлений на поле в чемпионате Франции.

Новости "Ниццы"

У подопечных Франка Эза обратная ситуация. В последних пяти матчах в Лиге 1 "орлята" одержали только одну победу и проиграли три раза. Вследствие таких неудачных результатов они опустились с третьего места на шестую позицию.

После выездной победы над "Сент-Этьеном" со счетом 3:1 "красно-черные" проиграли "Лиону" (0:2) и потеряли очки с "Осером" (1:1). Позже "Ницца" уступила в матче против "Монако" (1:2), несмотря на то, что им первыми удалось открыть счет. В последнем туре чемпионата Франции они потерпели болезненное поражение от "Нанта" (1:2).

Франк Эз заявил, что он останется главным тренером "Ниццы" в следующем сезоне. Кроме того, он откровенно критиковал свою команду за неутешительные результаты, говоря о том, что самым большим вызовом для них является возвращение командного духа в раздевалке, который был утрачен. Узнаем, смотивирует ли это игроков в конце сезона.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 28 23 5 0 80-26 74 2 Марсель 28 16 4 8 57-38 52 3 "Монако" 28 15 5 8 54-35 50 4 "Страсбур" 28 14 7 7 46-35 49 5 "Лион" 28 14 6 8 54-38 48 6 "Ницца" 28 13 8 7 52-35 47 7 "Лилль" 28 13 8 7 42-30 47 8 "Брест" 28 13 4 11 44-43 43 9 Ланс 29 12 6 11 32-32 42 10 "Осер" 28 10 8 10 39-39 38 11 "Тулуза" 28 9 7 12 37-36 34 12 "Ренн" 28 10 2 16 38-38 32 13 "Нант" 28 7 9 12 33-47 30 14 "Реймс" 29 7 8 14 31-42 29 15 "Анже" 28 7 6 15 26-46 27 16 Гавр 28 8 3 17 31-57 27 17 "Сент-Этьен" 28 6 5 17 28-64 23 18 "Монпелье" 28 4 3 21 21-64 15

Личные встречи

24.11.24 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 2:1

28.04.24 Л1 "Страсбур" — "Ницца" 1:3

03.09.23 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 2:0

13.05.23 Л1 "Страсбур" — "Ницца" 2:0

14.08.22 Л1 "Ницца" — "Страсбур" 1:1

Цифры и факты

"Ницца" забивает на протяжении 11 выездных матчей в Лиге 1;

"Страсбур" не проигрывает в течение 8 матчей подряд в Лиге 1;

В каждом из последних 5 матчей между этими командами было забито не менее 2 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Диегу Морейра не поможет "Страсбуру" в этом матче, поскольку в прошлом поединке Лиги 1 он получил красную карточку и был дисквалифицирован на одну игру. Эдуард Соболь может его заменить слева, но наиболее вероятно, что левым вингбеком будет Валентин Барко, а в центре поля появится Хабиб Диарра.

А в заявку "Ниццы" возвращается Данте и Мелвин Бар, которые отбыли свои дисквалификации. Танги Ндомбеле и Мохамед Абдельмонем восстанавливаются от травм, поэтому не смогут сыграть в этом матче. Под вопросом также участие Мохамеда-Али Шо, однако ожидается, что он будет готов выйти на поле, как и Эван Гессан.

"Страсбур", 3-4-3: Петрович — Силла, Сарр, Дукуре — Барко, Диарра, Сантос, Баква — Нанаси, Эмега, Лемарешаль

"Ницца", 3-4-3: Булка — Данте, Ндаишимийе, Бомбито — Бар, Сантамария, Росарио, Клосс — Шо, Лаборд, Гессан

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Страсбуром" и "Ниццей" от UA-Футбол

ОЗ — 1,66. Этот матч носит важный характер с турнирной точки зрения, поэтому обе команды будут биться только за победу. Мы надеемся увидеть яркую и результативную игру, как это было в последних матчах между "Страсбуром" и "Ниццей", поэтому ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.