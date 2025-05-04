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Лилль - Марсель. Анонс и прогноз матча 32-го тура Лиги 1 на 04.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лиллем" и "Марселем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 32-й тур
4 мая. 21:45. Лилль. "Стад Пьер Моруа"
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Борьба между командами в чемпионате Франции за место в Лиге чемпионов на следующий сезон накаляется, так что центральный матч 32-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Марселем" будет очень принципиальным с точки зрения турнирной таблицы.
Новости "Лилля"
После того, как команда Бруно Женезио вылетела от дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала Лиги чемпионов, в этом сезоне "мастифы" переключились на борьбу в Лиге 1 за то, чтобы еще раз получить право представлять Францию в самом престижном клубном турнире Европы. Они, к слову, имеют неплохие шансы за три тура до конца чемпионата.
В последних пяти матчах "Лилль" одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение, что случилось в матче с "Лионом" (2:1). Добавим, что до этого "доги" уверенно обыграли "Ланс" с минимальным счетом на своем поле — 1:0.
Сейчас "Лилль" имеет победную серию из трех поединков подряд, обыграв "Тулузу" (1:2), "Осер" (3:1) и "Анже" (0:2).
Новости "Марселя"
Подопечные Роберто Де Дзерби приходят в себя после серии из трех поражений подряд и попытаются завоевать серебряные награды по итогам этого сезона Лиги 1, ведя борьбу с несколькими командами: "Страсбуром", "Ниццей", "Монако", "Лионом" и "Лиллем", против которого им как раз и придется сыграть в следующем раунде соревнований.
Напомним, что "Марсель", после победы над "Тулузой" (3:2), потерпел болезненное поражение от "Монако" (3:0). Но уже в следующих матчах "провансальцы" вернулись на победный путь, разгромив "Монпелье" (5:1) и "Брест" (4:1).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|32
|24
|6
|2
|85-33
|78
|2
|"Монако"
|32
|17
|7
|8
|61-37
|58
|3
|Марсель
|31
|18
|4
|9
|66-43
|58
|4
|"Ницца"
|32
|16
|9
|7
|60-39
|57
|5
|"Страсбур"
|32
|16
|9
|7
|53-39
|57
|6
|"Лилль"
|31
|16
|8
|7
|49-32
|56
|7
|"Лион"
|31
|16
|6
|9
|62-42
|54
|8
|Ланс
|31
|13
|6
|12
|35-37
|45
|9
|"Брест"
|31
|13
|5
|13
|49-53
|44
|10
|"Осер"
|31
|11
|8
|12
|45-45
|41
|11
|"Ренн"
|32
|12
|2
|18
|47-46
|38
|12
|"Тулуза"
|32
|10
|8
|14
|40-40
|38
|13
|"Реймс"
|32
|8
|9
|15
|32-43
|33
|14
|"Нант"
|31
|7
|11
|13
|35-50
|32
|15
|"Анже"
|31
|8
|6
|17
|29-50
|30
|16
|Гавр
|31
|8
|4
|19
|34-65
|28
|17
|"Сент-Этьен"
|32
|7
|6
|19
|35-74
|27
|18
|"Монпелье"
|31
|4
|4
|23
|22-71
|16
Личные встречи
14.12.24 Л1 "Марсель" — "Лилль" 1:1
05.04.24 Л1 "Лилль" — "Марсель" 3:1
04.11.23 Л1 "Марсель" — "Лилль" 0:0
20.05.23 Л1 "Лилль" — "Марсель" 2:1
10.09.22 Л1 "Марсель" — "Лилль" 2:1
Цифры и факты
- "Марсель" проиграл каждый из последних 4 выездных поединков в Лиге 1;
- "Лилль" выиграл 4 последних домашних матча против "Марселя" в чемпионате Франции;
- В каждом из последних 6 матчей с участием "Марселя" в Лиге 1 было забито как минимум три гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Этот матч в составе "Лилля" пропустит Бафоде Диаките из-за дисквалификации. Также своей команде не поможет Эдон Жегрова, Самюэль Умтити и Тьяго Сантуш — все трое на данный момент находятся в лазарете "мастифов".
В составе "Марселя" отсутствуют Рубен Бланко и Луис Фелипе, которые все еще восстанавливаются после травм.
"Лилль", 4-4-2: Шевалье — Исмаили, Александру, Манди, Менье — Фернадес-Пардо, Гомеш, Андре, Гаральдссон — Дэвид, Акпом
"Марсель", 4-2-3-1: Рулли — Гарсия, Кондогбия, Балерди, Мурильо — Хёйбьерг, Ронжье — Луис Энрике, Рабйо, Гринвуд — Гуири
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лиллем" и "Марселем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1,81. Обычно, матчи между этими командами являются очень результативными, поэтому мы надеемся, что "Лилль" и "Марсель" не разочаруют нас и на этот раз. Мы ожидаем, что в этой игре будет забито три или более голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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