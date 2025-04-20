Сент-Этьен – Лион. Анонс и прогноз матча 30-го тура Лиги 1 на 20.04.2025

Лига 1. 30-й тур

20 апреля. 21:45. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В центральном матче 30-го тура Лиги 1 состоится принципиальное противостояние между "Сент-Этьеном" и "Лионом", которое часто называют Ронским дерби. Сейчас обе команды находятся в совершенно разных ситуациях, но им нужно набирать очки: "Лион" стремится попасть в Лигу чемпионов, а "Сент-Этьен" — сохранить прописку в чемпионате Франции.

Новости "Сент-Этьена"

На данный момент "Сент-Этьен" находится в ужасной форме, одержав только две победы с начала 2025 года. За это время "зеленые" потерпели семь поражений, а также сыграли пять раз вничью. Последний раз "святые" побеждали еще в марте, когда играли на выезде с "Монпелье" (0:2), несмотря на то, что поединок не был доигран до конца.

В прошлом туре Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Брестом" (3:3). Также добавим, что ранее "святые" проиграли с минимальным счетом "Лансу" (1:0) и разгромно уступили в домашнем матче против "Пари Сен-Жермен" (1:6).

Новости "Лиона"

Команда Паулу Фонсеки попытается на выходных прийти в себя после драматического вылета в четвертьфинале Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед" (5:4 после д.в.) на "Олд Траффорд". Несмотря на то, что в этом сезоне "ткачи" остались без выигранного трофея, они будут вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В последних пяти матчах в Лиге 1 "Лион" набрал 12 очков, одержав четыре победы и проиграв лишь один раз, когда "Страсбур" неожиданно обыграл их со счетом 4:2. За этот период "ткачи" победили "Ниццу" (0:2), "Гавр" (4:2), "Лилль" (2:1) и "Осер", над которым "мальчишки" одержали победу со счетом 3:1 в прошлом туре чемпионата.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 29 24 5 0 82-27 77 2 Марсель 30 17 4 9 62-42 55 3 "Монако" 30 16 6 8 57-35 54 4 "Лион" 29 15 6 8 57-39 51 5 "Страсбур" 30 14 9 7 48-37 51 6 "Лилль" 29 14 8 7 44-31 50 7 "Ницца" 29 13 9 7 54-37 48 8 "Брест" 29 13 5 11 47-46 44 9 Ланс 29 12 6 11 32-32 42 10 "Ренн" 30 12 2 16 45-40 38 11 "Осер" 29 10 8 11 40-42 38 12 "Тулуза" 29 9 7 13 38-38 34 13 "Нант" 29 7 9 13 34-49 30 14 "Анже" 29 8 6 15 28-46 30 15 "Реймс" 29 7 8 14 31-42 29 16 Гавр 30 8 3 19 33-64 27 17 "Сент-Этьен" 29 6 6 17 31-67 24 18 "Монпелье" 30 4 3 23 22-71 15

Личные встречи

10.11.24 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 1:0

21.01.22 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 1:0

03.10.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Лион" 1:1

24.01.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Лион" 0:5

08.11.20 Л1 "Лион" — "Сент-Этьен" 2:1

Цифры и факты

"Сент-Этьен" не выигрывает дома в Лиге 1 на протяжении 6 матчей подряд;

В 9 из последних 10 матчей с участием Лиона в Лиге 1 было забито не менее 3 голов;

"Лион" выиграл 5 из 6 последних матчей против "Сент-Этьена" в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Сент-Этьену" не помогут Иванн Макон и Аугустин Боакье. Скорее всего, из-за проблем со спиной игру может пропустить Бенджамин Бушуари. Отметим, что под вопросом также остается участие Пьера Корню.

Одна, но очень важная потеря в составе "Лиона" — отсутствие травмированного Эрнеста Нуама. Малик Фофана уже может сыграть с первых минут, удачно выйдя на замену в матче 1/4 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква, Бушуари — Давиташвили, Стассен, Кардона

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс — Акуоку, Тессманн — Фофана, Толиссо, Шерки — Микаутадзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Сент-Этьеном" и "Лионом" от UA-Футбол

ОЗ — 1,52. Учитывая текущую форму и историю противостояний в предыдущих матчах, "Лион" считается фаворитом в этом матче, однако "Сент-Этьен" может дать бой команде Паулу Фонсеки, которая довольно часто пропускает. Мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.