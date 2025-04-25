ПСЖ - Ницца. Анонс и прогноз матча 31-го тура Лиги 1 на 25.04.2025

Лига 1. 31-й тур

25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Пока "Пари Сен-Жермен" под руководством Луиса Энрике приближается к историческому рекорду в чемпионате Франции, "Ницца" все еще продолжает борьбу с другими командами в Лиге 1 за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Новости "ПСЖ"

Посреди недели "ПСЖ" повторил рекорд "Нанта" по количеству сыгранных матчей подряд в Лиге 1 без поражений. И, что интересно, это случилось как раз таки в очном противостоянии с "канарейками", которое закончилось ничьей со счетом 1:1. Теперь беспроигрышная серия парижан в чемпионате продлилась до 32 игр. Кроме того, они установили новый рекорд топ-5 европейских лиг — 39 выездных поединков кряду без поражений в чемпионате. Таким образом команде Луиса Энрике удалось на одну игру превзойти, казалось бы, вечное достижение "Милана" в 1993 году, когда их возглавлял легендарный Фабио Капелло.

За последние пять матчей во всех турнирах "ПСЖ" проиграл только однажды, и случилось это в матче против "Астон Виллы" (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Вилла Парк". Несмотря на тот результат, "красно-синие" смогли пройти в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира, обыграв команду из Бирмингема дома со счетом 3:1. Также в этот период они не сдавали свои позиции в чемпионате, выиграв на "Парк де Пренс" аутсайдеров Лиги 1 "Анже" (1:0) и "Гавр" (2:1).

Также отметим, что ни один клуб в истории чемпионата Франции до сих пор не заканчивал сезон непобедимым. У "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике, за четыре тура до конца, есть прекрасный шанс в текущей кампании, чтобы сделать это впервые.

Новости "Ниццы"

В последнее время форма "орлят вообще не впечатляет. Команда Франка Эза одержала одну победу в последних шести матчах в Лиге 1, победив в последнем туре "Анже" (2:1). До этого "красно-черные" проиграли четыре игры и дважды сыграли вничью. "Ницца" уже давно выпала из топ-4 в чемпионате Франции, но все еще пытается туда вернуться.

После домашнего поражения от "Лиона" со счетом 2:0 "Ницца" сыграла на своем поле вничью с "Осером" (1:1). Им не удалось позднее заработать ни одного очка в матчах с "Монако" (1:2) и "Нантом" (2:1). В предпоследнем туре Лиги 1 "орлята" едва не проиграли в третий раз подряд, спасшись на последних минутах в драматичном поединке со "Страсбуром" (2:2).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 30 24 6 0 83-28 78 2 Марсель 30 17 4 9 62-42 55 3 "Монако" 30 16 6 8 57-35 54 4 "Лилль" 30 15 8 7 47-32 53 5 "Ницца" 30 14 9 7 56-38 51 6 "Лион" 30 15 6 9 58-41 51 7 "Страсбур" 30 14 9 7 48-37 51 8 Ланс 30 13 6 11 35-33 45 9 "Брест" 30 13 5 12 48-49 44 10 "Ренн" 30 12 2 16 45-40 38 11 "Осер" 30 10 8 12 41-45 38 12 "Тулуза" 30 9 7 14 38-39 34 13 "Реймс" 30 8 8 14 32-42 32 14 "Нант" 30 7 10 13 35-50 31 15 "Анже" 30 8 6 16 29-48 30 16 Гавр 30 8 3 19 33-64 27 17 "Сент-Этьен" 30 7 6 17 33-68 27 18 "Монпелье" 30 4 3 23 22-71 15

Личные встречи

06.10.24 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 1:1

15.05.24 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 1:2

13.03.24 КФ "ПСЖ" — "Ницца" 3:1

15.09.23 Л1 "ПСЖ" — "Ницца" 2:3

08.04.23 Л1 "Ницца" — "ПСЖ" 0:2

Цифры и факты

"ПСЖ" не потерпел ни одного поражения в последних 32 матчах в Лиге 1;

В 15 из 16 последних домашних матчей во всех турнирах "ПСЖ" не проигрывает "Ницце";

Пять последних матчей с участием "Ниццы" в Лиге 1 закончились тем, что обе команды забивали.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "ПСЖ" перед этим матчем нет серьезных потерь. А вот за "Ниццу" не сыграют сразу три ключевых игрока: Данте, Моиз Бомбито и Данте — все они накануне получили травмы.

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Л. Эрнандес, Беральдо, Маркиньос, Невеш — Витинья, Заир-Эмери, Дуэ — Ли Кан Ин, Рамуш, Барколя

"Ницца", 3-4-3: Булка — Бар, Ндаишимийе, Абдельмонем — Абди, Росарио, Будауи, Клосс — Бога, Лаборд, Буанани

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Ниццей" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,52. У "Ниццы" есть серьезные проблемы в защите, учитывая большое количество травмированных игроков обороны, поэтому непревзойденная атака "ПСЖ" обязательно должна этим воспользоваться в этом матче. Мы ожидаем, что команды забьют не менее трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.