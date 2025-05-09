Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Лионом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 33-й тур
10 мая. 22:00. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Кульминация сезона в чемпионате Франции близко, так что результат центрального матча 33-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" должен развязать интригу в борьбе за место в топ-4 или наоборот — закрутить её сильнее.
Новости "Монако"
В последних пяти матчах чемпионата Франции монегаски одержали две победы, а также два раза сыграли вничью и проиграли один раз, что случилось в драматическом поединке с "Брестом" (2:1), когда "красно-белые" потеряли очки в компенсированное время.
Позднее подопечные Ади Хюттера разгромили "Марсель" со счетом 3:0, но в следующих двух матчах Лиги 1 против "Страсбура" (0:0) и "Гавра" (1:1) они потеряли важные очки. В последнем туре "Монако" победил "Сент-Этьен" (1:3).
Для того, чтобы обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон, "Монако" будет достаточно набрать хотя бы одно очко, ведь в таком случае "Лион" не сможет математически их обогнать в турнирной таблице чемпионата Франции.
Новости "Лиона"
Команда Паулу Фонсеки демонстрирует не очень стабильные результаты в последнее время, опустившись на седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. За два тура до завершения чемпионата Франции "ткачи" рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон и им необходимо выложиться на полную в этих матчах для того, чтобы худшие прогнозы не осуществились.
"Лион" одержал три победы и потерпел два поражения в последних пяти играх в Лиге 1. Между этими поединками команда Паулу Фонсеки вылетела в четвертьфинале Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед". Подчеркнем, что "ткачи" набрали по три очка в матчах с "Лиллем" (2:1), "Осером" (1:3) и "Ренном" (4:1). А поражения они потерпели от "Сент-Этьена" (2:1) и "Ланса" (1:2).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Пари Сен-Жермен"
|32
|24
|6
|2
|85-33
|78
|2
|Марсель
|32
|18
|5
|9
|67-44
|59
|3
|"Монако"
|32
|17
|7
|8
|61-37
|58
|4
|"Ницца"
|32
|16
|9
|7
|60-39
|57
|5
|"Лилль"
|32
|16
|9
|7
|50-33
|57
|6
|"Страсбур"
|32
|16
|9
|7
|53-39
|57
|7
|"Лион"
|32
|16
|6
|10
|63-44
|54
|8
|Ланс
|32
|14
|6
|12
|37-38
|48
|9
|"Брест"
|32
|14
|5
|13
|50-53
|47
|10
|"Осер"
|32
|11
|8
|13
|46-47
|41
|11
|"Ренн"
|32
|12
|2
|18
|47-46
|38
|12
|"Тулуза"
|32
|10
|8
|14
|40-40
|38
|13
|"Реймс"
|32
|8
|9
|15
|32-43
|33
|14
|"Анже"
|32
|9
|6
|17
|30-50
|33
|15
|"Нант"
|32
|7
|11
|14
|35-51
|32
|16
|Гавр
|32
|9
|4
|19
|36-66
|31
|17
|"Сент-Этьен"
|32
|7
|6
|19
|35-74
|27
|18
|"Монпелье"
|32
|4
|4
|24
|22-72
|16
Личные встречи
24.08.24 Л1 "Лион" — "Монако" 0:2
28.04.24 Л1 "Лион" — "Монако" 3:2
15.12.23 Л1 "Монако" — "Лион" 0:1
19.05.23 Л1 "Лион" — "Монако" 3:1
11.09.22 Л1 "Монако" — "Лион" 2:1
Цифры и факты
- "Лион" забивал в каждом из последних 14 выездных матчей в Лиге 1;
- В каждом из последних семи матчей "Лиона" было забито не менее трех голов;
- "Монако" не проигрывает дома на протяжении семи матчей подряд в Лиге 1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче "Монако", вероятно, не помогут двое игроков: Али Аль-Мусрати и Мика Биерет. В составе "Лиона" такое же количество потерь перед этим поединком, однако в случае Паулу Фонсеки, ему придется обойтись сразу без двух ключевых футболистов, которые страдают из-за травм колена: Корентена Толиссо и Эрнеста Нуама
"Монако", 4-4-2: Кен — Кайо Энрике, Мависса, Синго, Тезе — Минамино, Закария, Камара, Аклиуш — Балогун, Эмболо
"Лион", 4-2-3-1: Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Матич, Тессманн — Фофана, Альмада, Шерки — Ляказетт
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Лионом" от UA-Футбол
"Лион" не проиграет — 1,96. Учитывая важность этого поединка для обеих команд, мы ожидаем, что "Монако" и "Лион" будут играть в осторожный футбол. Однако, по мнению букмекеров, этот матч не должен быть низовым. Учитывая последние встречи команд между собой и их текущую форму, мы считаем, что "Лион" не проиграет.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Будет помощником нового тренера? Степаненко уже вводит Турана в курс дела о Шахтере
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны