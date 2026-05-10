Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ренн - Париж. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ренном" и "Парижем" в рамках чемпионата Франции
Stade Rennais F.C.
Лига 1, 2025/26. 33-й тур
10 мая 22:00. Ренн. "Роазон Парк"
Главный судья: Тома Леонард (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Ренн", борющийся за место в топ-4, сыграет дома с "Парижем".
Новости "Ренна"
В прошлом туре "красно-черные" потерпели поражение от "Лиона" (4:2) на выезде, в результате чего их победная серия из четырёх матчей в Лиге 1 прервалась в самый неподходящий момент.
До этого бретонцы одолели "Нант" (2:1), "Страсбур" (0:3), "Анже" (2:1)и обыграли в безумном матче "Брест" (3:4).
В последних двух турах этого сезона в чемпионате "Ренну" предстоит встретиться с непростыми соперниками, поэтому любая потеря очков может негативно отразиться на их турнирном положении.
Новости "Парижа"
Для столичного клуба этот матч уже не имеет никакого значения с точки зрения их итоговой позиции в конце сезона, ведь "Париж" обеспечил себе место в следующем сезоне Лиги 1, а в еврокубки им уже не попасть.
Тем не менее, парижане демонстрируют стабильную игру в последнее время, поэтому они точно не будут против набрать очки в последних двух турах. В последних 10 матчах в чемпионате "Париж" потерпел лишь одно поражение (5 побед и 4 ничьи).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|31
|22
|4
|5
|70-27
|70
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|Лион
|32
|18
|6
|8
|52-34
|60
|4
|Лилль
|32
|17
|7
|8
|51-35
|58
|5
|Ренн
|32
|16
|8
|8
|56-46
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56-48
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59-44
|53
|8
|Страсбур
|31
|13
|7
|11
|50-41
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44-49
|42
|10
|Тулуза
|32
|11
|8
|13
|45-45
|41
|11
|ФК Париж
|32
|10
|11
|11
|44-47
|41
|12
|Брест
|31
|10
|8
|13
|41-51
|38
|13
|Анже
|32
|9
|7
|16
|27-46
|34
|14
|Гавр
|32
|6
|14
|12
|30-43
|32
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36-58
|31
|16
|Осер
|32
|6
|10
|16
|30-43
|28
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|32
|3
|7
|22
|32-72
|16
Цифры и факты
- "Ренн" потерпел лишь одно поражение в последних 6 домашних матчах Лиги 1 (4 победы и 1 ничья);
- В последних 10 матчах "Париж" потерпел только одно поражение (5 побед и 4 ничьи);
- В первом круге этого сезона в чемпионате Франции "Ренн" одержал минимальную победу над "Парижем".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Ренн" не сыграют Пшемыслав Франковский и Жереми Жак, которые находятся в лазарете. В свою очередь, в составе "Парижа" будут отсутствовать травмированные Софьян Алакуш, Пьер-Ив Амель и Жюльен Лопес.
"Ренн", 4-4-2: Самба — Мерлен, Брассье, Аит-Будлаль, Сейду — Шиманский, Камара, Ронжье, Аль-Тамари — Эмболо, Леполь
"Париж", 4-2-3-1: Трапп — Санги, Мбоу, Коппола, Камара — Матондо, Ле-Мелу — Саймон, Мунетси, Иконе — Иммобиле
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ренном" и "Парижем" от UA-Футбол
ТБ 3,5 — 2,22. Мы ожидаем, что матч второго круга чемпионата Франции между этими командами будет более результативным, чем их первая встреча, поэтому, по нашему мнению, в этом поединке будет забито не менее четырёх голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
