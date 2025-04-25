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ПСЖ - Ницца. Анонс и прогноз матча 31-го тура Лиги 1 на 25.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСЖ" и "Ниццей" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 31-й тур
25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Пока "Пари Сен-Жермен" под руководством Луиса Энрике приближается к историческому рекорду в чемпионате Франции, "Ницца" все еще продолжает борьбу с другими командами в Лиге 1 за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Новости "ПСЖ"
Посреди недели "ПСЖ" повторил рекорд "Нанта" по количеству сыгранных матчей подряд в Лиге 1 без поражений. И, что интересно, это случилось как раз таки в очном противостоянии с "канарейками", которое закончилось ничьей со счетом 1:1. Теперь беспроигрышная серия парижан в чемпионате продлилась до 32 игр. Кроме того, они установили новый рекорд топ-5 европейских лиг — 39 выездных поединков кряду без поражений в чемпионате. Таким образом команде Луиса Энрике удалось на одну игру превзойти, казалось бы, вечное достижение "Милана" в 1993 году, когда их возглавлял легендарный Фабио Капелло.
За последние пять матчей во всех турнирах "ПСЖ" проиграл только однажды, и случилось это в матче против "Астон Виллы" (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Вилла Парк". Несмотря на тот результат, "красно-синие" смогли пройти в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира, обыграв команду из Бирмингема дома со счетом 3:1. Также в этот период они не сдавали свои позиции в чемпионате, выиграв на "Парк де Пренс" аутсайдеров Лиги 1 "Анже" (1:0) и "Гавр" (2:1).
Также отметим, что ни один клуб в истории чемпионата Франции до сих пор не заканчивал сезон непобедимым. У "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике, за четыре тура до конца, есть прекрасный шанс в текущей кампании, чтобы сделать это впервые.
Новости "Ниццы"
В последнее время форма "орлят вообще не впечатляет. Команда Франка Эза одержала одну победу в последних шести матчах в Лиге 1, победив в последнем туре "Анже" (2:1). До этого "красно-черные" проиграли четыре игры и дважды сыграли вничью. "Ницца" уже давно выпала из топ-4 в чемпионате Франции, но все еще пытается туда вернуться.
После домашнего поражения от "Лиона" со счетом 2:0 "Ницца" сыграла на своем поле вничью с "Осером" (1:1). Им не удалось позднее заработать ни одного очка в матчах с "Монако" (1:2) и "Нантом" (2:1). В предпоследнем туре Лиги 1 "орлята" едва не проиграли в третий раз подряд, спасшись на последних минутах в драматичном поединке со "Страсбуром" (2:2).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|30
|24
|6
|0
|83-28
|78
|2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|3
|"Монако"
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|4
|"Лилль"
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|5
|"Ницца"
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|6
|"Лион"
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|7
|"Страсбур"
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|9
|"Брест"
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|10
|"Ренн"
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|11
|"Осер"
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|12
|"Тулуза"
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|13
|"Реймс"
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|14
|"Нант"
|30
|7
|10
|13
|35-50
|31
|15
|"Анже"
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|17
|"Сент-Этьен"
|30
|7
|6
|17
|33-68
|27
|18
|"Монпелье"
|30
|4
|3
|23
|22-71
|15
Личные встречи
06.10.24 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 1:1
15.05.24 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 1:2
13.03.24 КФ "ПСЖ" — "Ницца" 3:1
15.09.23 Л1 "ПСЖ" — "Ницца" 2:3
08.04.23 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 0:2
Цифры и факты
- "ПСЖ" не потерпел ни одного поражения в последних 32 матчах в Лиге 1;
- В 15 из 16 последних домашних матчей во всех турнирах "ПСЖ" не проигрывает "Ницце";
- Пять последних матчей с участием "Ниццы" в Лиге 1 закончились тем, что обе команды забивали.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "ПСЖ" перед этим матчем нет серьезных потерь. А вот за "Ниццу" не сыграют сразу три ключевых игрока: Данте, Моиз Бомбито и Данте — все они накануне получили травмы.
"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Л. Эрнандес, Беральдо, Маркиньос, Невеш — Витинья, Заир-Эмери, Дуэ — Ли Кан Ин, Рамуш, Барколя
"Ницца", 3-4-3: Булка — Бар, Ндаишимийе, Абдельмонем — Абди, Росарио, Будауи, Клосс — Бога, Лаборд, Буанани
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Ниццей" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1,52. У "Ниццы" есть серьезные проблемы в защите, учитывая большое количество травмированных игроков обороны, поэтому непревзойденная атака "ПСЖ" обязательно должна этим воспользоваться в этом матче. Мы ожидаем, что команды забьют не менее трех голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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