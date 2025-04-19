Монако - Страсбур. Анонс и прогноз матча 30-го тура Лиги 1 на 19.04.2025

Лига 1. 30-й тур

19 апреля. 20:00. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Матч между второй и пятой командами чемпионата Франции будет очень интересным с турнирной точки зрения, ведь их разделяет всего три очка разницы. "Монако" нужно обязательно набирать очки, чтобы не пропустить вперед себя другие клубы, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, а "Страсбур" как раз-таки попытается этому помешать.

Новости "Монако"

Команда Ади Хюттера побеждает уже в шести домашних матчах подряд в Лиге 1, продолжив свою серию благодаря очень уверенной победе над "Марселем" со счетом 3:0 в прошлом туре чемпионата Франции. Также отметим, что до этого "монегаски" дома обыгрывали "Ренн" (3:2), "Осер" (4:2), "Нант" (7:1), "Реймс" (3:0) и "Ниццу" (2:1).

За последние пять поединков в Лиге 1 "красно-белые" одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Потери очков пришлись на матчи с "Тулузой" (1:1) и "Брестом" (2:1). Также "Монако" одержал за это время очень нелегкую выездную победу над "Анже" (2:0), дожав своего соперника лишь во второй половине игры.

Новости "Страсбура"

В последних пяти матчах чемпионата Франции "Страсбур" набрал 13 очков, одержав четыре победы и сыграв один раз вничью. Это второй лучший показатель по количеству набранных очков после "Пари Сен-Жермен" — 15.

За этот период "Страсбур" обыграл "Нант" (0:1), "Тулузу" (2:1), "Лион" (4:2) и "Реймс" (0:1), а в последней игре они не смогли удержать победу над "Ниццей" (2:2), пропустив на последних секундах и разделив очки с "орлами".

В целом "эльзасцы" не проигрывают в девяти матчах подряд в Лиге 1, существенно изменив свое положение в турнирной таблице. Теперь они стали серьезным претендентом на место в зоне еврокубков, впрочем, впереди их ждет встреча с "Монако", которому "Страсбур" непременно проигрывает в каждом из последних пяти матчей в чемпионате Франции.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 28 23 5 0 80-26 74 2 "Монако" 29 16 5 8 57-35 53 3 Марсель 29 16 4 9 57-41 52 4 "Лион" 29 15 6 8 57-39 51 5 "Лилль" 29 14 8 7 44-31 50 6 "Страсбур" 29 14 8 7 48-37 50 7 "Ницца" 29 13 9 7 54-37 48 8 "Брест" 29 13 5 11 47-46 44 9 Ланс 29 12 6 11 32-32 42 10 "Ренн" 30 12 2 16 45-40 38 11 "Осер" 29 10 8 11 40-42 38 12 "Тулуза" 29 9 7 13 38-38 34 13 "Нант" 29 7 9 13 34-49 30 14 "Анже" 29 8 6 15 28-46 30 15 "Реймс" 29 7 8 14 31-42 29 16 Гавр 29 8 3 18 32-62 27 17 "Сент-Этьен" 29 6 6 17 31-67 24 18 "Монпелье" 29 4 3 22 21-66 15

Личные встречи

09.11.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:3

10.03.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 0:1

20.08.23 Л1 "Монако" — "Страсбур" 3:0

02.04.23 Л1 "Монако" — "Страсбур" 4:3

06.08.22 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:2

Цифры и факты

"Страсбур" не проигрывает в течение 9 матчей подряд в Лиге 1;

"Монако" выиграл каждый из последних 5 матчей против "Страсбура" во всех турнирах;

В 12 из последних 14 поединков с участием "Монако" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Монегаскам" в этой игре не поможет травмированные Кассум Уаттара и Джордана Тезе. Вряд ли Ади Хюттер будет менять состав своей команды по сравнению с прошлым матчем, поэтому мы, вероятно, увидим ту же одиннадцатку.

У "Страсбура" перед этим матчем нет серьезных потерь. Даже несмотря на то, что Эдуард Соболь принял участие в прошлом матче, выйдя на поле на последние несколько минут, он останется на скамейке запасных в этом матче.

"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Минамино, Камара, Закария, Аклиуш — Эмболо, Биерет

"Страсбур", 3-4-2-1: Петрович — Дукуре, Омобамиделе, Дуэ — Морейра, Барко, Сантос, Диарра — Амо-Амеяу, Баква — Эмега

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Монако" и "Страсбуром" от UA-Футбол

ОЗ — 1,53. В этом матче очевидным фаворитом, по мнению букмекеров, считаются именно хозяева, что в принципе неудивительно, поскольку их форма в последних домашних матчах просто невероятная. Мы ожидаем, что "Монако" и "Страсбур" смогут порадовать нас большим количеством голов, поэтому мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.