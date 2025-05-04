Лилль - Марсель. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 04.05.2025

Лига 1. 32-й тур

4 мая. 21:45. Лилль. "Стад Пьер Моруа"

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Борьба между командами в чемпионате Франции за место в Лиге чемпионов на следующий сезон накаляется, так что центральный матч 32-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Марселем" будет очень принципиальным с точки зрения турнирной таблицы.

Новости "Лилля"

После того, как команда Бруно Женезио вылетела от дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов, в этом сезоне "мастифы" переключились на борьбу в Лиге 1 за то, чтобы еще раз получить право представлять Францию в самом престижном клубном турнире Европы. Они, к слову, имеют неплохие шансы за три тура до конца чемпионата.

В последних пяти матчах "Лилль" одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение, что случилось в матче с "Лионом" (2:1). Добавим, что до этого "доги" уверенно обыграли "Ланс" с минимальным счетом на своем поле — 1:0.

Сейчас "Лилль" имеет победную серию из трех поединков подряд, обыграв "Тулузу" (1:2), "Осер" (3:1) и "Анже" (0:2).

Новости "Марселя"

Подопечные Роберто Де Дзерби приходят в себя после серии из трех поражений подряд и попытаются завоевать серебряные награды по итогам этого сезона Лиги 1, ведя борьбу с несколькими командами: "Страсбуром", "Ниццей", "Монако", "Лионом" и "Лиллем", против которого им как раз и придется сыграть в следующем раунде соревнований.

Напомним, что "Марсель", после победы над "Тулузой" (3:2), потерпел болезненное поражение от "Монако" (3:0). Но уже в следующих матчах "провансальцы" вернулись на победный путь, разгромив "Монпелье" (5:1) и "Брест" (4:1).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 32 24 6 2 85-33 78 2 "Монако" 32 17 7 8 61-37 58 3 Марсель 31 18 4 9 66-43 58 4 "Ницца" 32 16 9 7 60-39 57 5 "Страсбур" 32 16 9 7 53-39 57 6 "Лилль" 31 16 8 7 49-32 56 7 "Лион" 31 16 6 9 62-42 54 8 Ланс 31 13 6 12 35-37 45 9 "Брест" 31 13 5 13 49-53 44 10 "Осер" 31 11 8 12 45-45 41 11 "Ренн" 32 12 2 18 47-46 38 12 "Тулуза" 32 10 8 14 40-40 38 13 "Реймс" 32 8 9 15 32-43 33 14 "Нант" 31 7 11 13 35-50 32 15 "Анже" 31 8 6 17 29-50 30 16 Гавр 31 8 4 19 34-65 28 17 "Сент-Этьен" 32 7 6 19 35-74 27 18 "Монпелье" 31 4 4 23 22-71 16

Личные встречи

14.12.24 Л1 "Марсель" — "Лилль" 1:1

05.04.24 Л1 "Лилль" — "Марсель" 3:1

04.11.23 Л1 "Марсель" — "Лилль" 0:0

20.05.23 Л1 "Лилль" — "Марсель" 2:1

10.09.22 Л1 "Марсель" — "Лилль" 2:1

Цифры и факты

"Марсель" проиграл каждый из последних 4 выездных поединков в Лиге 1;

"Лилль" выиграл 4 последних домашних матча против "Марселя" в чемпионате Франции;

В каждом из последних 6 матчей с участием "Марселя" в Лиге 1 было забито как минимум три гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Этот матч в составе "Лилля" пропустит Бафоде Диаките из-за дисквалификации. Также своей команде не поможет Эдон Жегрова, Самюэль Умтити и Тьяго Сантуш — все трое на данный момент находятся в лазарете "мастифов".

В составе "Марселя" отсутствуют Рубен Бланко и Луис Фелипе, которые все еще восстанавливаются после травм.

"Лилль", 4-4-2: Шевалье — Исмаили, Александру, Манди, Менье — Фернадес-Пардо, Гомеш, Андре, Гаральдссон — Дэвид, Акпом

"Марсель", 4-2-3-1: Рулли — Гарсия, Кондогбия, Балерди, Мурильо — Хёйбьерг, Ронжье — Луис Энрике, Рабйо, Гринвуд — Гуири

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лиллем" и "Марселем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1,81. Обычно, матчи между этими командами являются очень результативными, поэтому мы надеемся, что "Лилль" и "Марсель" не разочаруют нас и на этот раз. Мы ожидаем, что в этой игре будет забито три или более голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.