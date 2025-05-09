Монако - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2025

Лига 1. 33-й тур

10 мая. 22:00. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Кульминация сезона в чемпионате Франции близко, так что результат центрального матча 33-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" должен развязать интригу в борьбе за место в топ-4 или наоборот — закрутить её сильнее.

Новости "Монако"

В последних пяти матчах чемпионата Франции монегаски одержали две победы, а также два раза сыграли вничью и проиграли один раз, что случилось в драматическом поединке с "Брестом" (2:1), когда "красно-белые" потеряли очки в компенсированное время.

Позднее подопечные Ади Хюттера разгромили "Марсель" со счетом 3:0, но в следующих двух матчах Лиги 1 против "Страсбура" (0:0) и "Гавра" (1:1) они потеряли важные очки. В последнем туре "Монако" победил "Сент-Этьен" (1:3).

Для того, чтобы обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон, "Монако" будет достаточно набрать хотя бы одно очко, ведь в таком случае "Лион" не сможет математически их обогнать в турнирной таблице чемпионата Франции.

Новости "Лиона"

Команда Паулу Фонсеки демонстрирует не очень стабильные результаты в последнее время, опустившись на седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. За два тура до завершения чемпионата Франции "ткачи" рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон и им необходимо выложиться на полную в этих матчах для того, чтобы худшие прогнозы не осуществились.

"Лион" одержал три победы и потерпел два поражения в последних пяти играх в Лиге 1. Между этими поединками команда Паулу Фонсеки вылетела в четвертьфинале Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед". Подчеркнем, что "ткачи" набрали по три очка в матчах с "Лиллем" (2:1), "Осером" (1:3) и "Ренном" (4:1). А поражения они потерпели от "Сент-Этьена" (2:1) и "Ланса" (1:2).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Пари Сен-Жермен" 32 24 6 2 85-33 78 2 Марсель 32 18 5 9 67-44 59 3 "Монако" 32 17 7 8 61-37 58 4 "Ницца" 32 16 9 7 60-39 57 5 "Лилль" 32 16 9 7 50-33 57 6 "Страсбур" 32 16 9 7 53-39 57 7 "Лион" 32 16 6 10 63-44 54 8 Ланс 32 14 6 12 37-38 48 9 "Брест" 32 14 5 13 50-53 47 10 "Осер" 32 11 8 13 46-47 41 11 "Ренн" 32 12 2 18 47-46 38 12 "Тулуза" 32 10 8 14 40-40 38 13 "Реймс" 32 8 9 15 32-43 33 14 "Анже" 32 9 6 17 30-50 33 15 "Нант" 32 7 11 14 35-51 32 16 Гавр 32 9 4 19 36-66 31 17 "Сент-Этьен" 32 7 6 19 35-74 27 18 "Монпелье" 32 4 4 24 22-72 16

Личные встречи

24.08.24 Л1 "Лион" — "Монако" 0:2

28.04.24 Л1 "Лион" — "Монако" 3:2

15.12.23 Л1 "Монако" — "Лион" 0:1

19.05.23 Л1 "Лион" — "Монако" 3:1

11.09.22 Л1 "Монако" — "Лион" 2:1

Цифры и факты

"Лион" забивал в каждом из последних 14 выездных матчей в Лиге 1;

В каждом из последних семи матчей "Лиона" было забито не менее трех голов;

"Монако" не проигрывает дома на протяжении семи матчей подряд в Лиге 1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Монако", вероятно, не помогут двое игроков: Али Аль-Мусрати и Мика Биерет. В составе "Лиона" такое же количество потерь перед этим поединком, однако в случае Паулу Фонсеки, ему придется обойтись сразу без двух ключевых футболистов, которые страдают из-за травм колена: Корентена Толиссо и Эрнеста Нуама

"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Мависса, Синго, Тезе — Минамино, Закария, Камара, Аклиуш — Балогун, Эмболо

"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Матич, Тессманн — Фофана, Альмада, Шерки — Ляказетт

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Монако" - "Ліон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Монако" и "Лионом" от UA-Футбол

"Лион" не проиграет — 1,96. Учитывая важность этого поединка для обеих команд, мы ожидаем, что "Монако" и "Лион" будут играть в осторожный футбол. Однако, по мнению букмекеров, этот матч не должен быть низовым. Учитывая последние встречи команд между собой и их текущую форму, мы считаем, что "Лион" не проиграет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.