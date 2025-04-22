Нант - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 22.04.2025

Лига 1. 29-й тур

22 апреля. 21:45. Нант. "Стад де ла Божуар"

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" состоится в этот вторник. Главная интрига в текущей кампании в Лиге 1 для парижан — попытка пройти сезон без поражений, а для "канареек" эта встреча является возможностью набрать очень важные очки, чтобы уберечь себя от возможного вылета в низший дивизион.

Новости "Нанта"

В последних пяти матчах Лиги 1 "Нант" одержал две победы и потерпел три поражения. Команда Антуана Комбуаре оказалась в тяжелом положении, находясь на расстоянии в три очка до зоны вылета. Несмотря на то, что до конца сезона у них остается пять матчей, перед "канарейками" стоит серьезный вызов, ведь никто не хочет вылетать.

После поражения от "Страсбура" (0:1) они смогли вырвать победу в очень тяжелом матче против "Лилля" (1:0), играя вдесятером. Затем "Гавр" сократил отставание до "Нанта", обыграв их в драматичном поединке, который закончился победой "темно-синих" со счетом 3:2. Удивительная выездная победа над "Ниццей" (1:2) дала надежду "Нанту", но в последнем туре чемпионата Франции очень нестабильные "канарейки" вновь потеряли очки, уступив "Ренну" (2:1).

Добавим, что "Нант" является одной из четырех команд, кто в этом сезоне Лиги 1 отобрал очки у "ПСЖ", и причем в первом круге чемпионата они сделали это на "Парк де Пренс", так что не так страшен чёрт, как его малюют.

Новости "ПСЖ"

Просьба парижан перенести этот матч из-за подготовки к четвертьфиналу Лиги чемпионов с "Астон Виллой" все же оказалось правильным решением, но от этого частично пострадал "Нант", который попытается помешать команде Луиса Энрике завершить текущий сезон в Лиге 1 без поражений. Интересно, что именно "канарейки" держат рекорд по наименьшему количеству поражений за сезон (один проигрыш в сезоне 1994/95), ведь еще никто во Франции не заканчивал сезон непобедимым. Также "Нант" является клубом с самой длинной серией без поражений — 32 матча.

Победная серия "ПСЖ" в Лиге 1 длится десять матчей кряду. Общий счет в этих матчах — 33:10 в пользу подопечных Луиса Энрике. Последний раз "красно-синие" теряли очки в чемпионате Франции еще в январе этого года.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 29 24 5 0 82-27 77 2 Марсель 30 17 4 9 62-42 55 3 "Монако" 30 16 6 8 57-35 54 4 "Лилль" 30 15 8 7 47-32 53 5 "Ницца" 30 14 9 7 56-38 51 6 "Лион" 30 15 6 9 58-41 51 7 "Страсбур" 30 14 9 7 48-37 51 8 Ланс 30 13 6 11 35-33 45 9 "Брест" 30 13 5 12 48-49 44 10 "Ренн" 30 12 2 16 45-40 38 11 "Осер" 30 10 8 12 41-45 38 12 "Тулуза" 30 9 7 14 38-39 34 13 "Реймс" 30 8 8 14 32-42 32 14 "Нант" 29 7 9 13 34-49 30 15 "Анже" 30 8 6 16 29-48 30 16 Гавр 30 8 3 19 33-64 27 17 "Сент-Этьен" 30 7 6 17 33-68 27 18 "Монпелье" 30 4 3 23 22-71 15

Личные встречи

30.11.24 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 1:1

17.02.24 Л1 "Нант" — "ПСЖ" 0:2

09.12.23 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 2:1

04.03.23 Л1 "ПСЖ" — "Нант" 4:2

03.09.22 Л1 "Нант" — "ПСЖ" 0:3

Цифры и факты

"ПСЖ" не проигрывает на протяжении 31 матча в Лиге 1;

В каждом из последних трех матчей с участием "Нанта" в Лиге 1 было забито не менее 3 голов;

В 11 из 13 последних выездных матчей между этими командами во всех турнирах победу праздновал "ПСЖ".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Франсис Коклен из "Нанта" пропустит этот матч из-за травмы, а Маркус Коко будет недоступен для выбора на эту игру из-за дисквалификации. В составе "ПСЖ", предположительно, будет отсутствовать лишь Уильям Пачо из-за ненадлежащей игровой формы.

"Нант", 4-3-2-1: Лопеш — Козза, Паллуа, Кастеллетто, Амиан — Леруа, Дуглас Аугусто, Лепенан — Симон, Аблин — Мохамед

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Л. Эрнандес, Беральдо, Маркиньос, Невеш — Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Маюлу — Кварацхелия, Рамуш, Дембеле

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Нантом" и "ПСЖ" от UA-Футбол

ОЗ — 1,66. Луис Энрике собирается провести ротацию в этом матче, чтобы серьезно не нагружать игроков "ПСЖ" в Лиге 1, поскольку главное дело сделано — чемпионат выигран, но шанс войти в историю станет для его команды дополнительной мотивацией. Учитывая принципиальность противостояния, мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.