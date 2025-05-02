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Ницца - Реймс. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 02.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ниццей" и "Реймсом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 32-й тур
2 мая. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
"Ницца", которая находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, принимает дома "Реймс", что находится на 13-й строчке и не претендует на еврокубки, но ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1.
Новости "Ниццы"
На данный момент "Ницца" продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Эта задача не является легкой, ведь путевка в самый престижный еврокубковый турнир будет разыграна среди шести команд: "Лилль", "Лион", "Марсель", "Монако", "Страсбур" и "Ницца". Итак, главная цель "орлят" — место в четверке лучших команд в Лиге 1.
В последних пяти матчах в чемпионате Франции команда Франка Эза смогла исправить свое турнирное положение. После двух поражений кряду, которые "Ницца" потерпела в матчах с "Монако" (2:1) и "Нантом" (1:2), "орлята" сыграли результативную ничью со "Страсбуром" (2:2), а затем одержали две очень важные победы подряд над "Анже" (2:1) и "ПСЖ" (1:3).
Новости "Реймса"
У "красно-белых" сейчас не очень стабильное положение в чемпионате Франции, ведь от зоны вылета их отделяет всего лишь пять очков. "Реймс" будет бороться до конца за сохранение прописки в Лиге 1, набрав неплохую форму в последних матчах.
После неожиданной победы над "Марселем" (3:1) они уступили с минимальным счетом "Страсбуру" (0:1). Далее "Реймс" регулярно набирал очки, одержав две победы в матчах с "Лансом" (0:2) и "Тулузой" (1:0), а также сыграв в нулевую ничью с "Монпелье". По показателю набранных очков за этот период в Лиге 1 они являются одной из лучших команд.
Что интересно, "Реймс", несмотря на не очень удачный сезон, сумел выйти в финал Кубка Франции, где они встретятся с "ПСЖ". Возможная победа "красно-белых" подарит им билет в основной этап Лиги Европы на следующий сезон.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|31
|24
|6
|1
|84-31
|78
|2
|Марсель
|31
|18
|4
|9
|66-43
|58
|3
|"Лилль"
|31
|16
|8
|7
|49-32
|56
|4
|"Монако"
|31
|16
|7
|8
|58-36
|55
|5
|"Лион"
|31
|16
|6
|9
|62-42
|54
|6
|"Ницца"
|31
|15
|9
|7
|59-39
|54
|7
|"Страсбур"
|31
|15
|9
|7
|51-38
|54
|8
|Ланс
|31
|13
|6
|12
|35-37
|45
|9
|"Брест"
|31
|13
|5
|13
|49-53
|44
|10
|"Осер"
|31
|11
|8
|12
|45-45
|41
|11
|"Ренн"
|31
|12
|2
|17
|46-44
|38
|12
|"Тулуза"
|31
|9
|8
|14
|38-39
|35
|13
|"Реймс"
|31
|8
|9
|14
|32-42
|33
|14
|"Нант"
|31
|7
|11
|13
|35-50
|32
|15
|"Анже"
|31
|8
|6
|17
|29-50
|30
|16
|Гавр
|31
|8
|4
|19
|34-65
|28
|17
|"Сент-Этьен"
|31
|7
|6
|18
|34-71
|27
|18
|"Монпелье"
|31
|4
|4
|23
|22-71
|16
Личные встречи
11.01.25 Л1 "Реймс" — "Ницца" 2:4
07.04.24 Л1 "Реймс" — "Ницца" 0:0
10.12.23 Л1 "Ницца" — "Реймс" 2:1
18.02.23 Л1 "Ницца" — "Реймс" 0:0
15.01.23 Л1 "Реймс" — "Ницца" 0:0
Цифры и факты
- "Ницца" не проигрывает "Реймсу" на протяжении 12 матчей подряд в чемпионате Франции;
- В последних трех матчах в Лиге 1 "Реймсу" удалось сохранить свои ворота сухими;
- В каждом из последних пяти матчей с участием "Ниццы" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарет "Ниццы" после матча с "ПСЖ" (1:3) попали Юссуф Ндаишимие и Мохамед Абдельмонем, которые получили разрывы крестообразных связок колена. Также из-за травм в этом матче не сыграют Данте и Танги Ндомбеле.
В составе "Реймса" тоже есть несколько серьезных потерь. В частности, из-за травмы эту игру пропустит Дзунья Ито, Яя Фофана, Реда Хадра и Мохамед Дарами. Ожидается, что серьезных изменений в старте их команды не будет.
"Ницца", 3-5-2: Булка — Бар, Бомбито, Менди — Абди, Сансон, Росарио, Будауи, Клосс — Буанани, Лаборд
"Реймс", 5-4-1: Диуф — Акиеме, Кипре, Окуму, Гбане, Бута — Накамура, Коне, Атангана Эдоа, Диакон — Сибачо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ниццей" и "Реймсом" от UA-Футбол
П1 — 1,41. Очевидным фаворитом в этом противостоянии считаются именно хозяева. Учитывая статистику очных встреч за последнее время и текущую форму команд, мы считаем, что "Ницца" одержит победу над "Реймсом".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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