Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гавр - Марсель. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Гавром" и "Марселем" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 33-й тур
10 мая 22:00. Гавр. "Стад Осеан"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
В рамках 33-го тура чемпионата Франции сойдутся "Гавр" и "Марсель". Провансальцы давно потеряли шансы на попадание в тройку лучших команд Лиги 1, хотя они еще ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Их следующий соперник — один из аутсайдеров, стремящийся сохранить прописку на следующий сезон в высшем дивизионе.
Новости "Гавра"
"Гавр" не знает вкуса побед в последних 10 матчах чемпионата Франции. За этот период "темно-синие" потерпели четыре поражения и шесть раз разделили очки с соперниками. Также, что интересно, ничьей завершились пять предыдущих игр подряд. Причем четыре из пяти этих матчей закончились с одинаковым счетом — 1:1.
На этом фоне выделяется поединок между "Гавром" и "Мецом", в котором "темно-синие" четыре раза выходили вперед, однако так и не смогли одержать победу, поскольку их соперник также забил четыре гола.
Новости "Марселя"
Провансальцы под руководством Хабиба Бейе одержали только одну победу в последних шести матчах Лиги 1, в результате чего за это время они довольно резко опустились с третьего на седьмое место в турнирной таблице.
После поражения от "Лилля" (1:2) они также уступили "Монако" (2:1). Несмотря на то, что "Марсель" победил "Мец" (3:1), который является одним из аутсайдеров, им не повезло в следующих матчах с "Лорьяном" (2:0), "Ниццей" (1:1) и "Нантом" (3:0).
Два следующих матча "Марселя" с "Гавром" и "Ренном" будут решающими для Хабиба Бейе и дальнейшего будущего клуба, который на протяжении этого сезона сталкивался с рядом сложных вызовов.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|31
|22
|4
|5
|70-27
|70
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|Лион
|32
|18
|6
|8
|52-34
|60
|4
|Лилль
|32
|17
|7
|8
|51-35
|58
|5
|Ренн
|32
|16
|8
|8
|56-46
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56-48
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59-44
|53
|8
|Страсбур
|31
|13
|7
|11
|50-41
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44-49
|42
|10
|Тулуза
|32
|11
|8
|13
|45-45
|41
|11
|ФК Париж
|32
|10
|11
|11
|44-47
|41
|12
|Брест
|31
|10
|8
|13
|41-51
|38
|13
|Анже
|32
|9
|7
|16
|27-46
|34
|14
|Гавр
|32
|6
|14
|12
|30-43
|32
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36-58
|31
|16
|Осер
|32
|6
|10
|16
|30-43
|28
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|32
|3
|7
|22
|32-72
|16
Личные встречи
18.10.25 Л1 "Марсель" — "Гавр" 6:2
10.05.25 Л1 "Гавр" — "Марсель" 1:3
05.01.25 Л1 "Марсель" — "Гавр" 5:1
19.05.24 Л1 "Гавр" — "Марсель" 1:2
08.10.23 Л1 "Марсель" — "Гавр" 3:0
Цифры и факты
- "Марсель" выиграл все 10 последних матчей против "Гавра" в Лиге 1;
- В 4 из 6 последних матчей с участием "Марселя" в чемпионате Франции было забито не менее 3 голов;
- Безвыигрышная серия "Гавра" в Лиге 1 продолжается уже 10 матчей подряд (6 ничьих и 4 поражения).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Гавр" не сыграет травмированный Абдулайе Туре. В свою очередь, "Марселю" не помогут Тимоти Веа, Хамед Траоре, Билаль Надир, Жоффрей Кондогбиа, Си Джей Иган-Райли, Наеф Агерд, Химад Абделли и Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Гавр", 5-3-2: Диау — Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Дукуре — Буфаль, Эбоног, Гурна-Дуат — Саматта, Сумаре
"Марсель", 4-3-3: Рульи — Эмерсон, Медина, Балерди, Павар — Тимбер, Вермерен, Хёйбьерг — Пайшан, Гуири, Гринвуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Гавром" и "Марселем" от UA-Футбол
ОЗ — 1,51. Обе команды подходят к этому матчу с явными проблемами в обороне, поэтому мы считаем, что они смогут забить друг другу.
21+
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Рейнджерс потерял шансы на чемпионство. У Шахтера осталось одно препятствие на пути в Лигу чемпионов
- "Игра Динамо – это уже давно стыдоба": Маркевич прокомментировал слова Ярмоленко и дал совет Костюку
- Несмотря на отсутствие. Экс-форвард Динамо подверг критике Пономаренка после матча с ЛНЗ?
- ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО