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Сент-Этьен – Монако. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 03.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Сент-Этьеном" и "Монако" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 32-й тур
3 мая. 22:05. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Матч между "Сент-Этьеном" и "Монако" является очень важным для обеих команд, но турнирные задачи этих клубов отличаются. "Зеленые" пытаются спастись от вылета из Лиги 1, а "красно-белые" хотят выйти в Лигу чемпионов.
Новости "Сент-Этьена"
В последних пяти матчах чемпионата Франции "святые" одержали лишь одну победу, которая, что очень интересно, случилась в принципиальном Ронском дерби против "Лиона" (2:1). До этого "Сент-Этьен" проиграл дважды подряд в матчах с "ПСЖ" (1:6) и "Лансом" (1:0). А еще они сыграли вничью с "Брестом" (3:3) и проиграли "Страсбуру" со счетом 3:1 в последнем туре.
Нестабильный "Сент-Этьен" пока что остается в зоне вылета и серьезно рискует вылететь в Лигу 2 на следующий сезон, чего совсем не хотелось бы видеть Эйрику Хорнеланду и его подопечным, а также болельщикам "зеленых". Все, что остается сейчас делать "святым" — набирать как можно больше очков в трех последних матчах чемпионата Франции.
Добавим, что "Сент-Этьену" в следующих турах предстоит сыграть с "Реймсом" и "Тулузой" после матча с "Монако".
Новости "Монако"
Подопечные Адю Хюттера под конец сезона наконец-то собрались и начали почти регулярно набирать очки, в том числе за счет побед. За последние пять игр в Лиге 1 монегаски выиграли два матча и дважды сыграли вничью. А одно поражение случилось с ними в драматическом матче против "Бреста" (2:1), когда "красно-белые" пропустили на последних минутах.
До этого "Монако" очень уверенно обыграл "Ниццу" (2:1) и "Марсель" (3:0), но в последних турах они потеряли очки в поединках со "Страсбуром" (0:0) и "Гавром" (1:1), таким образом оказавшись на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|31
|24
|6
|1
|84-31
|78
|2
|Марсель
|31
|18
|4
|9
|66-43
|58
|3
|"Ницца"
|32
|16
|9
|7
|60-39
|57
|4
|"Лилль"
|31
|16
|8
|7
|49-32
|56
|5
|"Монако"
|31
|16
|7
|8
|58-36
|55
|6
|"Лион"
|31
|16
|6
|9
|62-42
|54
|7
|"Страсбур"
|31
|15
|9
|7
|51-38
|54
|8
|Ланс
|31
|13
|6
|12
|35-37
|45
|9
|"Брест"
|31
|13
|5
|13
|49-53
|44
|10
|"Осер"
|31
|11
|8
|12
|45-45
|41
|11
|"Ренн"
|31
|12
|2
|17
|46-44
|38
|12
|"Тулуза"
|31
|9
|8
|14
|38-39
|35
|13
|"Реймс"
|32
|8
|9
|15
|32-43
|33
|14
|"Нант"
|31
|7
|11
|13
|35-50
|32
|15
|"Анже"
|31
|8
|6
|17
|29-50
|30
|16
|Гавр
|31
|8
|4
|19
|34-65
|28
|17
|"Сент-Этьен"
|31
|7
|6
|18
|34-71
|27
|18
|"Монпелье"
|31
|4
|4
|23
|22-71
|16
Личные встречи
17.08.24 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 1:0
23.04.22 Л1 "Сент-Этьен" — "Монако" 1:4
22.09.21 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 3:1
19.03.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Монако" 0:4
23.12.20 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 2:2
Цифры и факты
- "Монако" забивает на протяжении восьми выездных игр подряд в матчах Лиги 1;
- "Сент-Этьен" побеждал "Монако" дома в матче чемпионата Франции в последний раз в 2019 году;
- Обе команды забивали каждом из последних пяти домашних матчей с участием "Сент-Этьена" в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Единственными травмированными игроками "Сент-Этьена" остается Аугустин Боакье и Бенджамин Бушуари. Также добавим, что под вопросом остается участие в этом матче Дэнни Аппиа и Люки Стассена.
Этот поединок в составе "Монако" пропустит Ламин Камара из-за дисквалификации. Монегаскам в этом матче еще не поможет травмированный Кассум Уаттара. Ожидается, что Тило Керер выйдет в старте.
"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква, Муэффек — Давиташвили, Стассен, Кардона
"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Бен Сегир, Закария, Магасса, Аклиуш — Биерет, Эмболо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Сент-Этьеном" и "Монако" от UA-Футбол
ОЗ — 1,53. Обе команды имеют проблемы в защите, а также неплохие атакующие возможности, которые они не раз показывали в матчах даже против очень сложных соперников. По мнению букмекеров, "Монако" — фаворит в этом поединке, но мы не думаем, что они серьезно превосходят соперника. Мы ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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