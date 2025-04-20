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Сент-Этьен – Лион. Анонс и прогноз матча 30-го тура Лиги 1 на 20.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Сент-Этьеном" и "Лионом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 30-й тур
20 апреля. 21:45. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В центральном матче 30-го тура Лиги 1 состоится принципиальное противостояние между "Сент-Этьеном" и "Лионом", которое часто называют Ронским дерби. Сейчас обе команды находятся в совершенно разных ситуациях, но им нужно набирать очки: "Лион" стремится попасть в Лигу чемпионов, а "Сент-Этьен" — сохранить прописку в чемпионате Франции.
Новости "Сент-Этьена"
На данный момент "Сент-Этьен" находится в ужасной форме, одержав только две победы с начала 2025 года. За это время "зеленые" потерпели семь поражений, а также сыграли пять раз вничью. Последний раз "святые" побеждали еще в марте, когда играли на выезде с "Монпелье" (0:2), несмотря на то, что поединок не был доигран до конца.
В прошлом туре Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Брестом" (3:3). Также добавим, что ранее "святые" проиграли с минимальным счетом "Лансу" (1:0) и разгромно уступили в домашнем матче против "Пари Сен-Жермен" (1:6).
Новости "Лиона"
Команда Паулу Фонсеки попытается на выходных прийти в себя после драматического вылета в четвертьфинале Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед" (5:4 после д.в.) на "Олд Траффорд". Несмотря на то, что в этом сезоне "ткачи" остались без выигранного трофея, они будут вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В последних пяти матчах в Лиге 1 "Лион" набрал 12 очков, одержав четыре победы и проиграв лишь один раз, когда "Страсбур" неожиданно обыграл их со счетом 4:2. За этот период "ткачи" победили "Ниццу" (0:2), "Гавр" (4:2), "Лилль" (2:1) и "Осер", над которым "мальчишки" одержали победу со счетом 3:1 в прошлом туре чемпионата.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|3
|"Монако"
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|4
|"Лион"
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|5
|"Страсбур"
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|6
|"Лилль"
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|7
|"Ницца"
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|8
|"Брест"
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|10
|"Ренн"
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|11
|"Осер"
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|12
|"Тулуза"
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|13
|"Нант"
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|14
|"Анже"
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|15
|"Реймс"
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|29
|6
|6
|17
|31-67
|24
|18
|"Монпелье"
|30
|4
|3
|23
|22-71
|15
Личные встречи
10.11.24 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 1:0
21.01.22 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 1:0
03.10.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Лион" 1:1
24.01.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Лион" 0:5
08.11.20 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 2:1
Цифры и факты
- "Сент-Этьен" не выигрывает дома в Лиге 1 на протяжении 6 матчей подряд;
- В 9 из последних 10 матчей с участием Лиона в Лиге 1 было забито не менее 3 голов;
- "Лион" выиграл 5 из 6 последних матчей против "Сент-Этьена" в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче "Сент-Этьену" не помогут Иванн Макон и Аугустин Боакье. Скорее всего, из-за проблем со спиной игру может пропустить Бенджамин Бушуари. Отметим, что под вопросом также остается участие Пьера Корню.
Одна, но очень важная потеря в составе "Лиона" — отсутствие травмированного Эрнеста Нуама. Малик Фофана уже может сыграть с первых минут, удачно выйдя на замену в матче 1/4 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква, Бушуари — Давиташвили, Стассен, Кардона
"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс — Акуоку, Тессманн — Фофана, Толиссо, Шерки — Микаутадзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Сент-Этьеном" и "Лионом" от UA-Футбол
ОЗ — 1,52. Учитывая текущую форму и историю противостояний в предыдущих матчах, "Лион" считается фаворитом в этом матче, однако "Сент-Этьен" может дать бой команде Паулу Фонсеки, которая довольно часто пропускает. Мы ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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