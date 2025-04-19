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Монако - Страсбур. Анонс и прогноз матча 30-го тура Лиги 1 на 19.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Страсбуром" в рамках чемпионата Франции
Фото - AS Monaco
Лига 1. 30-й тур
19 апреля. 20:00. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Матч между второй и пятой командами чемпионата Франции будет очень интересным с турнирной точки зрения, ведь их разделяет всего три очка разницы. "Монако" нужно обязательно набирать очки, чтобы не пропустить вперед себя другие клубы, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, а "Страсбур" как раз-таки попытается этому помешать.
Новости "Монако"
Команда Ади Хюттера побеждает уже в шести домашних матчах подряд в Лиге 1, продолжив свою серию благодаря очень уверенной победе над "Марселем" со счетом 3:0 в прошлом туре чемпионата Франции. Также отметим, что до этого "монегаски" дома обыгрывали "Ренн" (3:2), "Осер" (4:2), "Нант" (7:1), "Реймс" (3:0) и "Ниццу" (2:1).
За последние пять поединков в Лиге 1 "красно-белые" одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Потери очков пришлись на матчи с "Тулузой" (1:1) и "Брестом" (2:1). Также "Монако" одержал за это время очень нелегкую выездную победу над "Анже" (2:0), дожав своего соперника лишь во второй половине игры.
Новости "Страсбура"
В последних пяти матчах чемпионата Франции "Страсбур" набрал 13 очков, одержав четыре победы и сыграв один раз вничью. Это второй лучший показатель по количеству набранных очков после "Пари Сен-Жермен" — 15.
За этот период "Страсбур" обыграл "Нант" (0:1), "Тулузу" (2:1), "Лион" (4:2) и "Реймс" (0:1), а в последней игре они не смогли удержать победу над "Ниццей" (2:2), пропустив на последних секундах и разделив очки с "орлами".
В целом "эльзасцы" не проигрывают в девяти матчах подряд в Лиге 1, существенно изменив свое положение в турнирной таблице. Теперь они стали серьезным претендентом на место в зоне еврокубков, впрочем, впереди их ждет встреча с "Монако", которому "Страсбур" непременно проигрывает в каждом из последних пяти матчей в чемпионате Франции.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|2
|"Монако"
|29
|16
|5
|8
|57-35
|53
|3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57-41
|52
|4
|"Лион"
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|5
|"Лилль"
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|6
|"Страсбур"
|29
|14
|8
|7
|48-37
|50
|7
|"Ницца"
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|8
|"Брест"
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|10
|"Ренн"
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|11
|"Осер"
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|12
|"Тулуза"
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|13
|"Нант"
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|14
|"Анже"
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|15
|"Реймс"
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32-62
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|29
|6
|6
|17
|31-67
|24
|18
|"Монпелье"
|29
|4
|3
|22
|21-66
|15
Личные встречи
09.11.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:3
10.03.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 0:1
20.08.23 Л1 "Монако" — "Страсбур" 3:0
02.04.23 Л1 "Монако" — "Страсбур" 4:3
06.08.22 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:2
Цифры и факты
- "Страсбур" не проигрывает в течение 9 матчей подряд в Лиге 1;
- "Монако" выиграл каждый из последних 5 матчей против "Страсбура" во всех турнирах;
- В 12 из последних 14 поединков с участием "Монако" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Монегаскам" в этой игре не поможет травмированные Кассум Уаттара и Джордана Тезе. Вряд ли Ади Хюттер будет менять состав своей команды по сравнению с прошлым матчем, поэтому мы, вероятно, увидим ту же одиннадцатку.
У "Страсбура" перед этим матчем нет серьезных потерь. Даже несмотря на то, что Эдуард Соболь принял участие в прошлом матче, выйдя на поле на последние несколько минут, он останется на скамейке запасных в этом матче.
"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Минамино, Камара, Закария, Аклиуш — Эмболо, Биерет
"Страсбур", 3-4-2-1: Петрович — Дукуре, Омобамиделе, Дуэ — Морейра, Барко, Сантос, Диарра — Амо-Амеяу, Баква — Эмега
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Страсбуром" от UA-Футбол
ОЗ — 1,53. В этом матче очевидным фаворитом, по мнению букмекеров, считаются именно хозяева, что в принципе неудивительно, поскольку их форма в последних домашних матчах просто невероятная. Мы ожидаем, что "Монако" и "Страсбур" смогут порадовать нас большим количеством голов, поэтому мы ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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