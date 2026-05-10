Ренн - Париж. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Ренн. "Роазон Парк"

Главный судья: Тома Леонард (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Ренн", борющийся за место в топ-4, сыграет дома с "Парижем".

Новости "Ренна"

В прошлом туре "красно-черные" потерпели поражение от "Лиона" (4:2) на выезде, в результате чего их победная серия из четырёх матчей в Лиге 1 прервалась в самый неподходящий момент.

До этого бретонцы одолели "Нант" (2:1), "Страсбур" (0:3), "Анже" (2:1)и обыграли в безумном матче "Брест" (3:4).

В последних двух турах этого сезона в чемпионате "Ренну" предстоит встретиться с непростыми соперниками, поэтому любая потеря очков может негативно отразиться на их турнирном положении.

Новости "Парижа"

Для столичного клуба этот матч уже не имеет никакого значения с точки зрения их итоговой позиции в конце сезона, ведь "Париж" обеспечил себе место в следующем сезоне Лиги 1, а в еврокубки им уже не попасть.

Тем не менее, парижане демонстрируют стабильную игру в последнее время, поэтому они точно не будут против набрать очки в последних двух турах. В последних 10 матчах в чемпионате "Париж" потерпел лишь одно поражение (5 побед и 4 ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Цифры и факты

"Ренн" потерпел лишь одно поражение в последних 6 домашних матчах Лиги 1 (4 победы и 1 ничья);

В последних 10 матчах "Париж" потерпел только одно поражение (5 побед и 4 ничьи);

В первом круге этого сезона в чемпионате Франции "Ренн" одержал минимальную победу над "Парижем".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Ренн" не сыграют Пшемыслав Франковский и Жереми Жак, которые находятся в лазарете. В свою очередь, в составе "Парижа" будут отсутствовать травмированные Софьян Алакуш, Пьер-Ив Амель и Жюльен Лопес.

"Ренн", 4-4-2: Самба — Мерлен, Брассье, Аит-Будлаль, Сейду — Шиманский, Камара, Ронжье, Аль-Тамари — Эмболо, Леполь

"Париж", 4-2-3-1: Трапп — Санги, Мбоу, Коппола, Камара — Матондо, Ле-Мелу — Саймон, Мунетси, Иконе — Иммобиле

Трансляція матчу "Ренн" - "Париж"

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Ренн" - "Париж": победа "Ренна" — 1.55; ничья — 4.47; победа "Парижа" — 5.31.

Прогноз на матч между "Ренном" и "Парижем" от UA-Футбол

ТБ 3,5 — 2,22. Мы ожидаем, что матч второго круга чемпионата Франции между этими командами будет более результативным, чем их первая встреча, поэтому, по нашему мнению, в этом поединке будет забито не менее четырёх голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.