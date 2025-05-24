ПСЖ - Реймс. Анонс и прогноз финала Кубка Франции на 24.05.2025

Финал Кубка Франции, 2024/25

24 мая. 22:00. Париж. "Стад де Франс"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В финале Кубка Франции этого года "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Реймсом", который рискует вылететь в Лигу 2 по итогам сезона в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике будет стараться защитить титул победителей Кубка Франции и сохранить свои шансы на завоевание требла в этом сезоне, которые довольно-таки высоки.

Новости "ПСЖ"

Ровно через неделю "Пари Сен-Жермен" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Интера", однако в эту субботу на команду Луиса Энрике ждет еще одна важная игра — финал Кубка Франции. Победа в этом турнире приблизит парижан к заветному треблу. В прошлом сезоне "ПСЖ" выиграл все трофеи национального уровня, и сейчас у них есть шанс повторить это достижение.

В последних пяти матчах во всех турнирах парижане одержали четыре победы и потерпели одно поражение, которое случилось в матче Лиги 1 со "Страсбуром" (2:1). Также "ПСЖ" за это время обыграл "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов, дома (2:1) и на выезде (0:1). Кроме того они уверенно победили "Монпелье" (1:4) и "Осер" (3:1) в последних турах чемпионата Франции.

На пути к финалу Кубка Франции парижане одолели в 1/32 финала "Ланс" (1:1; 3:4 после пен.), обыграли "Эспали" (2:4) в 1/16 финала, прошли "Ле-Ман" (0:2) на стадии 1/8 финала, уничтожили "Стад Бриошен" (0:7) в 1/4 финала и одержали волевую победу над "Дюнкерком" (2:4) в полуфинале. Интересно, что парижане второй раз подряд выходят в финал Кубка Франции.

Новости "Реймса"

В конце этого сезона "Реймс" оказался в уникальной ситуации: они могут вылететь из Лиги 1, но имеют шанс выиграть Кубок Франции. "Красно-белые" заняли 16-е место в чемпионате Франции, что позволяет им сыграть переходные матчи против "Метца" за сохранение прописки в высшем дивизионе страны, однако первый матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В последних пяти матчах чемпионата Франции "Реймс" одержал лишь одну победу, минимально обыграв "Тулузу" (1:0), и сыграл однажды вничью с "Монпелье" (0:0). После этого "Реймс" проиграл три матча подряд в Лиге 1 против "Ниццы" (1:0), "Сент-Этьена" (0:2) и "Лилля" (2:1), потеряв таким образом возможность финишировать выше 15-го места в чемпионате.

Для "Реймса" путь в финал Кубка Франции получился очень тяжелым. После того, как в 1/32 финала они обыграли на выезде "Мюциг" (1:3), им пришлось столкнуться с "Монако" уже в 1/16 финала, где "красно-белые" одолели монегасков лишь в серии пенальти со счетом 3:1, а основное время того матча закончилось со счетом 1:1. В следующих двух стадиях "Реймс" сумел пройти "Бургуэн-Жалье" (0:0; 2:3 после пен.) и "Анже" (1:1; 3:5 после пен.) также в серии одиннадцатиметровых. В полуфинале "Реймс" обыграл "Канны" в основное время со счетом 1:2 и впервые за почти 50 лет вышел в финал Кубка Франции.

Личные встречи

25.01.25 Л1 "ПСЖ" — "Реймс" 1:1

21.09.24 Л1 "Реймс" — "ПСЖ" 1:1

10.03.24 Л1 "ПСЖ" — "Реймс" 2:2

11.11.23 Л1 "Реймс" — "ПСЖ" 0:3

29.01.23 Л1 "ПСЖ" — "Реймс" 1:1

Цифры и факты

"ПСЖ" сыграл вничью с "Реймсом" в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах;

В последних трех матчах с участием "Реймса" во всех турнирах было забито минимум два гола;

"ПСЖ" забивал по крайней мере дважды в каждом из трех последних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "ПСЖ", вероятно, не сыграет лишь Преснель Кимпембе, который получил повреждение накануне. А вот в составе "Реймса" будут отсутствовать трое игроков из-за травм: Реда Хадра, Яя-Кадер Фофана и Мохамед Дарами.

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

"Реймс", 5-4-1: Диуф — Акиеме, Кипре, Окуму, Гбане, Хироки — Накамура, Атангана Эдоа, Конэ, Патрик — Сибачо

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Реймсом" от UA-Футбол

Ф1 (-2) — 1,66. Мы ожидаем, что "ПСЖ" без проблем выиграет этот финал и сделает это с разницей в два гола. "Реймс" не упустит шанс добыть трофей, но для них сейчас, пожалуй, есть более важная цель — сохранение прописки в Лиге 1.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.