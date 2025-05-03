Сент-Этьен – Монако. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 03.05.2025

Лига 1. 32-й тур

3 мая. 22:05. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Матч между "Сент-Этьеном" и "Монако" является очень важным для обеих команд, но турнирные задачи этих клубов отличаются. "Зеленые" пытаются спастись от вылета из Лиги 1, а "красно-белые" хотят выйти в Лигу чемпионов.

Новости "Сент-Этьена"

В последних пяти матчах чемпионата Франции "святые" одержали лишь одну победу, которая, что очень интересно, случилась в принципиальном Ронском дерби против "Лиона" (2:1). До этого "Сент-Этьен" проиграл дважды подряд в матчах с "ПСЖ" (1:6) и "Лансом" (1:0). А еще они сыграли вничью с "Брестом" (3:3) и проиграли "Страсбуру" со счетом 3:1 в последнем туре.

Нестабильный "Сент-Этьен" пока что остается в зоне вылета и серьезно рискует вылететь в Лигу 2 на следующий сезон, чего совсем не хотелось бы видеть Эйрику Хорнеланду и его подопечным, а также болельщикам "зеленых". Все, что остается сейчас делать "святым" — набирать как можно больше очков в трех последних матчах чемпионата Франции.

Добавим, что "Сент-Этьену" в следующих турах предстоит сыграть с "Реймсом" и "Тулузой" после матча с "Монако".

Новости "Монако"

Подопечные Адю Хюттера под конец сезона наконец-то собрались и начали почти регулярно набирать очки, в том числе за счет побед. За последние пять игр в Лиге 1 монегаски выиграли два матча и дважды сыграли вничью. А одно поражение случилось с ними в драматическом матче против "Бреста" (2:1), когда "красно-белые" пропустили на последних минутах.

До этого "Монако" очень уверенно обыграл "Ниццу" (2:1) и "Марсель" (3:0), но в последних турах они потеряли очки в поединках со "Страсбуром" (0:0) и "Гавром" (1:1), таким образом оказавшись на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 31 24 6 1 84-31 78 2 Марсель 31 18 4 9 66-43 58 3 "Ницца" 32 16 9 7 60-39 57 4 "Лилль" 31 16 8 7 49-32 56 5 "Монако" 31 16 7 8 58-36 55 6 "Лион" 31 16 6 9 62-42 54 7 "Страсбур" 31 15 9 7 51-38 54 8 Ланс 31 13 6 12 35-37 45 9 "Брест" 31 13 5 13 49-53 44 10 "Осер" 31 11 8 12 45-45 41 11 "Ренн" 31 12 2 17 46-44 38 12 "Тулуза" 31 9 8 14 38-39 35 13 "Реймс" 32 8 9 15 32-43 33 14 "Нант" 31 7 11 13 35-50 32 15 "Анже" 31 8 6 17 29-50 30 16 Гавр 31 8 4 19 34-65 28 17 "Сент-Этьен" 31 7 6 18 34-71 27 18 "Монпелье" 31 4 4 23 22-71 16

Личные встречи

17.08.24 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 1:0

23.04.22 Л1 "Сент-Этьен" — "Монако" 1:4

22.09.21 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 3:1

19.03.21 Л1 "Сент-Этьен" — "Монако" 0:4

23.12.20 Л1 "Монако" — "Сент-Этьен" 2:2

Цифры и факты

"Монако" забивает на протяжении восьми выездных игр подряд в матчах Лиги 1;

"Сент-Этьен" побеждал "Монако" дома в матче чемпионата Франции в последний раз в 2019 году;

Обе команды забивали каждом из последних пяти домашних матчей с участием "Сент-Этьена" в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Единственными травмированными игроками "Сент-Этьена" остается Аугустин Боакье и Бенджамин Бушуари. Также добавим, что под вопросом остается участие в этом матче Дэнни Аппиа и Люки Стассена.

Этот поединок в составе "Монако" пропустит Ламин Камара из-за дисквалификации. Монегаскам в этом матче еще не поможет травмированный Кассум Уаттара. Ожидается, что Тило Керер выйдет в старте.

"Сент-Этьен", 4-3-3: Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа — Тардье, Эква, Муэффек — Давиташвили, Стассен, Кардона

"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Керер, Синго, Вандерсон — Бен Сегир, Закария, Магасса, Аклиуш — Биерет, Эмболо

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Сент-Етьєн" - "Монако" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Сент-Этьеном" и "Монако" от UA-Футбол

ОЗ — 1,53. Обе команды имеют проблемы в защите, а также неплохие атакующие возможности, которые они не раз показывали в матчах даже против очень сложных соперников. По мнению букмекеров, "Монако" — фаворит в этом поединке, но мы не думаем, что они серьезно превосходят соперника. Мы ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.