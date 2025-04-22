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Нант - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 22.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Нантом" и "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 29-й тур
22 апреля. 21:45. Нант. "Стад де ла Божуар"
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" состоится в этот вторник. Главная интрига в текущей кампании в Лиге 1 для парижан — попытка пройти сезон без поражений, а для "канареек" эта встреча является возможностью набрать очень важные очки, чтобы уберечь себя от возможного вылета в низший дивизион.
Новости "Нанта"
В последних пяти матчах Лиги 1 "Нант" одержал две победы и потерпел три поражения. Команда Антуана Комбуаре оказалась в тяжелом положении, находясь на расстоянии в три очка до зоны вылета. Несмотря на то, что до конца сезона у них остается пять матчей, перед "канарейками" стоит серьезный вызов, ведь никто не хочет вылетать.
После поражения от "Страсбура" (0:1) они смогли вырвать победу в очень тяжелом матче против "Лилля" (1:0), играя вдесятером. Затем "Гавр" сократил отставание до "Нанта", обыграв их в драматичном поединке, который закончился победой "темно-синих" со счетом 3:2. Удивительная выездная победа над "Ниццей" (1:2) дала надежду "Нанту", но в последнем туре чемпионата Франции очень нестабильные "канарейки" вновь потеряли очки, уступив "Ренну" (2:1).
Добавим, что "Нант" является одной из четырех команд, кто в этом сезоне Лиги 1 отобрал очки у "ПСЖ", и причем в первом круге чемпионата они сделали это на "Парк де Пренс", так что не так страшен чёрт, как его малюют.
Новости "ПСЖ"
Просьба парижан перенести этот матч из-за подготовки к четвертьфиналу Лиги чемпионов с "Астон Виллой" все же оказалось правильным решением, но от этого частично пострадал "Нант", который попытается помешать команде Луиса Энрике завершить текущий сезон в Лиге 1 без поражений. Интересно, что именно "канарейки" держат рекорд по наименьшему количеству поражений за сезон (один проигрыш в сезоне 1994/95), ведь еще никто во Франции не заканчивал сезон непобедимым. Также "Нант" является клубом с самой длинной серией без поражений — 32 матча.
Победная серия "ПСЖ" в Лиге 1 длится десять матчей кряду. Общий счет в этих матчах — 33:10 в пользу подопечных Луиса Энрике. Последний раз "красно-синие" теряли очки в чемпионате Франции еще в январе этого года.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|3
|"Монако"
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|4
|"Лилль"
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|5
|"Ницца"
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|6
|"Лион"
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|7
|"Страсбур"
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|9
|"Брест"
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|10
|"Ренн"
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|11
|"Осер"
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|12
|"Тулуза"
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|13
|"Реймс"
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|14
|"Нант"
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|15
|"Анже"
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|30
|7
|6
|17
|33-68
|27
|18
|"Монпелье"
|30
|4
|3
|23
|22-71
|15
Личные встречи
30.11.24 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 1:1
17.02.24 Л1 "Нант" — "ПСЖ" 0:2
09.12.23 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 2:1
04.03.23 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 4:2
03.09.22 Л1 "Нант" — "ПСЖ" 0:3
Цифры и факты
- "ПСЖ" не проигрывает на протяжении 31 матча в Лиге 1;
- В каждом из последних трех матчей с участием "Нанта" в Лиге 1 было забито не менее 3 голов;
- В 11 из 13 последних выездных матчей между этими командами во всех турнирах победу праздновал "ПСЖ".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Франсис Коклен из "Нанта" пропустит этот матч из-за травмы, а Маркус Коко будет недоступен для выбора на эту игру из-за дисквалификации. В составе "ПСЖ", предположительно, будет отсутствовать лишь Уильям Пачо из-за ненадлежащей игровой формы.
"Нант", 4-3-2-1: Лопеш — Козза, Паллуа, Кастеллетто, Амиан — Леруа, Дуглас Аугусто, Лепенан — Симон, Аблин — Мохамед
"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Л. Эрнандес, Беральдо, Маркиньос, Невеш — Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Маюлу — Кварацхелия, Рамуш, Дембеле
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Нантом" и "ПСЖ" от UA-Футбол
ОЗ — 1,66. Луис Энрике собирается провести ротацию в этом матче, чтобы серьезно не нагружать игроков "ПСЖ" в Лиге 1, поскольку главное дело сделано — чемпионат выигран, но шанс войти в историю станет для его команды дополнительной мотивацией. Учитывая принципиальность противостояния, мы ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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