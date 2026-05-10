Монако - Лилль. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Монако. "Стад Луи II"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

В рамках 33-го тура чемпионата Франции сойдутся "Монако" и "Лилль", которые являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-4 турнирной таблицы, что позволит им выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Новости "Монако"

Не так давно монегаски находились в середине турнирной таблицы Лиги 1, однако, начиная с февраля, команде удалось подняться выше и бороться за место в еврокубках.

В последних пяти матчах чемпионата "Монако" растерял свою почти идеальную форму, одержав лишь две победы, обыграв "Марсель" (2:1) и "Мец" (1:2). В остальных поединках "красно-белые" разделили очки с "Тулузой" (2:2) и "Осером" (2:2), а также проиграли "Парижу" (4:1).

Новости "Лилля"

В отличие от своего соперника, "Лилль" демонстрирует очень стабильную игру в решающий момент сезона. На данный момент беспроигрышная серия команды Бруно Женезио продолжается уже 12 матчей подряд (7 побед и 5 ничьих).

"Мастифы" могут претендовать даже на третье место, однако сейчас не все зависит от них. Если "Лиллю" удастся выиграть два последних матча сезона, а "Лион" потеряет очки, они смогут обогнать их в турнирной таблице.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

24.08.25 Л1 "Лилль" — "Монако" 1:0

22.02.25 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:1

18.10.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0

24.04.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 1:0

29.10.23 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:0

Цифры и факты

"Лилль" выиграл каждый из 5 последних выездных матчей в Лиге 1;

В каждом из 6 последних матчей с участием "Монако" было забито не менее 3 голов;

"Монако" выиграл только один из 5 последних матчей против "Лилля" в чемпионате Франции (3 поражения и 1 ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В настоящее время в лазарете "Монако" находятся Такуми Минамино, Мохаммед Салису, Кассум Уаттара, Кайо Энрике и Вандерсон. В свою очередь, "Лиллю" не смогут помочь травмированные Хамза Игамане, Тьягу Сантуш и Мариус Бругольм.

"Монако", 3-4-2-1: Градецкий — Фас, Закария, Керер — Мависса, Бамба, Камара, Тезе — Адингра, Аклиуш — Балогун

"Лилль", 4-2-3-1: Озер — Перро, Манди, Нгой, Менье — Буадди, Андре — Коррея, Харальдссон, Мукау — Фернандес-Пардо

Прогноз на матч между "Монако" и "Лиллем" от UA-Футбол

ОЗ — 1,52. Мы считаем, что в этом матче "Монако" и "Лилль" будут демонстрировать открытую и атакующую игру, поэтому ожидаем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.