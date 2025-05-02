Ницца - Реймс. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 02.05.2025

Лига 1. 32-й тур

2 мая. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

"Ницца", которая находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, принимает дома "Реймс", что находится на 13-й строчке и не претендует на еврокубки, но ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге 1.

Новости "Ниццы"

На данный момент "Ницца" продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Эта задача не является легкой, ведь путевка в самый престижный еврокубковый турнир будет разыграна среди шести команд: "Лилль", "Лион", "Марсель", "Монако", "Страсбур" и "Ницца". Итак, главная цель "орлят" — место в четверке лучших команд в Лиге 1.

В последних пяти матчах в чемпионате Франции команда Франка Эза смогла исправить свое турнирное положение. После двух поражений кряду, которые "Ницца" потерпела в матчах с "Монако" (2:1) и "Нантом" (1:2), "орлята" сыграли результативную ничью со "Страсбуром" (2:2), а затем одержали две очень важные победы подряд над "Анже" (2:1) и "ПСЖ" (1:3).

Новости "Реймса"

У "красно-белых" сейчас не очень стабильное положение в чемпионате Франции, ведь от зоны вылета их отделяет всего лишь пять очков. "Реймс" будет бороться до конца за сохранение прописки в Лиге 1, набрав неплохую форму в последних матчах.

После неожиданной победы над "Марселем" (3:1) они уступили с минимальным счетом "Страсбуру" (0:1). Далее "Реймс" регулярно набирал очки, одержав две победы в матчах с "Лансом" (0:2) и "Тулузой" (1:0), а также сыграв в нулевую ничью с "Монпелье". По показателю набранных очков за этот период в Лиге 1 они являются одной из лучших команд.

Что интересно, "Реймс", несмотря на не очень удачный сезон, сумел выйти в финал Кубка Франции, где они встретятся с "ПСЖ". Возможная победа "красно-белых" подарит им билет в основной этап Лиги Европы на следующий сезон.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 31 24 6 1 84-31 78 2 Марсель 31 18 4 9 66-43 58 3 "Лилль" 31 16 8 7 49-32 56 4 "Монако" 31 16 7 8 58-36 55 5 "Лион" 31 16 6 9 62-42 54 6 "Ницца" 31 15 9 7 59-39 54 7 "Страсбур" 31 15 9 7 51-38 54 8 Ланс 31 13 6 12 35-37 45 9 "Брест" 31 13 5 13 49-53 44 10 "Осер" 31 11 8 12 45-45 41 11 "Ренн" 31 12 2 17 46-44 38 12 "Тулуза" 31 9 8 14 38-39 35 13 "Реймс" 31 8 9 14 32-42 33 14 "Нант" 31 7 11 13 35-50 32 15 "Анже" 31 8 6 17 29-50 30 16 Гавр 31 8 4 19 34-65 28 17 "Сент-Этьен" 31 7 6 18 34-71 27 18 "Монпелье" 31 4 4 23 22-71 16

Личные встречи

11.01.25 Л1 "Реймс" — "Ницца" 2:4

07.04.24 Л1 "Реймс" — "Ницца" 0:0

10.12.23 Л1 "Ницца" — "Реймс" 2:1

18.02.23 Л1 "Ницца" — "Реймс" 0:0

15.01.23 Л1 "Реймс" — "Ницца" 0:0

Цифры и факты

"Ницца" не проигрывает "Реймсу" на протяжении 12 матчей подряд в чемпионате Франции;

В последних трех матчах в Лиге 1 "Реймсу" удалось сохранить свои ворота сухими;

В каждом из последних пяти матчей с участием "Ниццы" в Лиге 1 было забито не менее трех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарет "Ниццы" после матча с "ПСЖ" (1:3) попали Юссуф Ндаишимие и Мохамед Абдельмонем, которые получили разрывы крестообразных связок колена. Также из-за травм в этом матче не сыграют Данте и Танги Ндомбеле.

В составе "Реймса" тоже есть несколько серьезных потерь. В частности, из-за травмы эту игру пропустит Дзунья Ито, Яя Фофана, Реда Хадра и Мохамед Дарами. Ожидается, что серьезных изменений в старте их команды не будет.

"Ницца", 3-5-2: Булка — Бар, Бомбито, Менди — Абди, Сансон, Росарио, Будауи, Клосс — Буанани, Лаборд

"Реймс", 5-4-1: Диуф — Акиеме, Кипре, Окуму, Гбане, Бута — Накамура, Коне, Атангана Эдоа, Диакон — Сибачо

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ніцца" - "Реймс" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ниццей" и "Реймсом" от UA-Футбол

П1 — 1,41. Очевидным фаворитом в этом противостоянии считаются именно хозяева. Учитывая статистику очных встреч за последнее время и текущую форму команд, мы считаем, что "Ницца" одержит победу над "Реймсом".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.