Гавр - Марсель. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Гавр. "Стад Осеан"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

В рамках 33-го тура чемпионата Франции сойдутся "Гавр" и "Марсель". Провансальцы давно потеряли шансы на попадание в тройку лучших команд Лиги 1, хотя они еще ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Их следующий соперник — один из аутсайдеров, стремящийся сохранить прописку на следующий сезон в высшем дивизионе.

Новости "Гавра"

"Гавр" не знает вкуса побед в последних 10 матчах чемпионата Франции. За этот период "темно-синие" потерпели четыре поражения и шесть раз разделили очки с соперниками. Также, что интересно, ничьей завершились пять предыдущих игр подряд. Причем четыре из пяти этих матчей закончились с одинаковым счетом — 1:1.

На этом фоне выделяется поединок между "Гавром" и "Мецом", в котором "темно-синие" четыре раза выходили вперед, однако так и не смогли одержать победу, поскольку их соперник также забил четыре гола.

Новости "Марселя"

Провансальцы под руководством Хабиба Бейе одержали только одну победу в последних шести матчах Лиги 1, в результате чего за это время они довольно резко опустились с третьего на седьмое место в турнирной таблице.

После поражения от "Лилля" (1:2) они также уступили "Монако" (2:1). Несмотря на то, что "Марсель" победил "Мец" (3:1), который является одним из аутсайдеров, им не повезло в следующих матчах с "Лорьяном" (2:0), "Ниццей" (1:1) и "Нантом" (3:0).

Два следующих матча "Марселя" с "Гавром" и "Ренном" будут решающими для Хабиба Бейе и дальнейшего будущего клуба, который на протяжении этого сезона сталкивался с рядом сложных вызовов.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

18.10.25 Л1 "Марсель" — "Гавр" 6:2

10.05.25 Л1 "Гавр" — "Марсель" 1:3

05.01.25 Л1 "Марсель" — "Гавр" 5:1

19.05.24 Л1 "Гавр" — "Марсель" 1:2

08.10.23 Л1 "Марсель" — "Гавр" 3:0

Цифры и факты

"Марсель" выиграл все 10 последних матчей против "Гавра" в Лиге 1;

В 4 из 6 последних матчей с участием "Марселя" в чемпионате Франции было забито не менее 3 голов;

Безвыигрышная серия "Гавра" в Лиге 1 продолжается уже 10 матчей подряд (6 ничьих и 4 поражения).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Гавр" не сыграет травмированный Абдулайе Туре. В свою очередь, "Марселю" не помогут Тимоти Веа, Хамед Траоре, Билаль Надир, Жоффрей Кондогбиа, Си Джей Иган-Райли, Наеф Агерд, Химад Абделли и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Гавр", 5-3-2: Диау — Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Дукуре — Буфаль, Эбоног, Гурна-Дуат — Саматта, Сумаре

"Марсель", 4-3-3: Рульи — Эмерсон, Медина, Балерди, Павар — Тимбер, Вермерен, Хёйбьерг — Пайшан, Гуири, Гринвуд

Прогноз на матч между "Гавром" и "Марселем" от UA-Футбол

ОЗ — 1,51. Обе команды подходят к этому матчу с явными проблемами в обороне, поэтому мы считаем, что они смогут забить друг другу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.