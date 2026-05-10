Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако - Лилль. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Лиллем" в рамках чемпионата Франции
Лига 1, 2025/26. 33-й тур
10 мая 22:00. Монако. "Стад Луи II"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
В рамках 33-го тура чемпионата Франции сойдутся "Монако" и "Лилль", которые являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-4 турнирной таблицы, что позволит им выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Новости "Монако"
Не так давно монегаски находились в середине турнирной таблицы Лиги 1, однако, начиная с февраля, команде удалось подняться выше и бороться за место в еврокубках.
В последних пяти матчах чемпионата "Монако" растерял свою почти идеальную форму, одержав лишь две победы, обыграв "Марсель" (2:1) и "Мец" (1:2). В остальных поединках "красно-белые" разделили очки с "Тулузой" (2:2) и "Осером" (2:2), а также проиграли "Парижу" (4:1).
Новости "Лилля"
В отличие от своего соперника, "Лилль" демонстрирует очень стабильную игру в решающий момент сезона. На данный момент беспроигрышная серия команды Бруно Женезио продолжается уже 12 матчей подряд (7 побед и 5 ничьих).
"Мастифы" могут претендовать даже на третье место, однако сейчас не все зависит от них. Если "Лиллю" удастся выиграть два последних матча сезона, а "Лион" потеряет очки, они смогут обогнать их в турнирной таблице.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|31
|22
|4
|5
|70-27
|70
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|Лион
|32
|18
|6
|8
|52-34
|60
|4
|Лилль
|32
|17
|7
|8
|51-35
|58
|5
|Ренн
|32
|16
|8
|8
|56-46
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56-48
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59-44
|53
|8
|Страсбур
|31
|13
|7
|11
|50-41
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44-49
|42
|10
|Тулуза
|32
|11
|8
|13
|45-45
|41
|11
|ФК Париж
|32
|10
|11
|11
|44-47
|41
|12
|Брест
|31
|10
|8
|13
|41-51
|38
|13
|Анже
|32
|9
|7
|16
|27-46
|34
|14
|Гавр
|32
|6
|14
|12
|30-43
|32
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36-58
|31
|16
|Осер
|32
|6
|10
|16
|30-43
|28
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|32
|3
|7
|22
|32-72
|16
Личные встречи
24.08.25 Л1 "Лилль" — "Монако" 1:0
22.02.25 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:1
18.10.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 0:0
24.04.24 Л1 "Монако" — "Лилль" 1:0
29.10.23 Л1 "Лилль" — "Монако" 2:0
Цифры и факты
- "Лилль" выиграл каждый из 5 последних выездных матчей в Лиге 1;
- В каждом из 6 последних матчей с участием "Монако" было забито не менее 3 голов;
- "Монако" выиграл только один из 5 последних матчей против "Лилля" в чемпионате Франции (3 поражения и 1 ничья).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В настоящее время в лазарете "Монако" находятся Такуми Минамино, Мохаммед Салису, Кассум Уаттара, Кайо Энрике и Вандерсон. В свою очередь, "Лиллю" не смогут помочь травмированные Хамза Игамане, Тьягу Сантуш и Мариус Бругольм.
"Монако", 3-4-2-1: Градецкий — Фас, Закария, Керер — Мависса, Бамба, Камара, Тезе — Адингра, Аклиуш — Балогун
"Лилль", 4-2-3-1: Озер — Перро, Манди, Нгой, Менье — Буадди, Андре — Коррея, Харальдссон, Мукау — Фернандес-Пардо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Лиллем" от UA-Футбол
ОЗ — 1,52. Мы считаем, что в этом матче "Монако" и "Лилль" будут демонстрировать открытую и атакующую игру, поэтому ожидаем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
